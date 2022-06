കോഴിക്കോട്∙ ലത്തീന്‍ കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ കോഴിക്കോട് രൂപതയുടെ ശതാബ്ദി ചടങ്ങിൽ കറുത്ത വസ്‌ത്രങ്ങൾക്കും മാസ്‌ക്കിനും വിലക്ക്. വൈകിട്ട് 5.30 ന് മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തുന്നവർ കറുത്ത മാസ്കോ ഷാളുകളോ, ധരിക്കരുതെന്ന് സംഘാടകസമിതി നിഷ്കർഷിച്ചു. കറുത്ത മാസ്ക് ധരിക്കരുതെന്ന നിർദേശം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കനത്ത പ്രതിഷേധത്തിനും വിമർശനത്തിനും ഇടവെച്ചതിനാൽ ഇന്നു നടക്കുന്ന ചടങ്ങളിൽ‌ നിബന്ധനകൾ വയ്ക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് ഡിസിപി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകിയത്.

എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതുസംബന്ധിച്ച് വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് ഇത്തരരമൊരു നിർദേശം നൽകിയതെന്നാണ് വിശദീകരണം. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കോഴിക്കോട്ടും കർശന സുരക്ഷയാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. 500 പൊലീസുകാരെയാണ് സുരക്ഷയ്ക്കായി നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

English Summary : No black mask and dress at CM function, says Latin diocese