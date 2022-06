ലക്‌നൗ ∙ പ്രവാചകനെതിരായ പരാമര്‍ശത്തിന് എതിരെ പ്രതിഷേധത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത് അറസ്റ്റിലായ ആളുകളുടെ വീട്ടിൽ ബുള്‍ഡോസറുമായി ഉത്തർപ്രദേശ് പൊലീസ്. സഹാറന്‍പുരിലും കാന്‍പുരിലും പൊലീസുമായെത്തിയ നഗരസഭാ അധികൃതര്‍, അറസ്റ്റിലായവരുടെ വീടിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങള്‍ തകര്‍ക്കുകയും ചെയ്തു.

നേരത്തേ സഹാറന്‍പുരിൽ 64 പേരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇവിടേക്ക് ബുള്‍ഡോസറുമായി എത്തുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും പങ്കുവച്ചു. അറസ്റ്റിലായ രണ്ടു പേരുടെ വീടുകളിലേക്കാണ് അധികൃതര്‍ എത്തിയത്. അനധികൃത നിര്‍മാണം നടത്തി എന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു നടപടി.

English Summary: After Violence Over Prophet Remark Row, Bulldozers Out In Two UP Cities