പാലക്കാട് ∙ സ്വർണക്കടത്തു കേസിലെ പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിനു മുന്നില്‍ സമരം ചെയ്ത സ്ത്രീകളെ അവഹേളിച്ച് നെന്മാറ എംഎല്‍എ കെ.ബാബു. പല്ലശ്ശനയിലെ സിപിഎം പൊതുയോഗത്തിലാണ് കെ.ബാബുവിന്‍റെ അശ്ലീല പരാമര്‍ശം. സംഭവത്തിൽ ബാബുവിനെതിരെ യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് കൊല്ലങ്കോട് പൊലീസില്‍ പരാതി നല്‍കി. പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ബാരിക്കേഡിനു മുകളിൽ കയറിയ വനിതാ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെയാണ് ബാബു അപമാനിച്ചത്.

‘സ്ത്രീകള്‍ കയറിക്കഴിഞ്ഞാലുടനെ അവരാ സമരത്തിന്റെ മുമ്പില്‍ നില്‍ക്കും. അങ്ങനെ നിന്നാല്‍ തന്നെ അവിടെ ബാരിക്കേഡ് തീര്‍ത്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അതിനു മുകളിലേക്ക് ചാടിക്കയറും. ചാടിക്കയറി മുകളിലെത്തിയില്ലെങ്കില്‍... എത്ര നാണംകെട്ട സമരങ്ങളാണിവിടെ. ആളു വേണ്ടേ, ആളു കൂട്ടണ്ടേ അവർക്ക്. നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ പ്രതിഷേധം. ഏഴും മൂന്നും പത്താളുണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും. നാലും മൂന്നും ഏഴാള് കേറും. അതില്‍ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങള് കേറും' – എന്നായിരുന്നു എംഎല്‍എയുടെ പ്രസംഗം.



English Summary : Case against Nenmara MLA K Babu on his Comment Against Congress Women Workers