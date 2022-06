ഇ.ടി. മുഹമ്മദ് ബഷീറിനെ കാൻപൂരിൽ തടഞ്ഞ് യുപി പൊലീസ്, ഡൽഹിയിലേക്കു മടങ്ങി

ന്യൂഡൽഹി∙ ഉത്തർപ്രദേശ് പൊലീസ് തടഞ്ഞുവച്ചെന്ന പരാതിയുമായി ഇ.ടി. മുഹമ്മദ് ബഷീർ എംപി. കാൻപൂർ സംഘർഷത്തിൽ പരുക്കേറ്റവരെ സന്ദർശിക്കുന്നതു തടഞ്ഞെന്നാണു പരാതി. പൊലീസ് തടഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ഇ.ടി. മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഡൽഹിയിലേക്കു തന്നെ മടങ്ങി.

രാവിലെ 11 മണിക്ക് മാധ്യമങ്ങളെ കാണുമെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. നിരന്തരം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്ന സംഘപരിവാർ ഭരണകൂടങ്ങൾ ഇതവസാനിപ്പിച്ചേ മതിയാകൂ, വേട്ടയാടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ആശ്വാസമേകാൻ, അവരെ ഒന്ന് കാണാൻ പോലും അനുവദിക്കാത്ത തരത്തിലേക്ക് ആ ഫാസിസം വളർന്നിരിക്കുന്നു.രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ മതേതര വിശ്വാസികളും ഇതിനെതിരെ ശബ്ദിക്കണം– അദ്ദേഹം സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ കുറിച്ചു.

പ്രവാചക നിന്ദക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചതിന് പൊലീസ് വേട്ടയാടൽ നേരിട്ടവരെ നേരിൽ കാണാനാണ് കാൻപൂരിലെത്തിയതെന്നും എംപി അറിയിച്ചു. എന്നാൽ അർധ രാത്രി യുപി പൊലീസ് പല ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ തടഞ്ഞു. തുടർന്ന് റോഡിൽ ഇരുന്നു പ്രതിഷേധിച്ചു. മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് തൽക്കാലം ഡൽഹിയിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ്. യുപി പൊലീസിന്റെ ഈ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ നടപടിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം തുടരുമെന്നും എംപി അറിയിച്ചു.

English Summary: UP police detained ET Muhammed Basheer MP at Kanpur