തിരുവനന്തപുരത്ത് മോഷണക്കുറ്റം ആരോപിച്ച് നാട്ടുകാർ കെട്ടിയിട്ട് മർദിച്ചയാൾ മരിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം∙ ചിറയിൻകീഴിൽ നാട്ടുകാരുടെ മർദനമേറ്റയാൾ മരിച്ചു. വേങ്ങാട് സ്വദേശി ചന്ദ്രൻ (50) ആണ് മരിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിക്കെയാണ് മരണം. മേയ് 28നാണ് മോഷണക്കുറ്റം ആരോപിച്ച് നാട്ടുകാർ ചന്ദ്രനെ കെട്ടിയിട്ട് മർദിച്ചത്.

സമീപത്തെ വീടുകളിൽ നിന്ന് പാത്രങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു മർദനം. മോഷണം പോയ പാത്രങ്ങൾ ചന്ദ്രന്റെ പക്കൽനിന്നു കണ്ടെടുത്തെന്നും നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞിരുന്നു. മർദിക്കുന്നതിനിടെ പൊലീസെത്തിയാണ് ചന്ദ്രനെ ആദ്യം സ്റ്റേഷനിലേക്കും പിന്നീട് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.

English Summary: Man beaten up by mob dies in Thiruvananthapuram