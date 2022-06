അമൃത്‍സര്‍∙ പഞ്ചാബി ഗായകനും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ സിദ്ദു മൂസവാലയെ വെടിവച്ചുകൊന്ന കേസിൽ ഒരാള്‍ അറസ്റ്റിൽ. ഭട്ടിൻ‍‍ഡ സ്വദേശിയായ ഹർകമൽ റാണുവിനെയാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മൂസവാലയെ വെടിവച്ച എട്ടു ഷാര്‍പ്പ് ഷൂട്ടര്‍മാരില്‍ ഒരാളാണ് റാണുവെന്നാണു കരുതുന്നത്.

മൂസവാലയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ പത്താമത്തെ അറസ്റ്റാണിത്. മേയ് 29നാണ് പഞ്ചാബിലെ മാൻസ ജില്ലയിൽ സിദ്ദു മൂസാവാല വെടിയേറ്റു മരിച്ചത്. സംഭവം ഗുണ്ടാസംഘങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പകയാണെന്നും ലോറൻസ് ബിഷ്‌ണോയി സംഘമാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്നുമാണു പൊലീസ് പറയുന്നത്. കേസിൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.

English Summary: Sidhu Moose Wala Murder: First Of Eight Shooters Arrested, Say Police