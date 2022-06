ട്വിറ്ററിൽ മസ്കിന്റെ ‘മരണക്കളി’; പണയംവച്ചത് കൈവിടുമോ? കരാർ പാളിയാൽ ‘പാപ്പരാകും’?

ലോകത്തിന്റെ തലവര മാറ്റി മറിക്കുന്നത് യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധമാകാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല. അത് ഒരുപക്ഷേ ലോക അതിസമ്പന്നരിൽ മുൻപനായ ഇലോൺ മസ്കിന്റെ ‘കൂട്ടിലെത്തിയ’ ട്വിറ്റർ ആയിരിക്കും. പ്രതിഭയുടെയും അതു മൂലമുള്ള ചെറിയ വട്ടിന്റെയും സാഹസികതയുടെയും കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെയും ആൾരൂപമായ മസ്‌ക്, 4400 കോടി ഡോളർ ചെലവിട്ട് ട്വിറ്റർ സ്വന്തമാക്കാനൊരുങ്ങിയപ്പോള്‍ ലോകവിപണിയുടെയും രാഷ്ട്രീയലോകത്തിന്റെയും നെഞ്ചിടിപ്പ് ഒരു നിമിഷം നിന്നുപോയി. ഇതുവരെയുള്ള ഒരു ഏറ്റെടുക്കലും വിപണിയുടെയും ലോക നേതാക്കന്മാരുടെയും ഉറക്കം ഇതുപോലെ കെടുത്തിയിട്ടില്ല. ട്വിറ്ററിലെ വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകൾ സംബന്ധിച്ച കണക്കുകൾ കമ്പനി നൽകുന്നില്ലെന്നു കാണിച്ച്, ഏറ്റെടുക്കൽ കരാറിൽനിന്നു പിന്മാറാൻ മസ്ക് നീക്കം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും വിപണിയുടെ ഉൾപ്പെടെ ആശങ്ക വിട്ടുമാറിയിട്ടില്ല. എന്താണതിനു കാരണം?

∙ കളി മസ്‌കിനോടോ!

ട്വിറ്ററിൽ 9.2 ശതമാനം (7.4 കോടി) ഓഹരികളുടെ ഉടമയായ മസ്‌ക്, സാൻഫ്രാൻസിസ്കോ ആസ്ഥാനമായ കമ്പനിയുടെ ബാക്കി 90.8 ശതമാനം ഓഹരികൾ കൂടി കൈക്കലാക്കി അത് തന്റെ മാത്രം ഉടമസ്ഥതയിലാക്കാൻ കളിച്ച കളി കണ്ടാണ് വിപണി അമ്പരന്നത്. ദിവസം 50 കോടി ട്വീറ്റുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന, മികച്ച വരുമാനമുള്ള ട്വിറ്റർ സ്വന്തമാക്കാൻ ഒരു ഓഹരിക്ക് 54.20 ഡോളർ വച്ച് വാങ്ങാനായിരുന്നു മസ്കിന്റെ തീരുമാനം. ഇതിനായി വിപണി നിയന്ത്രകരായ യുഎസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് കമ്മിഷൻ വഴി (നമ്മുടെ സെബിയുടെ അമേരിക്കൻ അവതാരം) ട്വിറ്ററിന്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ സമീപിച്ചു. അതായത്, 90.8 ശതമാനം ഓഹരിക്ക് 4400 കോടി ഡോളർ.

ഒരു ഓഹരിക്ക് 54.20 ഡോളർ എന്നുള്ളത്, അതിനു മുൻപത്തെ മാസത്തേക്കാൾ 38 ശതമാനം കൂടിയ വിലയായിരുന്നു. ഇതോടൊപ്പം മസ്‌ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്തു. നേരത്തേ നിരസിച്ച, ഏറ്റവും വലിയ വ്യക്തിഗത ഓഹരിഉടമ എന്ന നിലയിലുള്ള കമ്പനി ബോർഡിലെ അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചു. അതോടെ മസ്‌ക് ബോർഡിനെ വിരട്ടാൻ തുടങ്ങി. കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ തനിക്കു മതിപ്പില്ലെന്നും, ഇപ്പോഴത്തെ മാനേജ്മെന്റ് മാറിയാലേ സംഗതികളൊക്കെ ശരിയാകൂ എന്നും അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ചു.

