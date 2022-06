മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വഴിനീളെ പ്രതിഷേധം, 4 പേർ കസ്റ്റഡിയിൽ; സുരക്ഷാകോട്ടയായി കണ്ണൂർ

‍കോഴിക്കോട് ∙ വടകരയിലും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനു നേരെ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ കരിങ്കൊടി വീശി. നാലുപേരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. കണ്ണൂരിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെയായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. കര്‍ശന സുരക്ഷ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഞായറാഴ്ചയും നാടുനീളെ പ്രതിഷേധം നേരിടേണ്ടി വന്നു.



തൃശൂരില്‍നിന്ന് മലപ്പുറം വഴി കോഴിക്കോട്ടെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രിയെക്കാത്ത് പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ പരമ്പരയാണ് വഴിയരികില്‍ നിലയുറപ്പിച്ചത്. പരിപാടികളില്‍ കറുത്ത മാസ്കിനും വസ്ത്രത്തിനും വന്ന വിലക്ക് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെയും ബിജെപിയുടെയും സമരാവേശം കൂട്ടി.

അതിനിടെ, സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് കണ്ണൂരിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ താമസം ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്കു മാറ്റി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാനായിരുന്നു ആദ്യ തീരുമാനം. പൊലീസിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് തീരുമാനം മാറ്റിയത്.

കണ്ണൂരിലും സുരക്ഷാ ‘കോട്ട’

തിങ്കളാഴ്ച കണ്ണൂരിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് പൊലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി. പ്രതിഷേധം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ഗതാഗത നിയന്ത്രണവും ഏർപ്പെടുത്തി. തളിപ്പറമ്പ് മന്ന മുതൽ പൊക്കുണ്ട് വരെ രാവിലെ 9 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 വരെയാണു ഗതാഗത നിയന്ത്രണം.

ആംബുലൻസ് ഒഴിച്ചുള്ള വാഹനങ്ങൾ കൂനം- പൂമംഗലം - കാഞ്ഞിരങ്ങാട് - മന്ന റോഡ് വഴി പോകണം. രാവിലെ 10.30ന് തളിപറമ്പ് കില ക്യാംപസിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആദ്യ പരിപാടി. ശേഷം 12.30ന് ലൈബ്രറി കൗൺസിലിന്റെ ഗ്രന്ഥശാല സംഗമം ഓൺലൈനായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. തളിപ്പറമ്പിലും കണ്ണൂർ നഗരത്തിലടക്കം കൂടുതൽ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary : Protest against CM Pinarayi Vijayan in Vadakara, Four in custody