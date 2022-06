രാഹുലിനൊപ്പം ഇഡി ഓഫിസ് മാർച്ച്; അനുമതി നിഷേധിച്ച് ഡൽഹി പൊലീസ്

ന്യൂഡൽഹി ∙ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കൊപ്പം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ഓഫിസിലേക്കുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ റാലിക്ക് അനുമതി നിഷേധിച്ചു. ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഡൽഹി പൊലീസ് അനുമതി നിഷേധിച്ചത്. നാഷനൽ ഹെറാൾഡ് പത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിലുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി തിങ്കളാഴ്ചയാണ് രാഹുൽ ഇഡി ഓഫിസിൽ ഹാജരാകേണ്ടത്.

ചോദ്യംചെയ്യലിനായി പാർട്ടി ആസ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഇഡി ഓഫിസിലേക്കു നടന്നുപോകാനാണു രാഹുലിന്റെ തീരുമാനം. രാഹുലിനൊപ്പം എംപിമാരും പാർട്ടി നേതാക്കളും അണിനിരക്കുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരുന്നത്. എഐസിസി ആസ്ഥാനത്തുനിന്ന് ഇഡി ഓഫിസുവരെ റാലി നടത്താനായിരുന്നു തീരുമാനം. ഇതിനാണ് അനുമതി നിഷേധിച്ചത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഈ മാസം 13നു ഡൽഹിയിലെത്താൻ പാർട്ടി എംപിമാർക്കു കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വം നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.

English Summary: Delhi police deny permission to a Congress rally with Rahul Gandhi to ED office