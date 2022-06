ന്യൂഡൽഹി∙ നാഷനല്‍ ഹെറാള്‍ഡ് കേസില്‍ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് വിളിപ്പിച്ച കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പിന്തുണയുമായി സഹോദരി ഭർത്താവ് റോബർട് വാധ്‌ര. സത്യം വിജയിക്കുമെന്നും അടിസ്ഥാനരഹിതമായ എല്ലാ ആരോപണങ്ങളിൽനിന്നും രാഹുൽ കുറ്റവിമുക്തനാകുമെന്നും വാധ്‌ര ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.

ഞാൻ 15 തവണ ഇഡിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരായി അവരുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം നൽകി. 23,000ലധികം രേഖകൾ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും വാധ്‌ര പറയുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉപദ്രവങ്ങളിലൂടെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ വാ മൂടിക്കെട്ടാമെന്ന് കരുതേണ്ട. അത് നമ്മളെ കൂടുതൽ കരുത്തരാക്കുയേയുള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary : Rahul will be exonerated from all 'baseless' accusations: Robert Vadra