പക്ഷേ, ട്വിറ്റർ മസ്കിന്റെ കൈയിലെത്താതിരിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ ബോർഡും നടത്തി. അതു ചീറ്റിപ്പോയെന്നു മാത്രം. അതിന് അവർ പ്രയോഗിച്ചത് ‘പോയ്സൺ പിൽ’ തന്ത്രമായിരുന്നു. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല. ഒരു കമ്പനി ഏറ്റെടുക്കാൻ വരുന്നവർ പറയുന്നതിലും കൂടുതൽ വില വേണമെന്ന് ബോർഡ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ്. പക്ഷേ, കളി മസ്‌കിനോടാണെന്ന കാര്യം അവർ മറന്നു പോയെന്നു തോന്നുന്നു. അദ്ദേഹം ബോർഡിനോട് പറഞ്ഞു– ‘‘നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമാണെങ്കിൽ വേണ്ട, ഞാൻ നിക്ഷേപകരുടെ അടുത്ത് എന്റെ കാര്യം അവതരിപ്പിച്ചോളാം.’’

ഫിനാന്‍ഷ്യൽ സർവീസ് കമ്പനിയായ ഗോൾഡ്മെൻ സാക്‌സ് 30 ഡോളറിൽ കൂടുതൽ വില കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നു പറയുന്ന ഓഹരിക്ക്, ഏതാണ്ട് അതിന്റെ ഇരട്ടി കൊടുക്കാമെന്നു പറഞ്ഞാൽ, ഓഹരികളുമായി നിക്ഷേപകർ തന്റെ മുൻപിൽ വരിനിൽക്കുമെന്ന് മസ്കിന് അറിയാമായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു കാര്യമേ വേണ്ടൂ, നിക്ഷേപകർ ബോർഡിനോട് പൊതുയോഗം വിളിക്കാൻ പറയും. അവർ അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ബോർഡിന് യോഗം വിളിക്കാതെ വേറെ മാർഗമില്ല. യോഗത്തിൽ നിക്ഷേപകർ പറയും, മസ്‌ക് പറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഓഹരികൾ അദ്ദേഹത്തിനു വിൽക്കാൻ സമ്മതമാണെന്ന്. അങ്ങനെ വന്നാൽ പിന്നെ ബോർഡിന് മസ്കിന്റെ ആവശ്യം അംഗീകരിച്ചു കമ്പനി കൈമാറുകയേ നിർവാഹമുള്ളൂ.

സംഗതികൾ അവിടം വരെ പോകാൻ ബോർഡ് നിന്നില്ല. മനസ്സില്ലാമനസ്സോടെ അവർ മസ്കിന്റെ അപേക്ഷ അംഗീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ ട്വിറ്ററിന്റെ ചെയർമാൻ ബ്രെറ്റ് ട്രൈലർ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു- ‘‘നിക്ഷേപകരുടെ നന്മയെ കരുതി ട്വിറ്റർ മസ്കിനു കൈമാറുന്നു.’’ ഇനി നിക്ഷേപകരുടെ യോഗം ഈ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കുകയും, സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് കമ്മിഷൻ തുടർന്നുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതോടെ ഏതാണ്ട് ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ ട്വിറ്റർ മസ്കിന്റെ പൂർണ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കമ്പനിയായി മാറും. അതോടെ ട്വിറ്റർ ഡീലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. പിന്നെ കമ്പനിയുടെ ഓഹരികൾ വിപണിയിൽ ലഭ്യമല്ലാതാകും. കമ്പനിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള സകല തീരുമാനങ്ങളും എടുക്കാനുള്ള പൂർണ സ്വാതന്ത്ര്യം ഏക ഉടമയായ മസ്കിനു മാത്രമായി കൈവരും. അത് അദ്ദേഹത്തിന് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചുകളെയോ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് കമ്മിഷനെയോ (അതായത്, ജനങ്ങളെ) ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യവുമില്ല.

∙ പാളിയാൽ സകല സാമ്രാജ്യവും നഷ്ടം!

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നനായ, 26,460 കോടി ഡോളർ മിച്ചമൂല്യമുള്ള (Networth) മസ്കിന്, 4400 കോടി ഡോളറിന്റെ ഈ ഇടപാട് വെറും തമാശക്കളി മാത്രമാണെന്നു തോന്നിയാൽ തെറ്റി. തന്റെ ശതകോടികളുടെ വ്യവസായ സാമ്രാജ്യം തന്നെ പണയം വച്ചാണ് ഈ കളിക്ക് മസ്‌ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഈ ഇടപാടിന് വേണ്ടിയിരുന്ന ഫണ്ടിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗവും മസ്‌ക് കണ്ടെത്തിയത് ടെസ്‌ലയിലെ തന്റെ ഓഹരികൾ പണയം വെച്ചാണ്. വൈദ്യുതകാറുകളും പാരമ്പര്യേതര ഊർജോൽപാദനത്തിന് അവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളും നിർമിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് മസ്കിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ടെസ്‌ല. മസ്‌ക് തിരിച്ചടവ് മുടക്കുകയാണെങ്കിൽ, പണം നൽകിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഈ ഓഹരികൾ മാത്രമല്ല, മസ്കിനു ടെസ്‌ലയുടെ കീഴിലെ മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉള്ള ഓഹരിയും ട്വിറ്റർ ഓഹരിയും സ്പേസ് എക്സിലുള്ള 40 ശതമാന ഓഹരിയും മറ്റു കമ്പനികളിലെ ഓഹരിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റ് ആസ്തികളും ഏറ്റെടുക്കാം.

