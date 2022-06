‘മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ അക്രമം ആസൂത്രിതം; അക്രമികളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തണം’

തിരുവനന്തപുരം∙ വിമാനത്താവളത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കു നേരെയുണ്ടായ പ്രതിഷേധം കോൺഗ്രസ് ആസൂത്രണം ചെയ്തു നടപ്പിലാക്കിയതാണെന്ന് എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ഇ.പി.ജയരാജൻ. കെപിസിസി ഓഫിസ് ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ ആക്രമിച്ചിട്ടില്ല. ഓഫിസിനു പുറത്തു വച്ചിരുന്ന ഫ്ലക്സ് ബോർഡാണ് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. കെപിസിസി ഓഫിസിൽ അക്രമം നടത്താത്തതിനാൽ സിപിഎം അപലപിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല.

മുഖ്യമന്ത്രിയെ വധിക്കുമെന്ന് ആർഎസ്എസ് ഭീഷണി മുഴക്കിയതിനാൽ സുരക്ഷ പിൻവലിക്കാൻ കഴിയില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിക്കു വിമാനത്തില്‍ യാത്ര ചെയ്യാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലേക്കു കാര്യങ്ങളെത്തി. പിന്നെ എന്തടിസ്ഥാനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷ പിൻവലിക്കുമെന്നും ഇ.പി.ജയരാജൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ചോദിച്ചു.

ജനങ്ങളുടെ ദുഃഖം അകറ്റാനുള്ള നടപടികളുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ വികസനം ഇല്ലാതാക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷം അക്രമം അഴിച്ചു വിടുന്നത്. അക്രമികളെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ എല്ലാവരും മുന്നോട്ടു വരണം. എൽഡിഎഫിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അക്രമം ഉണ്ടാകില്ല. കെപിസിസി ഓഫിസിനു മുന്നിലെ ബോർഡ് തകർത്തതു തെറ്റാണ്. പരിശോധിക്കാൻ പാർട്ടി നേതാക്കളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇടതുമുന്നണി പ്രവർത്തകർ പ്രകോപനത്തിൽ വീഴാതെ ശാന്തരായി ഇരിക്കണം. ഇനിയും പല പ്രകോപനങ്ങളും പ്രതിപക്ഷം ഉണ്ടാക്കും. കോൺഗ്രസും ബിജെപിയും എസ്ഡിപിഐയും പരസ്പരം ആലോചിച്ചാണ് സർക്കാരിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്നതെന്നും ഇ.പി.ജയരാജൻ ആരോപിച്ചു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷയുടെ പേരിൽ ജനങ്ങൾക്കു ശല്യം ഉണ്ടാക്കരുതെന്നാണ് മുന്നണി നിലപാട്. എന്നാൽ, സുരക്ഷ നാടിനെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമായി മാറി. വിമാനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചവർ നാളെ ബോംബെറിയും. ഈ ഘട്ടത്തിൽ പൊലീസിനു ജാഗ്രതയോടെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടിവരും. പൊലീസ് സുരക്ഷയ്ക്കായി ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്കു പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അതുപോലും ഉണ്ടാകരുതെന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ ആഗ്രഹം. സർക്കാർ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മാസ്കും വസ്ത്രവും ധരിക്കാം. സർക്കാർ നിർദേശം കൊടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നതല്ല സുരക്ഷാ നടപടികൾ.

പ്രാദേശിക സാഹചര്യം വിലയിരുത്തിയാണ് സുരക്ഷാ നടപടികൾ‌. മുഖ്യമന്ത്രിക്കു സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നത് ന്യായമാണെന്നാണ് ഇന്നലത്തെ സംഭവം തെളിയിക്കുന്നത്. പൊതുപരിപാടികളിൽ കറുത്ത മാസ്ക് വിലക്കിയ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന്, കണ്ണൂരിലെ പൊതുപരിപാടിയിലെ സംഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കറുത്ത മാസ്ക് മാത്രമേ ധരിക്കൂ എന്നുണ്ടോ എന്നാണ് താൻ ചോദിച്ചതെന്ന് ഇ.പി.ജയരാജൻ പറഞ്ഞു. അവിടെ ചില മാധ്യമപ്രവർത്തകർ മാന്യത കാണിച്ചില്ല. അവർ പ്രതിഷേധക്കാരുടെ കൂടെ ചേരുകയായിരുന്നു. അവർക്കു കറുത്ത മാസ്കേ ധരിക്കൂ എന്ന് എന്താണ് വാശി. വാശി പിടിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടാകുമെന്നും ഇ.പി.ജയരാജൻ പറഞ്ഞു.

English Summary : EP Jayarajan on youth congress protest in flight against Pinarayi Vijayan