ഭീകരവാദിയെപ്പോലെ എന്തിന് വേട്ടയാടുന്നു? രഹസ്യമൊഴിയിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു: സ്വപ്ന

പാലക്കാട് ∙ ഒരു ഭീകരവാദിയെപ്പോലെ എന്നെ പിന്തുടർന്ന് ഉപദ്രവിക്കുന്നത് എന്തിനെന്ന് സ്വർണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷ്. ഒരു ഫെയ്സ്ബുക് പോസ്റ്റിന്റെ പേരിലാണ് എന്റെ അഭിഭാഷകനെതിരെ കേസെടുത്തത്. മുഖ്യമന്ത്രിയെ അപമാനിച്ചതിന് എന്തുകൊണ്ട് ഷാജ് കിരണിനെതിരെ കേസെടുക്കുന്നില്ല.

മുഖ്യമന്ത്രിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിനുമെതിരെ നൽകിയ രഹസ്യമൊഴിയിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നുവെന്നും സ്വപ്ന പറഞ്ഞു. എന്റെ അഭിഭാഷകനെ പൊക്കുമെന്ന് ഷാജ് കിരൺ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുപോലെ ഇന്ന് നടന്നു. പി.എസ്.സരിത്തിനെ പൊക്കുമെന്നും ഷാജ് പറഞ്ഞു. അതും നടന്നുവെന്ന് സ്വപ്ന വ്യക്തമാക്കി.

മതനിന്ദ ആരോപിച്ച് അഭിഭാഷകന്‍ അഡ്വ. ആര്‍.കൃഷ്ണരാജിനെതിരെ എറണാകുളം സെന്‍ട്രല്‍ പൊലീസ് കേസെടുത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു സ്വപ്നയുടെ പ്രതികരണം. മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ സ്വപ്ന വിതുമ്പുകയും കുഴഞ്ഞുവീഴുകയും ചെയ്തു. സ്വപ്നയെ ഉടൻ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

English Summary: Swapna Suresh on her statement against CM Pinarayi Vijayan