നൂപുർ ശർമ്മയെ പിന്തുണച്ചു പോസ്റ്ററുകൾ; ഗോപാൽഗഞ്ചിൽ സംഘർഷാന്തരീക്ഷം

പട്ന ∙ പ്രവാചക വിരുദ്ധ പ്രസ്താവനയെ തുടർന്ന് ബിജെപിയിൽനിന്നു പുറത്താക്കപ്പെട്ട മുൻ വക്താവ് നൂപുർ ശർമ്മയെ പിന്തുണച്ചു പോസ്റ്ററുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നു ഗോപാൽഗഞ്ചിൽ സംഘർഷാന്തരീക്ഷം. നൂപുർ ശർമ്മയ്ക്ക് എതിരെ പ്രകടനം നടത്താൻ ആർജെഡി പ്രവർത്തകർക്കു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പൊലീസ് അനുമതി നിഷേധിച്ചിരുന്നു.

ഇതിനു തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് ഗോപാൽഗഞ്ച് പട്ടണത്തിൽ വ്യാപകമായി നൂപുർ ശർമ്മയെ അനുകൂലിച്ചുള്ള പോസ്റ്ററുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. പോസ്റ്റർ പതിപ്പിച്ചവർക്ക് എതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു ആർജെഡി പ്രവർത്തകർ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. ആർജെഡി പ്രവർത്തകർ പോസ്റ്ററുകൾ വലിച്ചു കീറി

പ്രതിഷേധിച്ചതോടെ സംഘർഷം ഒഴിവാക്കാൻ ഗോപാൽഗഞ്ചിൽ കനത്ത പൊലീസ് സന്നാഹം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പോസ്റ്റർ പതിപ്പിച്ചവരെ കണ്ടെത്താൻ പൊലീസ് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. പോസ്റ്ററിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ആരും ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ബിജെപി അനുഭാവികളാണെന്നു സംശയിക്കപ്പെടുന്നു.

