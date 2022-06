‘എന്തൊക്കെ കുറ്റങ്ങളാണോ ജലീൽ ചെയ്തത് അത് പറയും; രഹസ്യമൊഴി വെളിപ്പെടുത്തും’

കൊച്ചി∙ മുൻ മന്ത്രി കെ.ടി.ജലീലിനെതിരെ രഹസ്യമൊഴിയിൽ പറഞ്ഞത് വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് സ്വർണക്കടത്ത് കേസ് പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷ്. കോടതിയോടാണ് താൻ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയത്. അതിനെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയത് കെ.ടി.ജലീൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരാണെന്നും സ്വപ്ന ആരോപിച്ചു.

‘ഷാജ് കിരണെന്നു പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ പ്രതിനിധിയായി എന്റെ അടുത്തേക്ക് വിട്ട് ഇതൊരു ഒത്തുതീർപ്പ് നടപടികളിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ആരാണ്? ശരിക്കുള്ള ഗൂഢാലോചന എവിടെയാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ കോടതിക്കു മുൻപാകെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തിയത്. അതിൽ കെ.ടി.ജലീലിന്റെ പേരു പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പക്ഷേ, ഞാൻ ആരെയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇതിന്റെ പേരിൽ ഒരു ഗൂഢാലോചനയും ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുമില്ല. എന്നാൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന് കെ.ടി.ജലീൽ എനിക്ക് എതിരെ കേസുകൊടുത്തിട്ട്, അവരു പറഞ്ഞുവിട്ട പ്രതിനിധിയെ സാക്ഷിയാക്കി അവരാണ് ഗൂഢാലോചന നടത്തിയത്. കെ.ടി.ജലീലിനെ കുറിച്ച് രഹസ്യമൊഴിയിൽ പറഞ്ഞത് ഉടനെ വെളിപ്പെടുത്തും.

എന്തൊക്കെ കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണോ ജലീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് പുറത്തുവിടും. രഹസ്യമൊഴി പുറത്തുവരുമ്പോൾ മാത്രം ജനം അതേക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ മതി എന്നാണ് കരുതിയത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ജലീൽ എനിക്കെതിരെ യാതൊരു കാരണവുമില്ലാതെ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുകയാണ്. എന്റെയടുത്തേക്ക് ഒത്തുതീർപ്പിനായി ആളുകളെ അയയ്ക്കുന്നു. എന്റെ മേൽ ഒരുപാട് കേസ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടോണ്ടിരിക്കട്ടെ. പക്ഷേ അതൊന്നും ഞാൻ കാര്യമാക്കില്ല. ജലീലിനെതിരായ വിവരങ്ങളെല്ലാം പുറത്തുവിടും’– സ്വപ്ന പറഞ്ഞു.

വീടിന്റെ പരിസരത്തുള്ള പൊലീസിനെ പിൻവലിക്കണമെന്നും സ്വപ്ന ആവശ്യപ്പെട്ടു. തന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കായി രണ്ടു പേരെ താൻ തന്നെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പൊലീസിന്റെ സുരക്ഷ ആവശ്യമില്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

English Summary : Will disclose what said in 164 about KT Jaleel, says Swapna Suresh