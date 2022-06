കണ്ണൂർ∙ ജില്ലയിലെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്, യുവമോർച്ച, മഹിളാമോർച്ച, യൂത്ത് ലീഗ് പ്രതിഷേധം. കണ്ണൂർ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിനു മുന്നിൽ കരിങ്കൊടിയുമായി പ്രതിഷേധിച്ച യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാരെ പൊലീസ് തടഞ്ഞു, ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു. ഉന്തും തള്ളുമുണ്ടായി.

കണ്ണൂരിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു നീക്കുന്നു. ചിത്രം: സമീർ എ. ഹമീദ്

∙ മുഖ്യമന്ത്രി ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ നിന്നിറങ്ങിയയുടൻ കന്റോൺമെന്റ് റോഡിൽ വാഹന വ്യൂഹത്തിനു നേരെ ഒരു കെഎസ്‌യു പ്രവർത്തകന്റെ കരിങ്കൊടി. ഇയാളെ പൊലീസ് പിടികൂടി. ഇതേസമയത്ത് ഒരു സിപിഎം പ്രവർത്തകൻ ചെങ്കൊടിയുമായി ഓടിയെത്തി കെഎസ്‌യു പ്രവർത്തകനെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു.

യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രതിഷേധത്തിനിടെ പൊലീസ് ലാത്തി വീശിയപ്പോൾ. ചിത്രം: സമീർ എ. ഹമീദ്

∙തളാപ്പിൽ യുവമോർച്ചയുടെയും മഹിളാമോർച്ചയുടെയും കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം. ഇവരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു നീക്കി.

മുഖ്യമന്ത്രി താമസിക്കുന്ന കണ്ണൂർ ഗവ. ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്കുള്ള റോഡ് ബാരിക്കേഡ് വച്ച് അടച്ചപ്പോൾ: ചിത്രം: സമീർ.എ.ഹമീദ്∙ മനോരമ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിഷേധം. ചിത്രം: സമീർ എ. ഹമീദ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ തളിപ്പറമ്പിലെ പരിപാടിയിലേക്ക് എത്തുന്ന ആളുകൾ

∙ തളിപ്പറമ്പിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിയുടെ വേദിക്കു സമീപത്ത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസും യൂത്ത്‌ലീഗും പ്രതിഷേധിച്ചു. പൊലീസ് 2 തവണ ലാത്തിവീശി. നിലത്തു വീണ പ്രവർത്തകനു പൊലീസ് മർദനം.

∙ മുഖ്യമന്ത്രി താമസിക്കുന്ന പയ്യാമ്പലം ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് കരിങ്കൊടിയുമായി മാർച്ച് നടത്തിയ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി. തളിപ്പറമ്പ് നഗരത്തിൽ യൂത്ത് ലീഗ് പ്രവര്‍ത്തകരും മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധവുമായെത്തി.

യൂത്ത് ലീഗ്, യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ പൊലീസ് തടയുന്നു.

∙ കണ്ണൂർ–തളിപ്പറമ്പ് ദേശീയപാതയിൽ നിന്നു വഴിമാറി, ധർമശാലയിൽ നിന്നു പറശ്ശിനിക്കടവ് റോഡിൽ കോൾമൊട്ട – മുയ്യം വഴി ശ്രീകണ്ഠാപുരം സംസ്ഥാന പാതയിലൂടെയാണു തളിപ്പറമ്പ് കരിമ്പത്തെ പരിപാടിയുടെ വേദിയിലേക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയെത്തിയത്. തളിപ്പറമ്പ് ഭാഗത്ത് സംസ്ഥാന പാതയിൽ ഗതാഗതം ത‍ടഞ്ഞിരുന്നു.

9 മുതൽ 12 വരെ തളിപ്പറമ്പിൽ ഗതാഗതം നിരോധിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകളിലെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കരുതെന്നു കാണിച്ചു പൊലീസ് നോട്ടിസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഉത്തര മേഖല ഡിഐജി രാഹുൽ ആർ.നായർ സുരക്ഷയ്ക്കു മേൽനോട്ടം വഹിക്കും. സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ, റൂറൽ എസ്പി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 5 ഡിവൈഎസ് പിമാർ, 15 ഇൻസ്പെക്ടർമാർ, 45 എസ്ഐമാർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകും.

English Summary: Protests continue against Kerala CM; officials barred from wearing black masks at Kannur Function