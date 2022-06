പുതിയ വാണിജ്യ ഇടനാഴി പരീക്ഷിച്ച് ഇറാൻ; റഷ്യൻ സാധനങ്ങൾ മുടങ്ങാതെ ഇന്ത്യയിലേക്ക്

ടെഹ്‌റാൻ ∙ രാജ്യത്തെ പുതിയ വാണിജ്യ ഇടനാഴിയിലൂടെ റഷ്യൻ സാമഗ്രികൾ ഇന്ത്യയിൽ എത്തിക്കാമെന്ന് ഇറാൻ. 41 ടൺ ഭാരം വരുന്ന ലാമിനേറ്റഡ് തടി ഷീറ്റിന്റെ കണ്ടെയ്നറുകളാണ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ആദ്യമായി അയച്ചത്. ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ഇസ്‌ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് ഇറാൻ ഷിപ്പിങ് ലൈൻസ് ഗ്രൂപ്പാണ് ഇടപാടിനു ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത്.

25 ദിവസത്തിനകം കണ്ടെയ്‌നർ ഇന്ത്യയിൽ എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നു ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിന്റെ പേരിൽ ഉപരോധം നേരിടുന്ന റഷ്യയ്ക്കു നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ വടക്കു-തെക്കൻ ട്രാൻസിറ്റ് ഇടനാഴി ശക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. റഷ്യയെയും ഏഷ്യൻ മാർക്കറ്റിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ചൂണ്ടുപലകയായി മാറാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇറാൻ പരിശോധിക്കുന്നതെന്നു റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.

English Summary: Iran Tests New Trade Corridor To Ship Russian Goods to India