ട്വിറ്റർ വളരെയധികം ‘തിരക്കുകളുള്ള’ സമൂഹ മാധ്യമമാണെങ്കിലും, വളരെയധികം വരവുണ്ടെങ്കിലും 2006 ൽ തുടങ്ങിയതു മുതൽ അപൂർവം വർഷങ്ങളിൽ മാത്രമേ ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. അതിൽത്തന്നെ 2018 ലെ 100 കോടി ഡോളറും, 2019ലെ 150 കോടി ഡോളറുമാണ് കമ്പനി ഉണ്ടാക്കിയ ഏറ്റവും വലിയ ലാഭത്തിന്റെ കണക്കുകൾ. ട്വിറ്റർ മസ്ക് ഏറ്റെടുത്തതു മുതൽ അതിന്റെ ഓഹരികൾ വോൾസ്ട്രീറ്റിൽ താഴോട്ടാണ് യാത്ര. വിപണി അതുതന്നെയാണ് പ്രവചിച്ചിരുന്നതും. വിപണിയിൽ ഓഹരിയുടെ വില ഇപ്പോൾ 48-49 ഡോളറിനു ചുറ്റും കിടന്നു കറങ്ങുകയാണ്. ഒരു ഓഹരിക്ക് 54.20 ഡോളറിനാണ് മസ്ക് വാങ്ങിയതെന്ന് ഓർക്കണം. ഇപ്പോഴത്തെ ഓഹരിയുടെ വിപണിമൂല്യം കണക്കാക്കിയാൽ, മസ്‌കിന്റെ നഷ്ടം 9 മുതൽ 11 ശതമാനം വരെയാണ്. ട്വിറ്റർ തന്റെ വ്യവസായ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ മസ്‌ക് വല്ലാത്ത കളിയാണ് കളിക്കുന്നതെന്നാണ് വിപണിയുടെ വിലയിരുത്തൽ. ഈ കളി, മസ്കിനു ഞാണിന്മേൽ കളി തന്നെയാണ്. ഏതു നിമിഷവും വീണുപോകാം, അതൊന്നും പക്ഷേ മസ്കിനു പുത്തരിയല്ല.

∙ തിരിച്ചെടുക്കുമോ ട്രംപിനെ?

ഇത്രയും സാഹസികത കാട്ടി എന്തിനു മസ്‌ക് ട്വിറ്റർ സ്വന്തമാക്കി? അതിന് അദ്ദേത്തിനു വ്യക്തമായ ഉത്തരമുണ്ട്. ‘‘അതിൽനിന്നുള്ള വരുമാനം പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല, അതിന്റെ സ്വാധീനവും ശക്തിയും കണ്ടിട്ടാണ്’’. ട്വിറ്റർ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള തന്റെ നീക്കം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. ‘‘ചരടുകളില്ലാത്ത, സ്വതന്ത്രമായ സംവാദമാണ് പ്രവർത്തനസജ്ജമായ ഒരു ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ആധാരശില. മനുഷ്യരാശിയുടെ ഭാവി കരുപ്പിടിപ്പിക്കുന്ന സജീവ സംവാദങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റൽ നഗര ചത്വരമായിരിക്കും ട്വിറ്റർ’’– മസ്‌ക് തുടർന്നു. ‘‘എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിമർശകൻ പോലും ട്വിറ്ററിൽ തുടരണമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എങ്കിൽ മാത്രമേ സ്വതന്ത്രമായ സംവാദം എന്ന ആശയം അതിന്റെ പൂർണതയിൽ എത്തൂ’’– മസ്‌ക് മറ്റൊരു ട്വീറ്റിൽ കുറിച്ചു. മസ്കിലെ പത്രപ്രവർത്തകൻ മരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. തന്റെ സഹോദരനുമായി ചേർന്ന് ഒരു ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമം ആരംഭിച്ചുകൊണ്ടാണ്, മസ്ക് സംരംഭക രംഗത്തേക്ക് കാലൂന്നിയതുതന്നെ.

