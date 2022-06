വിഴിഞ്ഞത്ത് അച്ഛനും മകനും ഷോക്കേറ്റു മരിച്ചു; അപകടം തേങ്ങയിടുന്നതിനിടെ

വിഴിഞ്ഞം ∙ ചൊവ്വരയിൽ അച്ഛനും മകനും ഷോക്കേറ്റു മരിച്ചു. ചൊവ്വര സ്വദേശി അപ്പുക്കുട്ടൻ, മകൻ റെനിൽ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. തേങ്ങയിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ഇരുമ്പ് തോട്ടി 11 കെവി ലൈനിൽ കുടുങ്ങിയാണ് മരണമുണ്ടായതെന്നാണ് സൂചന.

റെനിൽ, അപ്പുക്കുട്ടൻ

കെഎസ്ഇബി ഉദ്യോഗസ്ഥരും പൊലീസും സ്ഥലത്തെത്തി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.

English Summary:Father And son electrocuted to death in Vizhinjam