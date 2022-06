ഓഫിസ് മുറി കുത്തിത്തുറന്ന് 1.35 ലക്ഷവും മൊബൈലും കവർന്നു; ദമ്പതികള്‍ അറസ്റ്റിൽ

കൊച്ചി ∙ ചെറായി പെട്രോൾ പമ്പിലെ മോഷണക്കേസിൽ ദമ്പതികള്‍ അറസ്റ്റിൽ. തൃശൂര്‍ പട്ടിക്കാട് സ്വദേശികളായ റിയാദ്, ഭാര്യ ജോസ്ന മാത്യു എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. വ്യാഴാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ ചെറായി ജംക്‌ഷനിലെ രംഭ ഫ്യൂവല്‍സ് എന്ന പെട്രോള്‍ പമ്പിലെ ഓഫിസ് മുറി കുത്തിത്തുറന്ന് 1.35 ലക്ഷം രൂപയും മൊബൈല്‍ ഫോണുമാണ് മോഷ്ടിച്ചത്. അത്താണിയിലുള്ള ലോഡ്ജില്‍ നിന്നാണ് മുനമ്പം പൊലീസ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.

പ്രതികള്‍ പെട്രോള്‍ പമ്പിലെത്തുന്നതിനും തിരികെ പോകുന്നതിനും ഉപയോഗിച്ച കാറും പെട്രോള്‍ പമ്പ് കുത്തിത്തുറക്കാന്‍ ഉപയോഗിച്ച സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറും കണ്ടെടുത്തു. ലഭിച്ച സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളില്‍നിന്ന് രണ്ടു പ്രതികളില്‍ ഒരാള്‍ സ്ത്രീയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. ഒന്നാം പ്രതി റിയാദ് എറണാകുളം, തൃശൂര്‍ ജില്ലകളിലെ വിവിധ സ്റ്റേഷനുകളില്‍ ഇരുപതിലധികം മോഷണ കേസുകളില്‍ പ്രതിയാണ്.

English Summary : Couples arrested for theft in petrol pump at Cherai