ഫെയ്സ്ബുക്കിലോ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലോ എത്തുന്നത്ര ജനക്കൂട്ടം ട്വിറ്ററിൽ എത്തുന്നില്ലായിരിക്കാം. എന്നാൽ ലോകനേതാക്കളുടെയും സെലിബ്രിറ്റികളുടെയും പ്രിയപ്പെട്ട ഇടമാണ് ട്വിറ്റർ. ലോകനേതാക്കന്മാർക്ക് അവരുടെ അഭിപ്രായം ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചുപറയാനുള്ള ഉച്ചഭാഷിണിയാണത്; കമ്പനികൾക്കും സെലിബ്രിറ്റികൾക്കും അവരുടെ പ്രതിച്ഛായ വർധിപ്പിക്കാനുള്ള ഇടവും. ലോകരാഷ്ട്രീയം തൊട്ട്, അവിഹിതം വരെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഫ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ട്വിറ്റർ. പല വിഷയങ്ങളിലും ലോകത്തിന്റെ അഭിപ്രായം രൂപപ്പെടുന്നതും ട്വിറ്ററിലാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ, ട്വിറ്ററിന്റെ നടത്തിപ്പുകാർ എപ്പോഴും വലിയ സമ്മർദ്ദത്തിലാണ് .

രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരും ഓരോ രാജ്യത്തെയും സമൂഹ മാധ്യമ നിയന്ത്രകരും ട്വിറ്ററിൽ വരുന്ന ട്വീറ്റുകളുടെ പേരിൽ നടത്തിപ്പുകാരുമായി കൊമ്പുകോർക്കുന്നതു പതിവാണ്. പലപ്പോഴും അവരുടെ ശത്രുപക്ഷത്തിന്റെ ഏജന്റായും ട്വിറ്ററിനെ മുദ്രകുത്തും.

അസത്യമോ അർധസത്യമോ ആയ ട്വീറ്റുകൾക്കെതിരെ ട്വിറ്റർ നടപടി എടുക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ ഇടതുപക്ഷവും വലതുപക്ഷവും ഈ മൈക്രോ ബ്ലോഗിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ വളഞ്ഞിട്ടാക്രമിക്കാറുണ്ട്. ട്വിറ്ററും ലോകനേതാക്കളും തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ട്രംപിന് കമ്പനി ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്ക്. അതും ട്വിറ്ററിന്റെ ഏറ്റവും ശക്തനായ ഉപഭോക്താക്കളിൽ ഒരാളായിരുന്നിട്ടു കൂടി! യുഎസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ഡോണൾഡ് ട്രംപ് ട്വീറ്റുകളിലൂടെ തന്റെ വിമർശകരെ നിരന്തരം അധിക്ഷേപിക്കുകയും അവർക്കെതിരെ രോഷത്തിന്റെ തീ തുപ്പുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അവസാനം ക്യാപ്പിറ്റോൾ മന്ദിരത്തിൽ നടന്ന ലഹളയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതിന്റെ പേരിലാണ് ട്രംപിനെതിരെ ട്വിറ്റർ വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയത്. ഇപ്പോഴും ആ വിലക്ക് തുടരുന്നു. ആ ട്വിറ്റർ ആണ് ഇപ്പോൾ മസ്കിന്റെ കൈയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്. മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ ട്രംപ് വീണ്ടും ട്വിറ്ററിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമോ എന്നാണ് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. തൽക്കാലം താൽപര്യമില്ല എന്ന് ട്രംപ് മറുപടിയും പറഞ്ഞു. എല്ലാ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും വിലക്ക് നേരിടുന്ന ട്രംപ് ‘ട്രൂത്ത് സോഷ്യൽ’ എന്ന സ്വന്തം സമൂഹ മാധ്യമത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അഭിപ്രായങ്ങളും ആശയങ്ങളും ലോകത്തോടു പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് .

∙ ‘ചൈനയെ പിണക്കുമോ കൂടെക്കൂട്ടുമോ?

ട്വിറ്ററിന് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യമാണു ചൈന. അവരുടെ സൈബർ പടയാളികളെ ട്വിറ്ററിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിച്ചാൽ വിലക്ക് നീക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കാമെന്നാണു നിലപാട്. കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും സെലിബ്രിറ്റികൾക്കും മാത്രമല്ല, രാജ്യങ്ങൾക്കു പോലുമുണ്ട് സ്വന്തമായി സൈബർ ഗുണ്ടകൾ. ഇനിയുള്ള കാലം അതിർത്തികളിൽ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടു കാര്യമില്ലെന്നു ഭരണകൂടങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഭാവിയിൽ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെയും രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരുടെയും ഭാവി നിശ്ചയിക്കുക അവരുടെ സൈബർ ഗുണ്ടകളായിരിക്കുമെന്ന മട്ടിലാണു കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക്. ചൈനയോട് ‘നോ’ പറയാൻ മസ്കിന് അൽപം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. കാരണം, ടെസ്‌ല കാറുകൾക്കു വേണ്ട ബാറ്ററി നൽകുന്നത് ചൈനയാണ്.

