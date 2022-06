‘എന്റെ സെക്സ് വിഡിയോ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു; ചതി നിങ്ങളറിയണം’; പൊട്ടിത്തെറിച്ച് സ്വപ്ന

പാലക്കാട് ∙ തന്റെ അശ്ലീല വിഡിയോയെക്കുറിച്ച് ഷാജ് കിരണ്‍ മാധ്യമങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ നടത്തിയ പരാമർശങ്ങൾക്ക് രൂക്ഷ മറുപടിയുമായി സ്വപ്ന സുരേഷ്. ഒരു സ്ത്രീയെ ഏറ്റവുമധികം ആക്രമിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നത് സ്വകാര്യ കാര്യങ്ങള്‍ പറഞ്ഞാണ്. എന്റെ ബാത്റൂമിലോ, കിടപ്പ് മുറിയിലോ, ഡ്രസിങ് റൂമിലോ ഒളിക്യാമറ വച്ച് അത്തരത്തിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തിയോ എന്ന് അറിയില്ല. ഉണ്ടെങ്കില്‍ നടപടി എടുക്കുമെന്നും ഷാജ് കിരണുമായുള്ള ശബ്ദരേഖ പുറത്ത് വിടും മുൻപ് സ്വപ്ന വ്യക്തമാക്കി.

‌‘‘മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരോട് എന്റെ സെക്സ് വിഡിയോസിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഒരു സ്ത്രീയെ, ഒരു അമ്മയെ, ഒരു സഹോദരിയെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആക്രമിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നത് സ്വകാര്യ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ്. എന്റെ ബാത് റൂമിലോ, ബെഡ് റൂമിലോ, ഡ്രസിങ് റൂമിലോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലുമോ ഒളി ക്യാമറ വച്ചോ എന്നറിയില്ല. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ ഞാന്‍ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കും’ – സ്വപ്ന പറഞ്ഞു.

‘‘നിങ്ങള്‍ എല്ലാവരും അത് കാണണം. 100 ശതമാനം കണ്ടിട്ട് ശരിയാണോ എന്ന് അന്വേഷിക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഒരു സഹോദരിക്കാണ് ഈ അവസ്ഥ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കണം. അത് ആസ്വദിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ സഹോദരിയായി കണ്ട് എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ സത്യം പുറത്ത് വരില്ല. ഇതെല്ലാം കാരണം എനിക്ക് മടുത്തു’ – സ്വപ്നയുടെ വാക്കുകള്‍.

‘‘മാനസിക പീഡനം പരിധി വിട്ടപ്പോഴാണ് തെളിവു പുറത്തുവിടുന്നത്. മൊഴിയിൽ ഉറച്ചുനിന്നാൽ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുമെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി’ – പാലക്കാട് നടത്തിയ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സ്വപ്ന ആരോപിച്ചു. ഷാജ് കിരണുമായി നടത്തിയ ഒന്നര മണിക്കൂറോളം ദൈർഘ്യമുള്ള ഫോൺ സംഭാഷണം പുറത്തുവിടാനായി മുൻകൂട്ടി അറിയിച്ചതനുസരിച്ച് മാധ്യമങ്ങളെ കാണാനെത്തിയതായിരുന്നു സ്വപ്ന.

ഷാജ് കിരണിന്റെ ഭീഷണി മാനസികമായി തളര്‍ത്തിയെന്നും സ്വപ്ന സുരേഷ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. വീണ്ടും തടവറയിലിടുമെന്നായിരുന്നു ഒരു ഭീഷണി. മകനെ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോള്‍ ആകെ ഭയന്നു. അതിനാലാണ് പിന്നീടുള്ള സംഭാഷണം റെക്കോര്‍ഡ ചെയ്തത്. ഷാജിനെ വിശ്വസിപ്പിക്കാന്‍ സരിത്ത് ഉൾപ്പെടെ പലരെയും തള്ളിപ്പറഞ്ഞെന്നും സ്വപ്ന പറഞ്ഞു.

‘‘ഷാജ് കിരണിനെ വളരെ നേരത്തെ അറിയാം. രഹസ്യമൊഴി നല്‍കിയശേഷം നിര്‍ബന്ധമായി കാണണമെന്ന് ഷാജ് പറഞ്ഞു. അതനുസരിച്ച് ഷാജിനെ കണ്ടു. സരിത്തിനെ നാളെ പൊക്കുമെന്ന് ഷാജ് പറഞ്ഞു. അതിനാലാണ് സരിത്തിനെ കണാതായപ്പോള്‍ ഷാജിനെ ആദ്യം വിളിച്ചത്.’ – സ്വപ്ന വെളിപ്പെടുത്തി.

ഇന്നലെ ഹൈക്കോടതിയില്‍ നല്‍കിയ മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷയില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷാജ് കിരണുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണമാണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് പുറത്തുവിട്ടത്. സുഹൃത്തായ ഷാജ് കിരണ്‍ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നായിരുന്നു സ്വപ്നയുടെ ആരോപണം. ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവര്‍ ഷാജ് കിരണിന്റെ മൊബൈല്‍ ഫോണില്‍ വാട്സാപ്പിലൂടെ സംസാരിച്ചിരുന്നുവെന്നും വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സ്വപ്നയുടെ ആരോപണങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞദിവസം തന്നെ ഷാജ് കിരണ്‍ നിഷേധിച്ചിരുന്നു. സംഭാഷണം പുറത്തുവന്ന ശേഷം മറുപടി പറയും എന്നും ഷാജ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

