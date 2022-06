സഹായത്തിന് വിളിച്ചപ്പോൾ ആ റിങ്ടോൺ; ഫോൺ കുളിമുറിക്ക് പിന്നിൽ: കേസ്

പാലക്കാട്∙ പാർട്ടി പ്രവർത്തകയായ വീട്ടമ്മ കുളിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്താൻ ശ്രമിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ പാലക്കാട് അമ്പലപ്പറമ്പ് സിപിഎം ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി ഷാജഹാനെതിരെ സൗത്ത് പൊലീസ് കേസെടുത്തു. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി 10നാണ് സംഭവം. ഷാജഹാന്റെ വീടിനു സമീപം ആണ് വീട്ടമ്മയും കുടുംബവും വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നത്.

വീട്ടമ്മയുടെ കുളിമുറിയിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ക്യാമറ വച്ച് ദൃശ്യം പകർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. കുളിമുറിയുടെ ജനലിന് സമീപം നിഴല്‍ കണ്ട് വീട്ടമ്മ ബഹളം വച്ചതോടെ ഷാജഹാൻ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപേക്ഷിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു. സഹായം തേടി വീട്ടമ്മ ഇയാളുടെ ഫോണിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോഴാണ് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട മൊബൈല്‍ കണ്ടെടുത്തതും പ്രതി ഷാജഹാനാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതും. ഷാജഹാന്റെ ഫോണിലെ റിങ്ടോണായ ‘ചോര വീണ മണ്ണിൽ നിന്ന്..’ എന്ന പാട്ടാണ് പ്രതിയെ തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിച്ചത്.

പിന്നാലെ വീട്ടമ്മ പൊലീസിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ സഹിതം പരാതി നൽകി. ഷാജഹാൻ ഒളിവിലാണെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. മൊബൈൽ ഫോൺ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് അയയ്ക്കുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. വീട്ടമ്മ പാർട്ടിയെയും വിവരം അറിയിച്ചിരുന്നു. ഷാജഹാനെ പാർട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. വീട്ടമ്മ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ ഷാജഹാനെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചതായി നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു.

‘കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് കുളിമുറിയുടെ ഭാഗത്ത് കൂടി ആരോ നടക്കുന്നതായി തോന്നി. സംശയം കൊണ്ട് കുളിമുറിയിൽ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞു. പിന്നീടുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ കണ്ടെത്തിയത്. വീട്ടിലുണ്ടായ കാര്യം ഷാജഹാനെ അറിയിക്കാന്‍ വിളിക്കുമ്പോഴാണ് കണ്ടെത്തിയ മൊബൈലില്‍ ഷാജഹാന്റെ റിങ്ടോൺ അടിക്കുന്നത്. ഇതാണ് പകല്‍ മാന്യനായ നേതാവിന്റെ യഥാര്‍ഥ മുഖം അറിയാന്‍ ഇടയാക്കിയത്’– വീട്ടമ്മ പറ‍ഞ്ഞു.

English Summary: CPM Branch Secretary booked for trying to film woman bathing in Palakkad