ലോകത്തിന്റെ ഗതി നിയന്ത്രിക്കുന്ന ട്വിറ്ററിന്റെ കൈമാറ്റത്തിൽ വൈറ്റ്ഹൗസ് മുതൽ ഡൗണിങ് സ്ട്രീറ്റ് വരെ പ്രതികരിച്ചതിൽ അദ്ഭുതപ്പെടാനില്ലെന്നതാണു സത്യം. യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ എന്തങ്കിലും പറയാൻ വിസമ്മതിച്ചെങ്കിലും, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ് സെക്രട്ടറി ജെന്നിഫർ റെനേ പാസ്‌കിയുടെ (ജെൻ പാസ്‌കി) പ്രതികരണം ഉണ്ടായി. ‘‘ട്വിറ്റർ ആരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ്, അത് ആര് നടത്തുന്നു എന്നത് ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല. പ്രമുഖ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ പൊതുവെ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അതിൽ പ്രസിഡന്റ് ഉത്കണ്ഠാകുലനാണ്’’– അവർ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. ‘സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ നടന്ന അസാധാരണ സംഭവം’ എന്നാണ് ബ്രിട്ടിഷ് ഭരണകൂടം ട്വിറ്റർ കൈമാറ്റത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്. സ്വതന്ത്ര സംവാദങ്ങൾക്കു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തി നടത്തുന്ന ട്വിറ്റർ, സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ലോകമെമ്പാടും നടക്കുന്ന ശ്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കും എന്നറിയാൻ താൽപര്യമുണ്ടെന്നായിരുന്നു ബ്രിട്ടിഷ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ വാക്കുകൾ.

ട്വിറ്റർ അടിമുടി അഴിച്ചു പണിയും എന്ന് ആണയിടുകയാണ് മസ്ക്. നീളമുള്ള ട്വീറ്റുകൾ കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം കൊണ്ടുവരും. ട്വീറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അവ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും കഴിയും (നിലവിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വീറ്റ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനാകില്ല). എന്നാൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ, ഇപ്പോൾ ട്വിറ്ററിലെ ഉന്നതങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവരെ മസ്‌ക് കൂട്ടാനിടയില്ല. കമ്പനിയുടെ ഇന്ത്യൻ വംശജനായ സിഇഒ പരാഗ് അഗർവാൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും പുറത്തേക്കാണെന്നാണു സൂചന.

മസ്‌കും ട്വിറ്ററിന്റെ വലിയ ഉപഭോക്താവാണ്‌. ഏകദേശം 8 കോടി ഫോളോവേഴ്സാണ് ട്വിറ്ററിൽ മസ്കിനുള്ളത്. ട്വിറ്ററിനെ തികച്ചും ഒരു സ്വതന്ത്ര സംവാദ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആക്കും എന്നു പറയുന്ന മസ്‌ക് പലപ്പോഴും മാധ്യമപ്രവർത്തകരുമായി ഇടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വിമർശകരുടെ വായടപ്പിക്കാൻ ഏതറ്റം വരെയും അദ്ദേഹം പോകും. അങ്ങനെയുള്ള മസ്കിന്, അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നതുപോലെ ട്വിറ്ററിനെ ‘ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഒരു ആരാധനാലയമാക്കി’ മാറ്റാൻ കഴിയുമോ? മസ്കിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള ജീവിതം വച്ചു നോക്കിയാൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറെ സംശയങ്ങളുയരും.

∙ തല്ലിന്റെ പൂരം വീട്ടിലും സ്കൂളിലും!

1971ൽ ആണ് മസ്കിന്റെ ജീവിതം ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ പ്രിട്ടോറിയ നഗരത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നത്. ഒരു സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ എൻജിനീയറുടെയും കനേഡിയൻ മോഡലിന്റെയും മൂന്നു മക്കളിൽ മൂത്തവനായി ജനനം. 1980 ൽ മാതാപിതാക്കൾ വിവാഹമോചിതരായപ്പോൾ, മസ്‌ക് പിതാവിനൊപ്പം ജീവിതം തുടർന്നു. പക്ഷേ ആ ജീവിതം മസ്കിനു വെറുപ്പോടും ദുഃഖത്തോടും കണ്ണീരോടും കൂടിയേ ഇന്നും ഓർക്കാൻ കഴിയൂ. ‘‘വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്റെ പിതാവ്. ഒരു മനുഷ്യന് എന്തെല്ലാം ക്രൂരതകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സങ്കൽപിക്കാൻ കഴിയുമോ, അതെല്ലാം ആ മനുഷ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ വളർന്നു വന്നത് വല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ കൂടി ആയിരുന്നു. എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഒത്തിരി തിരിച്ചടികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്.’’

