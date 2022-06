ഡിസംബറാകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ലോണിന്റെ ഇഎംഐ എത്ര കൂടും? നാണ്യപ്പെരുപ്പം പറയുന്നത്...

ന്യൂഡൽഹി∙ വെറും 36 ദിവസത്തെ ഇടവേളയിൽ നമ്മുടെ വായ്പാ പലിശനിരക്ക് ഉയർന്നത് 0.9 ശതമാനമാണ്. 25 ലക്ഷം രൂപ 20 വർഷം കാലാവധിയിൽ 6.75 ശതമാനം പലിശയ്ക്ക് എടുത്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇഎംഐയിൽ ഉണ്ടായ വർധന 1,361 രൂപയാണ്. അതായത് ഒരോ മാസവും ഇത്രയും തുക അധികമായി അടയ്ക്കുകയോ വായ്പയുടെ കാലാവധി നീട്ടുകയോ വേണമെന്നു ചുരുക്കം. നാണ്യപ്പെരുപ്പവും വിലക്കയറ്റവും പിടിച്ചനിർത്താനാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് പലിശനിരക്ക് (റീപ്പോ) കൂട്ടുന്നത്. എന്നാൽ കോവിഡ് ഉണ്ടാക്കിയ സാമ്പത്തികഞെരുക്കത്തിൽനിന്ന് പടിപടിയായി പിടിച്ചുകയറുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് ഇത് വൻ തിരിച്ചടിയാകും. പെട്ടെന്നുള്ള 0.9 ശതമാനം വർധനയിൽ റീപ്പോ നിരക്ക് ഒതുങ്ങില്ലെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. രണ്ടു മാസത്തെ ഇടവേളയിൽ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ ആറംഗ പണനയസമിതി (എംപിസി) ചേർന്നാണ് പലിശനിരക്ക് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അടുത്ത എംപിസി ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യ വാരമാണ്. ഓഗസ്റ്റിലും ഒക്ടോബറിലും ഡിസംബറിലും വീണ്ടും പലിശ വർധിക്കുമോ? വർധിച്ചാൽ സാധാരണക്കാരന് അധികമായി വരുന്ന ബാധ്യതയെത്ര? നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം.

∙ പലിശനിരക്ക് വീണ്ടും കൂടുമോ?

നാണ്യപ്പെരുപ്പം കൂടുമ്പോൾ അത് നിയന്ത്രിക്കാനായി റിസർവ് ബാങ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗങ്ങളിലൊന്നാണ് റീപ്പോ നിരക്ക് വർ‌ധന. കുറച്ചുകൂടി കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ വിപണിയിലെ (ജനങ്ങളുടെ കയ്യിലെ) പണലഭ്യത കുറയ്ക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നാണ്യപ്പെരുപ്പം കൂടി നിന്നാൽ പലിശനിരക്ക് ഉയർത്താനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. 0.9 ശതമാനം വർധനയിലൂടെ മാത്രം പിടിച്ചുനിർത്താനാവുന്നതല്ല നിലവിലെ നാണ്യപ്പെരുപ്പ നിരക്കെന്ന് വ്യക്തം.

രാജ്യം 8 വർഷത്തിനിടയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിലക്കയറ്റ ഭീഷണിയിലാണെന്ന് ഏപ്രിലിലെ കണക്ക് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം നാണ്യപ്പെരുപ്പം 5.7 ശതമാനമായിരിക്കുമെന്നാണ് ഏപ്രിലിലെ ആർബിഐ വിലയിരുത്തലെങ്കിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ എംപിസി യോഗത്തിനു ശേഷം ഇത് 6.7 ശതമാനമായി ഉയർത്തി. ഈ വർധനയുടെ 75 ശതമാനവും തക്കാളി അടക്കമുള്ള ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ വിലക്കയറ്റം മൂലമായിരുന്നു. ഉയർന്ന ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില, സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വൈദ്യുതി ചാർജ് വർധന അടക്കമുള്ളവയാണ് ബാക്കി കാരണങ്ങൾ.

