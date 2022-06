‘പാലക്കാട്ടെ ബൈക്ക് അപകടം ആസൂത്രിതം’; ചികിൽസയിലായിരുന്ന യുവാവ് മരിച്ചു

പാലക്കാട്∙ ബൈക്കിൽനിന്നു വലിച്ച് താഴെയിട്ടതിനെത്തുടർന്ന് ചികിൽസയിലായിരുന്ന യുവാവ് മരിച്ചു. കൊടുമ്പ് സ്വദേശി ഗിരീഷാണ് മരിച്ചത്. വീഴ്ചയില്‍ തലയ്ക്ക് സാരമായി പരുക്കേറ്റിരുന്നു. ഗിരീഷിനെ തള്ളി വീഴ്ത്തിയ തിരുവാലത്തൂര്‍ സ്വദേശി സജുവും സുഹൃത്തും റിമാന്‍ഡിലാണ്.

പാലക്കാട് കല്ലിങ്കൽ ജംക്‌ഷനിൽ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയിലാണ് ബൈക്കിൽനിന്ന് വീണ് ഗിരീഷിനു സാരമായി പരുക്കേറ്റത്. തലയ്ക്ക് സാരമായി പരുക്കേറ്റ ഗിരീഷ് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരിച്ചത്. ബൈക്ക് മറിഞ്ഞുണ്ടായ അപകടമെന്നാണ് ആദ്യം കരുതിയതെങ്കിലും, വ്യക്തിവൈരാഗ്യം കാരണം മറ്റൊരു ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന സുഹൃത്ത് ഗിരീഷിനെ ബോധപൂർവം കൊലപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ചതാണെന്നു പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

ചന്ദ്രനഗറിലെ ബാറിൽനിന്ന് മദ്യപിച്ച ശേഷം വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങുംവഴിയാണ് ആസൂത്രിത അപകടമുണ്ടാക്കി യുവാക്കൾ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.

English Summary: Man who pushed off from the bike by friends died