സ്‌കൂൾ വിദ്യാഭാസം തുടങ്ങേണ്ട പ്രായത്തിനും ഒരു വർഷം മുൻപേ മസ്‌ക് ഇംഗ്ലിഷ് സംസാരിക്കുന്ന വാട്ടർലൂഫ് ഹൗസ് പ്രിപറേറ്ററി സ്കൂളിൽ തന്റെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം ആരംഭിച്ചു. പ്രിട്ടോറിയ ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂളിലായിരുന്നു സ്കൂൾ പഠനത്തിന്റെ അവസാന വർഷങ്ങൾ. സ്കൂൾ പഠന കാലത്തു താനൊരു പുസ്തകപ്പുഴു ആയിരുന്നു എന്നാണ് മസ്‌ക് പറയുന്നത്. സ്കൂൾ ജീവിതവും ദുരിതങ്ങളുടെ നീണ്ട വർഷങ്ങളാണു മസ്കിന് നൽകിയത്.

അതീവ ലജ്ജാലുവായ കുട്ടിയായിരുന്നു മസ്‌ക്. ക്ലാസ് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാനായിരുന്നു ഇഷ്‍ടം. മറ്റു കുട്ടികൾ, മസ്‌കിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത കൂട്ടുകാരനെക്കൊണ്ട് അവനെ അവരുടെ ഇടയിൽ എത്തിക്കും. എന്നിട്ട് അവർ അവനെ പൊതിരെ തല്ലും. അവനു തല്ലുകൊള്ളാനുള്ള അർഹതയുണ്ട് എന്നൊരു നിലപാടിലായിരുന്നു ആ കുട്ടികൾ. പലപ്പോഴും അവനെ അവർ വിടാതെ പിടികൂടിയിരുന്നു. ഒരു സംഘം കുട്ടികൾ അവനെ ഓടിച്ചിട്ടു പിടിച്ച് സ്ഥിരം അടിക്കുമായിരുന്നു. സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ അവൻ അവരുടെ നേരെ ശാപവാക്കുകൾ ചൊരിയുന്നതുവരെ അടി തുടർന്നിരുന്നു. വർഷങ്ങളോളം ഇതു തുടർന്നു. പലപ്പോഴും അടിയുടെ ഫലമായി അവനു പരുക്കുകളും പറ്റി. സ്കൂളിൽനിന്ന് കുട്ടികളുടെ തല്ല് പൊതിരെ കൊണ്ടിട്ടാണ്‌ വീട്ടിൽ എത്തുക. അവിടെ അതിലും കഷ്ടമായിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ.

∙ ‘ബ്ലാസ്റ്റിങ്’ തുടക്കം

സാങ്കേതിക വിദ്യയോടുള്ള അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശമാണ് കൊച്ചു മസ്കിന് ഈ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അൽപമെങ്കിലും സാന്ത്വനം നൽകിയത്. ഏതാണ്ട് 10 വയസ്സെത്തിയപ്പോൾ, മസ്‌ക് ഒരു ചെറിയ വില കുറഞ്ഞ കംപ്യൂട്ടറിന്റെ സഹായത്തോടെ പ്രോഗ്രാമിങ് പഠിച്ചെടുത്തു. അധികം താമസിയാതെ, ശൂന്യാകാശത്ത് ആക്രമിച്ചു കടക്കുന്ന സാങ്കൽപിക കഥാപത്രങ്ങളെ വച്ച് ‘ബ്ലാസ്റ്റർ’ എന്നൊരു വിഡിയോ ഗെയിമും മസ്ക് തയാറാക്കി. പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ പ്രാഗൽഭ്യം നേടി. ഈ ഗെയിമിന്റെ പ്രോഗ്രാം ‘പിസി ആൻഡ് ഓഫിസ് ടെക്നോളജി’ എന്ന മാഗസിന് 500 ഡോളറിനു വിറ്റു. പിന്നീട് തന്റെ സ്കൂളിനടുത്ത്, സഹോദരനുമായി ചേർന്ന് വിഡിയോ ഗെയിമുകൾക്കായി ഒരു കട തുടങ്ങാൻ മസ്ക് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നെങ്കിലും മാതാപിതാക്കൾ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയതിനാൽ നടന്നില്ല.