∙ ആർബിഐയുടെ നാണ്യപ്പെരുപ്പ അനുമാനം ഇങ്ങനെ

(ത്രൈമാസം, ഏപ്രിലിലെ അനുമാനം, ജൂണിലെ അനുമാനം)

∙ ഏപ്രിൽ – ജൂൺ: 6.3%–7.5%,

∙ ജൂലൈ –സെപ്റ്റംബർ: 5.8%, 7.4%,

∙ ഒക്ടോബർ – ഡിസംബർ‍: 5.4%, 6.2%,

∙ ജനുവരി – മാർച്ച്: 5.1%, 5.8%

ഈ സാമ്പത്തികവർഷത്തെ ഓരോ ത്രൈമാസത്തെയും നാണ്യപ്പെരുപ്പ അനുമാനം ജൂണിൽ ആർബിഐ ഉയർത്തി. നാണ്യപ്പെരുപ്പം സംബന്ധിച്ച ആർബിഐയുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സഹനപരിധി 6 ശതമാനമാണ്. ഏപ്രിലിലെ വിലയിരുത്തൽ അനുസരിച്ച് ജൂണിനു ശേഷം നാണ്യപ്പെരുപ്പം നിയന്ത്രണ വിധേയമാകുമെന്നായിരുന്നു. അതായത് ജൂലൈ മുതൽ 6 ശതമാനത്തിൽ താഴെയായിരുന്നു അനുമാനം. എന്നാൽ ജൂണിലെ പുതുക്കിയ കണക്കനുസരിച്ച് വൻ വർധനയാണ് അനുമാനത്തിലുണ്ടായത്.

ഇതനുസരിച്ച് ഡിസംബർ വരെ പണക്കയറ്റം പരിധി ലംഘിച്ചു തുടരുമെന്നു വ്യക്തമാണ്. അതിനാൽ തന്നെ ഓഗസ്റ്റ്, ഒക്ടോബർ, ഡിസംബർ മാസങ്ങളിലെ എംപിസി യോഗങ്ങളിൽ വീണ്ടും പലിശനിരക്ക് വർധന പ്രതീക്ഷിക്കാം.

∙ ഇനി എത്ര കൂടും?

ഓഗസ്റ്റിലെ പണനയസമിതി യോഗത്തിൽ പലിശനിരക്ക് (റീപ്പോ) 0.35 ശതമാനം കൂടി വർധിപ്പിച്ചേക്കുമെന്നാണ് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്ബിഐ) ഗവേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട്. 4.9 എന്ന റീപ്പോ നിരക്ക് ഇതോടെ 5.25 ആകും. ഒക്ടോബറിൽ 0.25 ശതമാനത്തിന്റെ വർധനയുമുണ്ടായേക്കാം. അങ്ങനെ വന്നാൽ റീപ്പോ നിരക്ക് 5.5 ശതമാനമാകും. ഇത് 5.7 ശതമാനം വരെ പോകാമെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഡിസംബറിൽ 6 ശതമാനം കടക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അടുത്ത ഏപ്രിലിലെ റീപ്പോ നിരക്ക് 6.25 ശതമാനം വരെയാകാം.

ബാങ്ക് ഓഫ് അമേരിക്കയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്കിങ് ഡിവിഷനായ ബോഫ സെക്യൂരിറ്റീസിന്റെ വിലയിരുത്തൽ അനുസരിച്ച് ഓഗസ്റ്റിൽ 0.25 ശതമാനത്തിന്റെ വർധനയുമുണ്ടാകാം.

കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിപണിയിലെ പണലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാനാണ് 5.51 ശതമാനമായിരുന്ന റീപ്പോ നിരക്ക് 2020 മാർച്ചിൽ 4.4 ശതമാനമായും മേയിൽ 4 ശതമാനമായും കുറച്ചത്. അതിനു ശേഷമുള്ള 11 എംപിസി യോഗങ്ങളിലും നിരക്ക് 4 ശതമാനമായിത്തന്നെ തുടർന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ വർധനയോടെ ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് വ്യാപിച്ചുതുടങ്ങിയ 2020 മാർച്ചിലെ അതേ നിരക്കിലേക്ക് പോകുകയാണ്.

∙ നിരക്കുയരുന്നത് പോക്കറ്റിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും?

20 വർഷം കാലാവധിയിൽ ഒരാൾ 25 ലക്ഷം രൂപ വായ്പയെടുത്തുവെന്നു കരുതുക. അയാളുടെ പലിശനിരക്കിൽ ഇക്കൊല്ലം ഇതുവരെ വന്നതും വരാനിരിക്കുന്നതുമായ വർധനയിങ്ങനെ.

