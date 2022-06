കശ്മീരിലെ പുൽവാമയിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ; മൂന്ന് ഭീകരരെ വധിച്ചു

പുൽവാമ∙ ജമ്മു കശ്മീരിലെ പുൽവാമ ജില്ലയിലെ ദ്രബ്ഗാം മേഖലയിൽ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ സൈന്യം മൂന്ന് ഭീകരരെ വധിച്ചു. ഫാസിൽ നസീർ ഭട്ട്, ഇർഫാൻ അഹ് മാലിക്, ജുനൈദ് ഷീർഗോജ്‌രി എന്നിവരെയാണ് വധിച്ചത്. മൂന്നുപേരും ലഷ്കരെ തയിബ അംഗങ്ങളാണെന്ന് കശ്മീർ പൊലീസ് ഇൻസ്‌പെക്ടർ ജനറൽ വിജയ് കുമാർ പറഞ്ഞു. ആയുധങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു.



ജമ്മു കശ്മീരിലെ സ്‌പെഷൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ റിയാസ് അഹമ്മദിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടയാളാണ് ജുനൈദ് ഷീർഗോജ്‌രിയെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ മാസം പുൽവാമയിലെ ഗുദൂര ഗ്രാമത്തിലെ വീട്ടിൽ വച്ചാണ് റിയാസ് അഹമ്മദിനെ ഭീകരർ വെടിവച്ചത്. ചികിത്സയിലിക്കെ അദ്ദേഹം മരിച്ചു.

English Summary: 3 terrorists linked to LeT shot dead in Pulwama, 1 was involved in killing cop