വിലക്കില്ല; കറുത്ത മാസ്ക് ധരിച്ചവർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരിപാടിയിൽ പ്രവേശനം

കണ്ണൂർ∙ തളിപ്പറമ്പിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇന്നു പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ കറുത്ത മാസ്കും വസ്ത്രവും ധരിച്ചവർക്ക് പ്രവേശനം. പരിപാടിയിൽ കറുത്ത മാസ്ക് ധരിച്ചെത്തുന്നവരെ പ്രവേശിപ്പിക്കില്ലെന്നായിരുന്നു പൊലീസ് നേരത്തേ അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ കറുത്ത മാസ്ക് ധരിച്ചെത്തിയവരെ ഇന്നു പൊലീസ് തടഞ്ഞില്ല.



കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കോട്ടയത്തും കൊച്ചിയിലും തവനൂരിലും മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുത്ത പരിപാടികളിൽ കറുത്ത മാസ്കിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയത് വൻ പ്രതിഷേധത്തിന് വഴിവച്ചിരുന്നു. തവനൂരിൽ കറുത്ത മാസ്ക് ധരിച്ചെത്തിയവരെ തടഞ്ഞ പൊലീസ് പകരം മഞ്ഞ മാസ്ക് നൽകിയാണ് പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. കറുത്ത മാസ്കിനു നിരോധനമില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അറിയിച്ചിരുന്നു.

