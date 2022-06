അഫ്രാനെ കൊണ്ടുപോയതാര്; 13 മണിക്കൂര്‍, കുറ്റാക്കുറ്റിരുട്ട്, അവന്‍ കരയാതിരുന്നതെന്ത്?

13 മണിക്കൂർ. രണ്ടര വയസ്സുകാരൻ മുഹമ്മദ് അഫ്രാനെ കാണാതെ ഒരു നാട് മുഴുവൻ ഉറങ്ങാതിരുന്നു തിരഞ്ഞ ചങ്കിടിപ്പിന്റെ മണിക്കൂറുകൾ. രണ്ടു വർഷം മുൻപ് ഇതേപോലെ കൊല്ലത്തു കാണാതായ ദേവനന്ദയുടെ മരണം മുന്നിൽ നിൽക്കെ ആധി പിടിച്ച രാത്രിയായിരുന്നു കടന്നു പോയത്. പുലർച്ചെ 7 മണിക്ക് വീടിന് വെറും മുക്കാൽ കിലോമീറ്റർ ദൂരെ കണ്ടെത്തിയ അഫ്രാൻ ഇപ്പോൾ പീഡിയാട്രിക് ഐസിയുവിലാണ്. കുട്ടിയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ദുരൂഹതകൾ ഇപ്പോഴും ബാക്കി..

∙ കുട്ടി എങ്ങനെ അവിടെയെത്തി?

ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം അഫ്രാന്റെ അമ്മ മൂത്ത കുട്ടിയുമായി അടുത്ത പുരയിടത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ ഒപ്പം കൂട്ടിയിരുന്നില്ല. അഫ്രാനും മുത്തശ്ശിയുമാണ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട് തിരികെ വരുമ്പോൾ കുട്ടിയെ കാണാനില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് പൊലീസിനു നൽകിയ മൊഴി.

കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയ പുരയിടം അവനു പരിചയമുള്ളതാണെന്നും കുട്ടിയുമായി അവിടേക്ക് പോകാറുണ്ടായിരുന്നെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു. കുട്ടി ഹൈപ്പർ ആക്ടീവ് ആണെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ രണ്ടര വയസ്സുകാരൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ആ പുരയിടം കയറിപ്പോവില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു.

∙ ശരീരത്തിൽ എന്തുകൊണ്ട് പാടുകളില്ല?

അഫ്രാനെ രാവിലെ 7 മണിക്കാണ് അവിടെനിന്നു കണ്ടെത്തുന്നത്. ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രമടക്കം പൊലീസ് പരിശോധനയ്ക്കായി ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരീരത്തിലോ വസ്ത്രത്തിലോ പിടിവലിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളോ പാടുകളോ ഇല്ല. തട്ടുതട്ടായി ഉയരത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്ന ഭൂമിയിലേക്ക് കുട്ടി ഒറ്റയ്ക്കു കയറിപ്പോയതാണെങ്കിൽക്കൂടി ശരീരത്തിൽ പോറലുകൾ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്.

കുട്ടി ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്നുകയറിയതിന്റെ ഒരു ലക്ഷണവുമില്ല. ഇന്നലെ രാത്രി പെയ്ത കനത്ത മഴ മൂലമാണ് തിരച്ചിൽ അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഏതാണ്ട് പുലർച്ചെ വരെ മഴ പെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ കുട്ടിയുടെ വസ്ത്രങ്ങളോ കുട്ടിയോ വല്ലാതെ നനഞ്ഞു കുതിർന്ന അവസ്ഥയിൽ ആയിരുന്നില്ല. ശരീരത്തിൽ ചെറിയ നനവ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്ന് ആദ്യം കണ്ടെത്തിയ ടാപ്പിങ് തൊഴിലാളി പറയുന്നു.

∙ പേടിയില്ലാതെ എങ്ങനെ ഇരുന്നു?

സമീപത്തു തിരച്ചിൽ നടത്തിയിട്ടും കുട്ടിയുടെ കരച്ചിൽ കേൾക്കാതിരുന്നതും കുട്ടി രാത്രി മുഴുവൻ ഇവിടെയായിരുന്നില്ല എന്ന വാദത്തിന് ബലം നൽകുന്നു. പെരുമഴയത്ത് രാത്രി മുഴുവൻ റബർ തോട്ടത്തിൽ ആരെയും കാണാതെ ഇരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ രണ്ടര വയസ്സുകാരൻ കരയില്ലേ എന്ന ചോദ്യമാണ് നാട്ടുകാർ ഉയർത്തുന്നത്.

കുട്ടിയെ കാണാതാവുന്നതിന് മുൻപ് കരച്ചിൽ കേട്ടിരുന്നു എന്നതുമായി ചേർത്തു വായിക്കുമ്പോൾ മറ്റെവിടെ നിന്നെങ്കിലും പിന്നീട് പുരയിടത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നതാവാം എന്നാണ് സംശയം. ടാപ്പിങ് തൊഴിലാളിയായ സുനിൽ കാണുമ്പോൾ കുട്ടി റബർ തോട്ടത്തിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴും കുട്ടി കരഞ്ഞിരുന്നില്ല.

∙ എന്തുകൊണ്ട് കണ്ടില്ല?

കുട്ടി പോകാൻ ഇടയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും രാത്രി മുഴുവൻ തിരച്ചിൽ നടത്തിയിട്ടും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പൊലീസും അഗ്നിശമന സേനയും ഉൾപ്പെടെ രാത്രി തിരച്ചിൽ നടത്തിയിട്ടും 300 മീറ്റർ അപ്പുറത്ത് കുട്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതാണ് സംശയം.

ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ പുറത്ത് കഴിഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങളും കുട്ടിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. സമീപത്തെ കിണറുകളും കുഴികളും ഉൾപ്പെടെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയിരുന്നു. കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലത്തിനടുത്തും പൊട്ടക്കിണർ ഉണ്ടായിരുന്നു. സംഭവത്തിലെ മുഴുവൻ ദുരൂഹതകളും പരിശോധിക്കുമെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു.

∙ കാണാതായത് എങ്ങനെ?

കരച്ചിൽ കേട്ട് തിരികെ വന്നപ്പോഴാണ് കുട്ടിയെ കാണാതായതെന്നാണ് അമ്മയുടെ മൊഴി. കുട്ടി തനിയേ പോയതാണ് എന്ന വാദം ശരിയാണെങ്കിൽ കുട്ടി എന്തിനാണ് നിലവിളിച്ചതെന്ന ചോദ്യം ബാക്കിയാവും. വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുത്തശ്ശിക്കും കുട്ടിക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. നിലവിളി കേട്ടശേഷം ഒരുമിച്ച് തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു. വീടിന്റെ വാതിലും തുറന്നു കിടക്കുകയായിരുന്നു.

കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയ കുന്നുംപുറത്തെ റബർ തോട്ടത്തിലേക്ക് 15 മിനിറ്റ് എങ്കിലും നടക്കേണ്ട വഴിയുണ്ട്. ഈ സമയത്തിനകം തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടും നടന്നു പോകേണ്ട വഴിയിലോ പരിസരത്തോ കുട്ടിയെ കണ്ടെത്താനായില്ല. വൈകുന്നേരം 6 മണി ആയിട്ടും ആ സമയത്ത് നല്ല വെളിച്ചം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.