ഏപ്രിൽ

പലിശനിരക്ക്: 6.75%

പ്രതിമാസ തിരിച്ചടവ്: 19,009 രൂപ

മേയ്

പലിശനിരക്ക് വർധന: 0.4%

പലിശനിരക്ക്: 7.15%

പ്രതിമാസ തിരിച്ചടവ്: 19,608 രൂപ

പ്രതിമാസ വർധന: 599 രൂപ

ജൂൺ

പലിശനിരക്ക് വർധന: 0.5%

പലിശനിരക്ക്: 7.65%

പ്രതിമാസ തിരിച്ചടവ്: 20,370 രൂപ

പ്രതിമാസ വർധന: 762 രൂപ

ഓഗസ്റ്റ്

പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വർധന: 0.35%

പലിശനിരക്ക്: 8%

പ്രതിമാസ തിരിച്ചടവ്: 20,911

പ്രതിമാസ വർധന: 541 രൂപ

ഒക്ടോബർ

പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വർധന: 0.25

പലിശനിരക്ക്: 8.25%

പ്രതിമാസ തിരിച്ചടവ്: 21,302

പ്രതിമാസ വർധന: 391 രൂപ

ഡിസംബർ

പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വർധന: 0.25%

പലിശനിരക്ക്: 8.5%

പ്രതിമാസ തിരിച്ചടവ്: 21,696 രൂപ

പ്രതിമാസ വർധന: 394 രൂപ

ഡിസംബർ വരെയുള്ള എംപിസി യോഗങ്ങളിൽ ഇത്തരത്തിൽ പലിശവർധിച്ചാൽ ഏകദേശം 2,687 രൂപയുടെ വർധന നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ തിരിച്ചടവ് (ഇഎംഐയിൽ) ഉണ്ടാകും. ചില ബാങ്കുകൾ പുതിയ വായ്പകൾക്ക് പലിശവർധന അതേപടി നടപ്പാക്കുന്നില്ല. ബാങ്കുകളാണ് ഇതിൽ അന്തിതീരുമാനം എടുക്കുന്നത്.

∙ വിലക്കയറ്റം പിടിച്ചുനിർത്താൻ എന്തിനാണ് പലിശ കൂട്ടുന്നത്?

ഉൽപന്നങ്ങൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും വില ഉയരുന്ന അവസ്ഥയെയാണ് നാണ്യപ്പെരുപ്പമെന്നു വിളിക്കുന്നത്. വിപണിയിൽ പണലഭ്യത ഉയരുമ്പോഴാണ് ഡിമാൻഡ് കൂടുകയും വില കൂടുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഉപാധിയാണ് റീപ്പോ നിരക്ക്.

സെൻട്രൽ ബാങ്കായ റിസർവ് ബാങ്കും മറ്റ് വാണിജ്യ ബാങ്കുകളും തമ്മിൽ പണം കൊടുക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ബാങ്കുകൾക്ക് റിസർവ് ബാങ്ക് നൽകുന്ന പണത്തിന്റെ പലിശ നിരക്കാണ് റീപ്പോ.

∙ റീപ്പോ എന്തിനാണ് കൂട്ടുന്നത്?

നാണ്യപ്പെരുപ്പം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് റീപ്പോ ഉയർത്തുന്നത്. റീപ്പോ ഉയർത്തുമ്പോൾ ബാങ്കുകൾക്ക് ആർബിഐയിൽ നിന്ന് പണമെടുക്കാൻ കൂടുതൽ പലിശ നൽകണം. ഇതുവഴി ബാങ്കുകൾക്ക് ചെലവ് കൂടുമെന്നതിനാൽ ആർബിഐയിൽ നിന്ന് പണം വാങ്ങുന്നത് കുറയും. ഇതുവഴി ബാങ്കുകൾ നൽകുന്ന വായ്പ കുറയും. ഇത് ജനങ്ങളുടെ കയ്യിലെ പണലഭ്യത കുറയ്ക്കും. ഉപഭോഗവും ഡിമാൻഡും ഇതുവഴി കുറയുന്നതോടെ വിലക്കയറ്റവും കുറയും.

∙ എന്തുകൊണ്ട് തിരിച്ചടവ് കൂടും?

