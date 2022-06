നൂപുറിന്റെ അറസ്റ്റിനായി പ്രതിഷേധം‌: റാഞ്ചിയിൽ പൊലീസ് വെടിവയ്പിൽ 2 മരണം; കർഫ്യൂ

ന്യൂഡൽഹി∙ പ്രവാചകനെതിരായ പരാമർശം നടത്തിയ ബിജെപി മുൻ വക്താവ് നൂപുർ ശർമയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് രാജ്യവ്യാപക പ്രതിഷേധം. ഡൽഹിയിലെ ജുമാ മസ്ജിദ്, ഹൈദരാബാദ് മക്ക മസ്ജിദ്, കൊൽക്കത്തയിലെ പാ‍ർക്ക് സർക്കസ്, ഹൗറ, ഉത്തർപ്രദേശിലെ സഹാറൻപുർ, പ്രയാഗ്‌രാജ്, മുറാദാബാദ്, സോളാപുർ, ജാർഖണ്ഡിലെ റാഞ്ചി എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം പ്രതിഷേധമുയർന്നു. റാഞ്ചിയിൽ പ്രതിഷേധക്കാർക്കു നേരെ പൊലീസ് നടത്തിയ വെടിവയ്‌പിൽ 2 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു.11 പൊലീസുകാർ അടക്കം 23 പേർക്കു പരുക്കേറ്റു.

ഉത്തർപ്രദേശിലും ജാർഖണ്ഡിലും സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. സമൂഹമാധ്യമ പോസ്റ്റിനു പിന്നാലെ സംഘർഷമുണ്ടായ ജമ്മുവിലെ ബധേർവയിൽ കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉത്തർപ്രദേശിൽ 136 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. റാഞ്ചിയിലും ഹൗറയിലും കർഫ്യൂ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ഇന്റർനെറ്റ് വിലക്കുകയും ചെയ്തു. സംസ്ഥാനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിമാരോടു നിർദേശിച്ചു.

ഡൽഹി ജുമാ മസ്ജിദിൽ പ്രാർഥനയ്ക്ക് 1500 പേർ ഒത്തുചേർന്നിരുന്നുവെന്നും ഇതിൽ മൂന്നൂറോളം പേരാണു പ്രതിഷേധം നടത്തിയതെന്നും സെൻട്രൽ ഡൽഹി ഡിസിപി ശ്വേത ചൗഹാൻ പറഞ്ഞു. മസ്ജിദിന്റെ പടിക്കെട്ടിൽ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കിയവരെ 15 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പിരിച്ചയച്ചെന്നും പ്രതിഷേധത്തിനു മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങിയിരുന്നില്ലെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. തങ്ങളുടെ അറിവോടെയല്ല പ്രതിഷേധം നടത്തിയതെന്നും പിന്തുണ നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും ജുമാ മസ്ജിദ് ശാഹി ഇമാം പറഞ്ഞു. ഡൽഹി ജാമിയ മിലിയ ക്യാംപസിലും പ്രതിഷേധം നടന്നു. സഹാറൻപുരിലും പ്രയാഗ് രാജിലും റാഞ്ചിയിലും നടന്ന പ്രതിഷേധപ്രകടനം പൊലീസുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കലാശിച്ചു. ബംഗാളിലെ ഹൗറയിൽ കലാപസമാന സാഹചര്യം നിയന്ത്രിക്കാൻ സൈന്യത്തെ രംഗത്തിറക്കണമെന്ന് ബിജെപി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: Remarks against the Prophet: 2 killed in Ranchi as protests erupt across country