പതിനേഴാം വയസ്സിൽ മസ്‌ക് കാനഡയിലേക്കു ചേക്കേറി. അമ്മയുടെ സഹായത്തോടെ അവിടുത്തെ പൗരത്വം നേടിയ അദ്ദേഹം ക്വീൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ തുടർപഠനത്തിന്‌ ചേർന്നു. അവിടെ വച്ചാണ് യുവ എഴുത്തുകാരിയായ ജസ്റ്റിൻ വിൽസനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. പരിചയം വിവാഹത്തിലെത്തി. ദമ്പതികൾക്ക് അഞ്ചു കുട്ടികൾ പിറന്നു. 2008 ൽ മസ്‌കും ജസ്റ്റിനും വേർപിരിഞ്ഞു. ക്വീൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ രണ്ടു വർഷം ചെലവിട്ടതിനു ശേഷം, മസ്‌ക് അമേരിക്കയിലെ പെൻസിൽവാനിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ചേർന്നു. അവിടെനിന്ന് ഫിസിക്സിലും വാർട്ടൺ ബിസിനസ് സ്കൂളിൽനിന്ന് ഇക്കണോമിക്സിലും ബിരുദം നേടി. അന്ന് കോളജിനടുത്ത് മറ്റു വിദ്യാർഥികളുമായി ചേർന്ന് ഒരു നൈറ്റ് ക്ലബ് നടത്തിയാണ് ട്യൂഷൻ ഫീസും ഹോസ്റ്റൽ ഫീസും അടച്ചിരുന്നത്.

ഇരുപത്തിനാലാം വയസ്സിൽ കലിഫോർണിയയിലെ സ്റ്റാഫർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അപ്ലൈഡ് ഫിസിക്സിൽ ഗവേഷണ വിദ്യാർഥിയായി മസ്ക് ചേർന്നു. ഈ സമയത്തായിരുന്നു ഇന്റർനെറ്റ് വിപ്ലവം അമേരിക്കയിൽ പൊടിപൊടിക്കുന്നതും സിലിക്കൺ വാലി അതിന്റെ വലിയ പ്രതാപത്തിലേക്ക് ഉയരുന്നതും. അതോടെ മസ്‌കിന്റെ തല മുഴുവൻ പുതിയ സംരംഭങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾകൊണ്ടു നിറഞ്ഞു. ഗവേഷണത്തിനു ചേർന്നതിന്റെ രണ്ടാം നാൾ പഠിത്തവും ഉപേക്ഷിച്ചു.

∙ സോഫ്റ്റ്‌വെയറില്‍നിന്ന് റോക്കറ്റിലേക്ക്...

1995 ൽ സഹോദരൻ കിംബലുമായി ചേർന്ന് മസ്ക് തന്റെ ആദ്യത്തെ സംരംഭത്തിനു തുടക്കമിട്ടു. 28,000 ഡോളർ മുതൽമുടക്കിൽ സിപ് 2 വെബ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എന്നായിരുന്നു പേര്. പത്രങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ സിറ്റി ഗൈഡുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും രൂപകൽപന ചെയ്യുന്നതിനും മസ്കിന്റെ ഈ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഏറെ സഹായിച്ചു. വൈകാതെ, സിപ് 2 സോഫ്റ്റ്‌വെയർ കോംപാക് കംപ്യൂട്ടർ കോർപറേഷന്‍ 34 കോടി ഡോളറിനു വാങ്ങി. ഈ പണംകൊണ്ട് മസ്‌ക് ‘എക്സ് കോം’ എന്ന പേരിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ടെക്നിക്കൽ (ഫിൻടെക്) സംരംഭം തുടങ്ങി. പിന്നീടിത് കോൺഫിനിറ്റി എന്ന ഓൺലൈൻ പണ വിതരണ കമ്പനിയുമായി ലയിച്ചു ‘പേപാൽ’ ആയി മാറി. കോൺഫിനിറ്റിയുടെ ഉടമയായിരുന്ന പീറ്റർ തേൽ, മസ്കിനെ ‘പേപാലി’ന്റെ സിഇഒ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് പുറത്താക്കി. കമ്പനി 150 കോടി ഡോളറിന് ‘ഇ–ബേ’യ്ക്കു വിറ്റു. പേപാലിൽ 11.7 ശതമാനം ഓഹരിയുണ്ടായിരുന്ന മസ്കിന് ഈ കച്ചവടത്തിലൂടെ 18 കോടി ഡോളർ ലഭിച്ചു. ഇതിൽ 10 കോടി മസ്ക് സ്പേസ് എക്സ് കമ്പനിയില്‍ നിക്ഷേപിച്ചു. ബാക്കിയുള്ളതിൽ 7 കോടി ടെസ്‌ല മോട്ടോഴ്സിലും ഒരു കോടി സോളർ സിറ്റിയിലും നിക്ഷേപിച്ചു. ‘‘ഇതോടെ കൈയിലുള്ള പണം തീർന്ന ഞാൻ വാടക കൊടുക്കാൻ പണം കടം വാങ്ങേണ്ടി വന്നു’’– മസ്ക് 2018ലെ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞു.

