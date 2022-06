ആഡംബരത്തിന് മോഷണം, പ്രചോദനം സിനിമ; പമ്പിലെ മുൻ ജീവനക്കാരൻ പിടിയിൽ

കോഴിക്കോട് ∙ കോട്ടൂളിയിലെ പെട്രോൾ പമ്പിൽ മോഷണമുണ്ടായ സംഭവത്തിൽ മലപ്പുറം എടപ്പാൾ കാലടി സ്വദേശി മുള്ളമടക്കൽ സാദിഖ് (22) പിടിയിൽ. മാവൂർ റോഡിൽ കോട്ടൂളിയിലെ നോബിൾ പെട്രോൾ പമ്പിൽ വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ 1.40നാണ് മുളകുപൊടി വിതറിയ ശേഷം ജീവനക്കാരനായ വെള്ളിപറമ്പ് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് റാഫിയെ കെട്ടിയിട്ട് മർദിച്ച് അരലക്ഷം രൂപ കവർന്നത്. മെഡിക്കൽ കോളജ് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മിഷണർ കെ.സുദർശനും കോഴിക്കോട് സിറ്റി സ്പെഷൽ ആക്‌ഷൻ ഗ്രൂപ്പും (കാവൽ) ചേർന്നാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.

പമ്പിലെ ജീവനക്കാരനായിരുന്ന സാദിഖ് മൂന്നാഴ്ച മുൻപാണ് ജോലിയിൽനിന്ന് പിരിഞ്ഞുപോയത്. ആഡംബര ബൈക്കിന്റെ വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പണം കണ്ടെത്താനാണ് മോഷണം നടത്തിയതെന്ന് പൊലീസിനു മൊഴി നൽകി. മോഷ്ടാവ് ജീവനക്കാരനെ മർദിക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ സിസിടിവിയിൽ ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ മുഖംമൂടിയണിഞ്ഞതിനാൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. വിരലടയാളം പതിയാതിരിക്കാൻ റേസിങ് ഗ്ലൗസും ധരിച്ചിരുന്നു.

പെട്രോൾ പമ്പിന്റെ മതിലിലൂടെ മേൽക്കൂരയിൽ കയറി അവിടെനിന്ന് ജനലിലൂടെയാണ് അകത്തുകടന്നത്. ഹിന്ദി സിനിമയിലെ മോഷണരംഗങ്ങളിൽ കാണാറുള്ള അതേ വേഷവിധാനത്തിലാണ് കവർച്ചയ്ക്കെത്തിയത്. ഇതേ ഷിഫ്റ്റിൽ മുൻപ് ജോലി ചെയ്തതിനാൽ പണമിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു. പമ്പിലെ മറ്റു സിസിടിവി ക്യാമറകളിൽ പെടാതിരിക്കാനും ശ്രദ്ധിച്ചു.

സാദിഖിന്റെ ആക്രമണ ശൈലി മനസ്സിലാക്കിയ പൊലീസ് നിരവധി ആയോധന പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പഠിച്ചവരും മുൻപ് ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടവരുമായ ആളുകളെ നിരീക്ഷിച്ചു. പെട്രോൾ പമ്പിലെ ജീവനക്കാരിൽനിന്നു ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ മുൻപ് ജോലി ചെയ്തവരെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചത്. തുടർന്നു സാദിഖിന്റെ ആഡംബര ജീവിതരീതി നിരീക്ഷിച്ചു. ഇയാൾ വാടകയ്ക്കു താമസിക്കുന്ന മെൻസ് ഹോസ്റ്റലിൽനിന്നാണു പിടികൂടിയത്.

സ്പെഷൽ ആക്‌ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് അംഗങ്ങളായ എസ്ഐ ഒ.മോഹൻ ദാസ്, ഹാദിൽ കുന്നുമ്മൽ, ശ്രീജിത്ത് പടിയാത്ത്, ഷഹീർ പെരുമണ്ണ, സുനോജ് കാരയിൽ, അർജുൻ അജിത്, സുമേഷ് ആറോളി, മെഡിക്കൽ കോളജ് ഇൻസ്പെക്ടർ ബെന്നി ലാലു തുടങ്ങിയവരാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.

English Summary : Former Employee arrested for theft in petrol pump, Kozhikode