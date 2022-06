ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയതിന്റെ 75–ാം വാര്‍ഷികം പ്രമാണിച്ച് തടവുകാർക്ക് ശിക്ഷാ ഇളവു നൽകാൻ കേന്ദ്ര നിര്‍ദേശം. ഗുരുതര കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ ചെയ്യാത്തവര്‍ക്ക് ഇളവു നല്‍കാനാണ് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കു നിര്‍ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനതല സ്ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റി ശുപാര്‍ശകള്‍ പരിശോധിക്കും.

വധശിക്ഷയ്ക്കോ ജീവപര്യന്തം തടവിനോ വിധിക്കപ്പെട്ട കുറ്റവാളികൾക്കു ശിക്ഷാ ഇളവു ലഭിക്കില്ല. അതുപോലെ ഭീകരപ്രവർത്തനം, സ്ത്രീധന പീഡന മരണം, കള്ളനോട്ട്, മനുഷ്യക്കടത്ത്, കുട്ടികൾക്കെതിരായ ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, ലഹരിമരുന്ന് തുടങ്ങിയ കേസുകളിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെയും ശിക്ഷാ ഇളവിന് പരിഗണിക്കരുതെന്നാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദേശം. മോചനത്തിനായുള്ള പട്ടികയിൽ സ്ഥിരം കുറ്റവാളികൾ, നിരോധിത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടവർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കണം.

വരുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം, റിപബ്ലിക് ദിനം, അടുത്ത സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനം എന്നീ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ടാകും ഇവരുടെ മോചനം. സ്ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റികൾ തയ്യാറാക്കുന്ന പട്ടിക സംസ്ഥാന സർക്കാർ പരിശോധിക്കും. അതിനുശേഷം ഗവർണർക്ക് സമർപ്പിക്കും. ഇതിൽ ഗവർണർ ഒപ്പിടുന്നതോടെയാണ് തടവുകാരുടെ മോചനം നടപ്പാക്കുക.



English Summary: Azadi ka Amrit Mahotsav: Centre asks states to release convicts with good conduct on Aug 15