പ്രവാചകവിരുദ്ധ പരാമർശത്തിൽ പ്രതിഷേധം; സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം

ന്യൂഡൽഹി ∙ ബിജെപി നേതാവിന്റെ പ്രവാചക വിരുദ്ധ പരാമർശത്തിൽ കടുത്ത പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നതിനിടെ, സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവുമായി കേന്ദ്രസർക്കാർ. സംഘർഷ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ഏതു സ്ഥിതിവിശേഷവും നേരിടുന്നതിന് സജ്ജരായിരിക്കാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കാൻ ശ്രമമുണ്ടാകും. ആവശ്യമെങ്കിൽ അർധസൈനിക വിഭാഗത്തിന്റെ സഹായം തേടണമെന്നും കേന്ദ്രം നിർദ്ദേശിച്ചു.

മുഹമ്മദ് നബിയെക്കുറിച്ച് ബിജെപി വക്താവ് നടത്തിയ വിവാദ പ്രസ്താവനയ്ക്കു പിന്നാലെയാണ് സംസ്ഥാന, കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ പൊലീസ് മേധാവികളോട് കരുതലോടെയിരിക്കാൻ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയത്. മതനിന്ദ പരത്തുന്ന പ്രസംഗങ്ങൾ, പ്രകടനങ്ങൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയും കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കാൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

‘രാജ്യത്തിന്റെ സമാധാനം മനഃപൂർവം തകർക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ചിലരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായേക്കാം. ഇവരെ തടയാൻ അർധസൈനിക വിഭാഗത്തെയും മറ്റും രംഗത്തിറക്കേണ്ടതായും വന്നേക്കാം’ - ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

ബിജെപി നേതാക്കളായ നൂപുർ ശർമ, നവീൻ ജിൻഡാൽ എന്നിവർ ഗ്യാൻവാപി വിഷയത്തിൽ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബിക്കെതിരെ പ്രതികരിച്ചത് വൻ വിവാദമായിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉത്തർപ്രദേശിലെ കാൻപുരിൽ ഉടലെടുത്ത സംഘർഷത്തിൽ 36 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശിനു പുറമെ ഡൽഹി, മഹാരാഷ്ട്ര, കർണാടക, ജാർഖണ്ഡ്, പഞ്ചാബ്, ഹൈദരാബാദ്, ഗുജറാത്ത് എന്നിവിടങ്ങളിലും പ്രവാചകനെതിരായ പരാമർശത്തിനെതിരെ കടുത്ത പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർന്നത്.

English Summary: MHA advises police heads of states, UTs to remain 'alert and prepared'