തിരുവനന്തപുരം∙ സ്വർണക്കടത്തു കേസിലെ പ്രതി സ്വപ്നയുടെ ആരോപണങ്ങൾ പ്രതിരോധിക്കാനൊരുങ്ങി സിപിഎം. സ്വപ്നയുടെ ആരോപണങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ വിശദീകരണ യോഗങ്ങൾ ചേരും. ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും ചേർന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിവാദത്തിനു പിന്നിലെന്നാണ് സിപിഎം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗം വിലയിരുത്തിയത്.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും സർക്കാരിന്റെയും പ്രതിച്ഛായ മോശപ്പെടുത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ആരോപണങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ. കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ബിജെപി രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി കേന്ദ്ര ഏജന്‍സികളെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. വരുന്ന ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ മുന്നിൽ കണ്ടാണോ ഇപ്പോഴത്തെ വിവാദങ്ങളെന്നു സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിനാൽ, ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാന രഹിതമാണെന്ന് വസ്തുതകൾ നിരത്തി ജനങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കണം. ഓരോ ജില്ലകളിലും ചേരുന്ന വിശദീകരണയോഗങ്ങളിൽ പ്രധാന നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കും.

പ്രാദേശിക അടിസ്ഥാനത്തിലും വിവാദങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പാർട്ടി നടപടിയെടുക്കും. ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ആരോപണങ്ങളെ പ്രതിരോധിച്ചാണ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച് തുടർച്ചയായി രണ്ടാം തവണ അധികാരത്തിലെത്തിയതെന്നും ഈ വിവാദങ്ങളെയും കൂട്ടായി നേരിടണമെന്നും യോഗത്തിൽ അഭിപ്രായമുയർന്നു.

English Summary: CPM ready to defend against allegations of Swapna suresh