എം.കെ.സ്റ്റാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഡിഎംകെ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റതിനു പിന്നാലെ നടപ്പാക്കിയ വിവിധ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കരണ നയങ്ങളും പി.ടി.ആർ.പളനിവേൽ ത്യാഗരാജൻ എന്ന സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധനായ ധനമന്ത്രിയുടെ ആസൂത്രണവും കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷപത്തിൽ (എഫ്ഡിഐ) വൻ കുതിപ്പാണു കേരളത്തിന്റെ അയൽസംസ്ഥാനം നേടിയത്. വിദേശ നിക്ഷേപത്തിന്റെ കാര്യത്തിലുണ്ടായത് 30.1 ശതമാനം വർധനവ്. 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ കണക്കനുസരിച്ച്, തമിഴ്‌നാട് സർക്കാർ വിവിധ കമ്പനികളുമായി ഒപ്പിട്ടത് 130 ധാരണാപത്രങ്ങൾ. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദേശനിക്ഷേപം ലഭിക്കുന്ന അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളെടുത്താൽ അതിലൊന്ന് തമിഴ്‌നാടാണ്. മഹാരാഷ്ട്ര, ഡൽഹി, കർണാടക തുടങ്ങിയ വമ്പന്മാരുമായിട്ടാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ തമിഴ്‌നാടിന്റെ മത്സരം. പക്ഷേ വിദേശ നിക്ഷേപത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഏഴയലത്തു പോലും കേരളം എത്തുന്നില്ല. ഇത്തവണ സിപിഎം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അവതരിപ്പിച്ച നയരേഖയിൽ, കേരളത്തിലേക്ക് വിദേശനിക്ഷേപം ആകർഷിക്കണമെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ റിപ്പോർട്ട് വിവാദമായതല്ലാതെ നടപടികളൊന്നുമുണ്ടായില്ല. സ്റ്റാലിൻ സർക്കാർ ഏറ്റവും വലിയ ഭരണനേട്ടമായി വിദേശനിക്ഷേപം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ, രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർട്ടിൽ പേരിനു പോലുമില്ല ഇതു സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു വിവരവും! വ്യവസായം തുടങ്ങാനെത്തുന്നവരെ ഇരു കയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച് വേണ്ടതെല്ലാം വേഗത്തിൽ സാധ്യമാക്കി നൽകുന്ന തമിഴ്നാടിന്റെ നയം എന്തു കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഫലപ്രദമായി നടക്കുന്നില്ല? വിദേശ നിക്ഷേപത്തിന് തമിഴ്‌നാട് സ്വീകരിച്ച ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ എന്തെല്ലാമാണ്?

∙ 300 കോടി നിക്ഷേപം

നേരിട്ടുള്ള വിദേശ നിക്ഷേപമായി (എഫ്ഡിഐ) 22,396 കോടി രൂപ അക്കൗണ്ടിലെത്തിയ ശേഷമാണ് തമിഴ്നാടിന്റെ 2021-22ലെ സാമ്പത്തിക വർഷം അവസാനിച്ചത്. 2020-21ലെ 17,208 കോടിയിൽ നിന്ന് 30.1% വർധന. കേന്ദ്ര വാണിജ്യ വ്യവസായ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള വ്യവസായ, ആഭ്യന്തര വ്യാപാര പ്രോത്സാഹന വകുപ്പിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, ഡോളറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, എഫ്ഡിഐ 2020-21 ലെ 230 കോടി ഡോളറിൽ നിന്ന് 2021-22ൽ ഏകദേശം 300 കോടി ഡോളറായി ഉയർന്നു.

2200 കോടി ഡോളർ എഫ്ഡിഐയുമായി കർണാടകയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. 1540 കോടി ഡോളറുമായി മഹാരാഷ്ട്ര തൊട്ടുപിന്നിലും. ഡൽഹിയിൽ ഏകദേശം 820 കോടി ഡോളറും തമിഴ്‌നാട്ടിൽ 300 കോടി ഡോളറും ഗുജറാത്തിൽ 270 കോടി ഡോളറുമാണെത്തിയത്. 2019 ഒക്‌ടോബർ മുതൽ 2022 മാർച്ച് വരെയുള്ള എഫ്ഡിഐയുടെ മൊത്തം കണക്കെടുത്താൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആകെയെത്തിയ ഡോളറിൽമഹാരാഷ്ട്ര വഴി 28 ശതമാനവും കർണാടക വഴി 24 ശതമാനവും ഗുജറാത്ത് വഴി 19ഉം ഡൽഹി വഴി 12 ശതമാനവുമാണ്. തമിഴ്‌നാട് വഴി നാലു ശതമാനവും.

∙ 130 ധാരണാപത്രങ്ങൾ; 77 എണ്ണം തുടങ്ങി

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ 2022-23 ലെ രേഖകൾ അനുസരിച്ച്, 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ, സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിവിധ കമ്പനികളുമായി 130 ധാരണാപത്രങ്ങൾ (എംഒയു) ഒപ്പുവച്ചു 2.05 ലക്ഷം പേർക്കാണ് ഇതുവഴി തൊഴിൽ ലഭിക്കുക. 6100 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം ഉൾപ്പെടുന്ന 6 ധാരണാപത്രങ്ങൾ സ്റ്റാലിന്റെ യുഎഇ സന്ദർശനത്തിൽ ഒപ്പിട്ടിരുന്നു. 130 ധാരണാപത്രങ്ങളിൽ 77 പദ്ധതികൾ നിർമാണം തുടങ്ങിയതായും ആറെണ്ണം ഉൽപാദനം ആരംഭിച്ചതായും കുറിപ്പിലുണ്ട്.

ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഓട്ടോ-ഘടകഭാഗങ്ങൾ, വ്യവസായ പാർക്കുകൾ, ഫ്രീ ട്രേഡ് വെയർഹൗസ് സോണുകൾ, ഐടി, ഐടിഇഎസ്, ജനറൽ മാനുഫാക്ചറിങ്, ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണം, പാദരക്ഷകൾ, ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ്, ടെക്സ്റ്റൈൽസ്, ഫർണിച്ചർ നിർമാണം തുടങ്ങിയ പുതിയ മേഖലകളിലായിരുന്നു നിക്ഷേപം. കൂടാതെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ചാർജിങ് സംവിധാനങ്ങളും പ്രാദേശിക വികസനം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള വിവിധ നിക്ഷേപവും വിവിധ ജില്ലകളിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

∙ വരട്ടെ വിദേശ നിക്ഷേപം

ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ എഫ്ഡിഐയുടെ പ്രധാന സ്വീകർത്താവാണ് തമിഴ്നാട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂലൈയ്ക്കും ഡിസംബറിനും ഇടയിൽ 12,000 കോടി രൂപയിലധികം വിദേശ നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കാൻ തമിഴ്നാടിനായി. നിക്ഷേപം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നോഡൽ ഏജൻസിയായ ‘ഗൈഡൻസ്’, നിക്ഷേപ അന്തരീക്ഷം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി 2022-23ലും നിരവധി നടപടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുവഴി കൂടുതൽ നിക്ഷേപം സംസ്ഥാനത്തെത്തുമെന്ന് ഉറപ്പായിക്കഴിഞ്ഞു. ഉൽപ്പാദന യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ഉയർന്ന മൂല്യവർധിത വിഭാഗങ്ങളിലെ കമ്പനികളെ എത്തിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. അടുത്തിടെ, ദാവോസിൽ നടന്ന വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഫോറത്തിലേക്ക് തമിഴ്നാട് ഒരു പ്രതിനിധി സംഘത്തെ അയച്ചിരുന്നു. ഇവിടെ നിന്നുള്ള നിക്ഷേപവും ഉടൻ തമിഴ്നാട്ടിലെത്തും.

∙ ഇവിടം സ്വർഗമാണെന്നു സ്റ്റാലിൻ

ക്രമസമാധാനപാലനം ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചതോടെ വിവിധ കോണുകളിൽനിന്ന് നിക്ഷേപം വർധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് തമിഴ്‌നാട് എല്ലാവരുടെയും സ്വർഗമായി തുടരുന്നുവെന്നതിന്റെ തെളിവാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ.സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നു. ഡിഎംകെ അധികാരത്തിലെത്തിയതിനു ശേഷം സംസ്ഥാനം കലാപപരമോ ജാതീയമോ ആയ സംഭവങ്ങളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ, വെടിവയ്പ്പുകൾ തുടങ്ങിയവയും ഇല്ലാതായി.സംസ്ഥാനം ക്രമസമാധാനം നന്നായി പരിപാലിക്കുന്നു എന്ന വസ്തുത വിവിധ കോണുകളിൽനിന്ന് നിക്ഷേപം ആകർഷിക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭരണത്തിനെതിരായ ബിജെപി പ്രസിഡന്റ് കെ.അണ്ണാമലൈയുടെ ആരോപണത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ, അണ്ണാമലൈ രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നു, ഞങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു സ്റ്റാലിന്റെ മറുപടി.

∙ കീറാമുട്ടിയായി ഫോഡ്

കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബറിലാണ് ഉൽപാദനം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം വാഹനനിർമാതാക്കളായ ഫോഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതോടെ ചെന്നൈ മറൈമലയിലുള്ള എൻജിൻ, കാർ അസംബ്ലി യൂണിറ്റും അടച്ചു പൂട്ടേണ്ടി വരും. ഇവിടെ മറ്റേതെങ്കിലും വാഹന നിർമാതാക്കളെ എത്തിക്കാനുള്ള തീവ്ര പരിശ്രമത്തിലാണു തമിഴ്നാട് സർക്കാർ. ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ പ്ലാന്റ് പൂട്ടാനാണു ഫോഡിന്റെ തീരുമാനം. എന്നാൽ, നഷ്ടപരിഹാര പാക്കേജിനെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം മൂലം ഫോ‍ഡ് ചെന്നൈ പ്ലാന്റിൽ വീണ്ടും തൊഴിലാളി സമരം ആരംഭിച്ചതും പ്രതിസന്ധിയാകുന്നുണ്ട്. അന്തിമ പാക്കേജ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് നഷ്ടപരിഹാരത്തുക വർധിപ്പിക്കണമെന്നാണ് തൊഴിലാളികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് യൂണിയൻ അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ഇതു സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകളിൽ ഇനിയും തീരുമാനമായില്ല. ഫാക്ടറി അടച്ചുപൂട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് 40,000 കാറുകൾ നിർമിക്കുമെന്ന് കമ്പനി കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അതിൽ 36,000 എണ്ണം ഇതിനകം നിർമിച്ചു കയറ്റി അയച്ചു. പണിമുടക്ക് കാരണം ബാക്കിയുള്ളവയുടെ ഉൽപാദനം ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല. രണ്ടായിരത്തോളം തൊഴിലാളികളാണു സമരം രംഗത്തുള്ളത്.