റീപ്പോ നിരക്ക് ഉയർന്നുനിൽക്കുമ്പോൾ ബാങ്കുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഉയർന്ന ചെലവിന് ആനുപാതികമായ പലിശവർധന ബാങ്കുകൾ ജനങ്ങൾക്കു നൽകുന്ന വായ്പകളിലുമുണ്ടാകും. റീപ്പോ നിരക്ക് ഉയർന്ന സമയത്ത് എടുക്കുന്ന വായ്പയ്ക്ക് പലിശ കൂടുതലായിരിക്കും.

∙ റീപ്പോ കുറയ്ക്കുന്നതെന്തിന്?

പണപ്പെരുപ്പം കുറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കൂടുതൽ പണമെത്തിക്കാനാണ് റീപ്പോ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുന്നത്. ആർബിഐയിൽ നിന്ന് ബാങ്കുകൾ പണം വാങ്ങുന്നതിന്റെ ചെലവ് കുറയുമെന്നതിനാൽ അതിന്റെ ഗുണം പലിശയിളവായി ജനങ്ങൾക്കും ലഭിക്കാം. ഇതുവഴി കൂടുതൽ വായ്പാവിതരണം നടക്കുകയും തിരിച്ചടവ് തുക കുറയുകയും ചെയ്യും.

∙ റിവേഴ്സ് റീപ്പോയിലെ മാറ്റം?

ബാങ്കുകളിൽനിന്ന് റിസർവ് ബാങ്ക് സ്വീകരിക്കുന്ന മിച്ചപണത്തിന്റെ പലിശയാണ് റിവേഴ്സ് റീപ്പോ. ഇത് ഉയർത്തുകവഴി അധിക പണം റിസർവ് ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിക്കാനും ഉയർന്ന പലിശ നേടാനും ബാങ്കുകളെ പ്രേരിപ്പിക്കും. ഇതോടെ ബാങ്കുകളിൽ വായ്പയായി നൽകുന്ന ഫണ്ട് കുറയുകയും മൊത്തം വിപണിയിലെ പണപ്പെരുപ്പം കുറയുകയും ചെയ്യും.

∙ നയരീതിയിലെ മാറ്റം?

പലിശനിരക്ക് ഉയർത്താതെയുള്ള സാമ്പത്തിക ഉത്തേജന നയരീതിയാണ് (അക്കോമഡേറ്റിവ് സ്റ്റാൻസ്) രണ്ടു വർഷത്തിലധികമായി ആർബിഐ സ്വീകരിച്ചുപോന്നത്. എന്നാൽ ഇത്തവണ അക്കോഡേറ്റിവ് സ്റ്റാൻസ് എന്ന വാക്ക് ഒഴിവാക്കി. പകരം അക്കോമഡേറ്റിവ് രീതിയിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങുന്നതിലാണ് ശ്രദ്ധയെന്നാണ് ആർബിഐ വ്യക്തമാക്കിയത്.

∙ സിആർആർ കൂടുമോ?

നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് ബാങ്കുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ നിശ്ചിത ശതമാനം പണം റിസർവ് ബാങ്കിൽ കരുതൽധനമായി സൂക്ഷിക്കണം. ഈ അനുപാതമാണ് സിആർആർ അഥവ കരുതൽ ധന അനുപാതം. സിആർആർ കൂട്ടുന്നതോടെ കൂടുതൽ പണം ആർബിഐയിൽ കരുതൽധനമായി നൽകണം. ഇതുവഴി, വായ്പ നൽകാൻ ബാങ്കുകളുടെ പക്കലുള്ള പണത്തിന്റെ അളവ് കുറയുകയും അതുവഴി വായ്പാലഭ്യത ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്യും.

ബാങ്കുകളുടെ പണലഭ്യത (ലിക്വിഡിറ്റി) കുറയ്ക്കാനായിട്ടാണ് മേയിൽ കരുതൽ ധന അനുപാതം (സിആർആർ) 0.5% വർധിപ്പിച്ച് 4.5 ശതമാനമാക്കിയത്. സിആർആർ അര ശതമാനം ഉയരുമ്പോൾ ഏകദേശം 87,000 കോടി രൂപ ബാങ്കുകളിൽനിന്ന് റിസർവ് ബാങ്കിലേക്കു പോകും. വായ്പ നൽകാൻ ബാങ്കുകളുടെ കൈവശമുള്ള പണത്തിന്റെ അളവ് അത്രത്തോളം കുറയും. വരും എംപിസി യോഗങ്ങളിലും സിആർആർ വർധന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്.

English Summary: How much will your EMI increase by December?