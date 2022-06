പാലക്കാട്ടെ ബൈക്ക് അപകടം ആസൂത്രിതം; യുവാവിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ അറസ്റ്റിൽ

പാലക്കാട് ∙ കല്ലിങ്കൽ ജംക്‌ഷനിൽ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയിൽ ബൈക്കിൽനിന്ന് വീണ് യുവാവിനു സാരമായി പരുക്കേറ്റത് ആസൂത്രിത അപകടമെന്ന് പൊലീസ്. ബൈക്കിൽനിന്നു വീണ് തലയ്ക്ക് സാരമായി പരുക്കേറ്റ കൊടുമ്പ് സ്വദേശി ഗിരീഷ് ഗുരുതര പരുക്കുകളോടെ തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

ബൈക്ക് മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടമെന്നാണ് ആദ്യം കരുതിയതെങ്കിലും, വ്യക്തിവൈരാഗ്യം കാരണം, മറ്റൊരു ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന സുഹൃത്ത് ഗിരീഷിനെ ബോധപൂർവം കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ചതാണെന്നു പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.

ഗിരീഷിനെ തള്ളി വീഴ്ത്തിയ തിരുവാലത്തൂർ സ്വദേശി സജു‌, ബൈക്കോടിച്ചിരുന്ന അക്ഷയ് എന്നിവരെ സൗത്ത് പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തു. ചന്ദ്രനഗറിലെ ബാറിൽനിന്ന് മദ്യപിച്ച ശേഷം വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങുംവഴി ആസൂത്രിത അപകടമുണ്ടാക്കി യുവാക്കൾ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.

English Summary : Bike accident at Palakkad Kallingal Junction was planned, two arrest