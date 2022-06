പാലക്കാട്ട് നീന്തൽ പഠിക്കുന്നതിനിടെ 2 പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥികൾ മുങ്ങിമരിച്ചു

പാലക്കാട് ∙ തൃത്താലയ്ക്കു സമീപം പടിഞ്ഞാറങ്ങാടിയിൽ നീന്തൽ പഠിക്കുന്നതിനിടെ പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥികൾ മുങ്ങി മരിച്ചു. ജഗൻ (16), സായൂജ് (16) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. തൃത്താല പടിഞ്ഞാറങ്ങാടി കല്ലടത്തൂരിലെ വല്ല്യോത്ര കുളത്തിൽ നീന്തൽ പഠിക്കുന്നതിനിടെ ആയിരുന്നു അപകടം.

സഹപാഠികളായ 8 പേർ കുമരനെല്ലൂരിലെ ഫുട്ബോൾ ക്യാംപിൽ പങ്കെടുത്തു മടങ്ങവേയാണ് കുളത്തിൽ കുളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയത്. ഒരാൾ മുങ്ങുന്നത് കണ്ട് രക്ഷിക്കാൻ രണ്ടാമത്തെയാൾ ആഴമുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് പോയതാണ് ദുരന്തത്തിൽ കലാശിച്ചത്.

ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കും മുൻപേ ഇരുവരും മരിച്ചിരുന്നു. മൃതദേഹം എടപ്പാളിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്കു മാറ്റി. ഇരുവരും കല്ലടത്തൂർ സ്കൂളിലെ വിദ്യാർഥികളാണ് .

English Summary : Two students drowned while learning swimming in Palakkad