സംരംഭകൻ എന്ന നിലയിൽ, മസ്‌ക് വൈദ്യുതകാർ കമ്പനികളുമായി സഹകരിച്ചിരുന്നു. 2003 ലാണ് മാർട്ടിൻ ഈബെർഹാർഡും മാർക്ക് ടാർപെനിങ്ങും ടെസ്‌ല കമ്പനി സ്ഥാപിക്കുന്നത്. അതിൽ 7 കോടി ഡോളർ നിക്ഷേപിച്ചതോടെ മാർട്ടിനും മാർക്കിനുമൊപ്പം കമ്പനി നടത്തിപ്പിനും മസ്ക് കൂടി. വൈകാതെ, മാർട്ടിനെ പുറത്താക്കി, മസ്‌ക് കമ്പനി സിഇഒയും പ്രോഡക്ട് ആർക്കിടെക്ടുമായി. ടെസ്‌ല ലോകത്തിലെ തന്നെ മുന്തിയ കാർ ബ്രാൻഡുകളിൽ ഒന്നായി മാറുന്നതാണു പിന്നീട് കണ്ടത്. സൗരോർജ രംഗത്തുള്ള സോളർ സിറ്റി എന്ന കമ്പനി വാങ്ങിയ ടെസ്‌ല ഇപ്പോൾ സൗരോർജ മേഖലയിലും വമ്പൻ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യുന്നു.

പേപാൽ കച്ചവടത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച 18 കോടി ഡോളറിൽ, 10 കോടി നിക്ഷേപിച്ചാണു മസ്ക് ‘സ്പേസ് എക്സ്പ്ലൊറേഷൻ ടെക്നോളജി കോർപറേഷൻ’ എന്ന ‘സ്പേസ് എക്സ്’ സംരംഭം തുടങ്ങിയത്. വിവിധ തരം റോക്കറ്റുകൾ വികസിപ്പിക്കുക, അവയെ വാണിജ്യാവശ്യത്തിനു നിർമിക്കുക, ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ ഗവേഷകരെ എത്തിക്കുക, ബഹിരാകാശ വിനോദസഞ്ചാരം, ചന്ദ്രനിലും ചൊവ്വയിലും മനുഷ്യനെ എത്തിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് കമ്പനിയുടെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യം. അതിൽ പലതും നേടാനും മസ്കിനു കഴിഞ്ഞു.

ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളുടെ കുത്തൊഴുക്ക് നീന്തിക്കടന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ എത്തിയ മസ്കിനു പക്ഷേ വ്യക്തിജീവിതം കൈവിട്ടുപോയി എന്നു പറയേണ്ടി വരും. നാലു ഭാര്യമാരിലായി 6 കുട്ടികൾ. ഒപ്പം ഒരു സ്ത്രീ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ലെന്നു തുറന്നു പറയുന്ന മസ്‌ക് ഇപ്പോഴും ഭാര്യമാരെ തേടുന്നു. ലഹരിയുമായി ഉറ്റ ചങ്ങാത്തത്തിലായ മസ്‌ക്, കഞ്ചാവു പുകച്ചുകൊണ്ടു പത്രസമ്മേളനം നടത്തി പുലിവാലു പിടിച്ചിരുന്നു. മാധ്യമപ്രവർത്തകരുമായി പലപ്പോഴും ഉരസിയിട്ടുമുണ്ട്. വിമർശകരുടെ വായടപ്പിക്കാൻ യാതൊരു മടിയുമില്ല. അതിനായി ഏതറ്റം വരെയും പോകും.

ഇങ്ങനെയുള്ള മസ്കിന്റെ കയ്യിലാണ്, ലോകത്തിന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രൂപംകൊള്ളുന്ന വേദിയായ ട്വിറ്റർ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. മസ്‌ക് അവകാശപ്പെടുന്നതുപോലെ, അദ്ദേഹത്തിനു കീഴിൽ ട്വിറ്റർ മനുഷ്യന്റെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു മേലുള്ള വിലങ്ങുകൾ പൊട്ടിച്ചെറിയുമോ?. അതോ ഒരു പ്രശസ്ത പത്രപ്രവർത്തകൻ ആശങ്കപ്പെടുന്നതുപോലെ, മസ്കിനു കീഴിൽ ട്വിറ്റർ വിവരങ്ങളുടെ ഒരു അഴുക്കുചാലായി മാറുമോ! ഇതൊന്നുമല്ലാതെ, ‘ട്വിറ്റർ നിറയെ വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകളാണ്, എനിക്കു വേണ്ട’ എന്നു പറഞ്ഞ് പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കുമോ! കാത്തിരുന്നു കാണുക തന്നെ വേണം.

