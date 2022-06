വിമാനത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചവര്‍ അറസ്റ്റില്‍; രക്തപരിശോധന നടത്താതെ പൊലീസ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെ വിമാനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ അറസ്റ്റിൽ. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പിഎയുടെയും ഗൺമാന്റെയും പരാതിയിലാണ് ജാമ്യമില്ലാക്കുറ്റം ചുമത്തി കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. മട്ടന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റ് ഫർസീൻ മജീദ്, ജില്ലാ സെക്രട്ടറി നവീൻ കുമാർ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. അറസ്റ്റിലായവരുടെ രക്തപരിശോധന പൊലീസ് നടത്തിയില്ല. വിമാനത്തിലെ പ്രതിഷേധത്തിൽ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ മന്ത്രാലയത്തിന് പരാതി നൽകാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസ് നീക്കമാരംഭിച്ചു.

മുഖ്യമന്ത്രിക്കു നേരെ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗൺമാൻ അനിൽ കുമാറിനും പിഎ സുരേഷിനും പരുക്കേറ്റതായി ആരോപണമുണ്ട്. ഇരുവരും തിരുവനന്തപുരം ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടി. പ്രതിഷേധക്കാരെ തടയുന്നതിനിടെയാണ് ഇവർക്കു പരുക്കേറ്റതെന്നാണ് പറയുന്നത്.

വിമാനം പുറപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ ഇവർ മുഖ്യമന്ത്രിയെ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയെ ആക്രമിക്കാനുള്ള ശ്രമം തടഞ്ഞപ്പോഴാണ് പരുക്കേറ്റതെന്നും ഗൺമാൻ പൊലീസിനു മൊഴി നൽകി. തള്ളിമാറ്റിയ ശേഷം കൊലപ്പെടുത്തുമെന്ന് ആക്രോശിച്ച് ഇവർ മുഖ്യമന്ത്രിക്കു നേരെ പാഞ്ഞടുത്തു. മുഖ്യമന്ത്രിയെ അക്രമിക്കാൻ പാഞ്ഞടുത്തപ്പോൾ ഇ.പി.ജയരാജൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാരെ തള്ളിമാറ്റി.

ഇതിനു ശേഷവും പ്രതിഷേധക്കാർ മുഖ്യമന്ത്രിക്കു നേരെ വന്നെന്നും ഇവരെ പിടിച്ചുമാറ്റാൻ ചെന്നപ്പോഴാണ് പരുക്കേറ്റതെന്നുമാണ് സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങളുടെ മൊഴി. കറുത്ത വസ്ത്രങ്ങളണിഞ്ഞാണ് വിമാനത്തില്‍ കയറിയത്. ആദ്യം സീറ്റിലിരുന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച ഇവർ പിന്നീട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുകയായിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു.

അതിനിടെ, വിമാനത്തിനുള്ളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചെത്തിയ അധ്യാപകനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ ജീവൻ ബാബുവിനു നിർദേശം നൽകി.

മുട്ടന്നൂർ എയിഡഡ് യുപി സ്കൂൾ അധ്യാപകനായ ഫർസീൻ മജീദിനെതിരെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അന്വേഷണം നടത്തി റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്നാണ് മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടി നിർദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കണ്ണൂരിൽനിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള ഇൻഡിഗോ വിമാനത്തിലാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ മുഖ്യമന്ത്രിക്കു നേരെ മുദ്രാവാക്യം വിളികളുമായി എത്തിയത്.

