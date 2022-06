തിരുവനന്തപുരം∙ സ്വർണക്കടത്തു കേസ് പ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷ് ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങളെച്ചൊല്ലി പ്രതിപക്ഷം സമരങ്ങൾ ആരംഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിരോധം തീർക്കാനൊരുങ്ങി എൽഡിഎഫ്. 21ന് എല്ലാ ജില്ലകളിലും റാലിയും പൊതുയോഗങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കാൻ എൽഡിഎഫ് യോഗം തീരുമാനിച്ചു.

മുഖ്യമന്ത്രി സഞ്ചരിച്ച വിമാനത്തിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ഇ.പി.ജയരാജൻ യോഗത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു. വിമാനം ലാൻഡ് ചെയ്ത് യാത്രക്കാർ പുറത്തിറങ്ങാൻ തയാറെടുക്കുമ്പോഴാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അരികിലേക്കു വന്നത്. താൻ സീറ്റിൽനിന്ന് എണീറ്റ് അവരെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചു. തടഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ആക്രമിക്കുമായിരുന്നെന്നും ഇ.പി.ജയരാജൻ യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇതു ശരിവച്ചു. ജയരാജൻ തടഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അക്രമികൾ തന്റെ അടുത്തെത്തുമായിരുന്നെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

പ്രതിപക്ഷ ആരോപണങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടാൻ യോഗം തീരുമാനിച്ചു. സ്വർണക്കടത്തു കേസിലെ പ്രതിയുടെ പലതവണ പൊളിഞ്ഞുപോയ ആരോപണങ്ങൾ ജനം തള്ളിക്കളയും. സർക്കാരിനെ താറടിച്ചു കാട്ടാനാണ് സർക്കാർ ഒന്നാം വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ ആരോപണങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനു പിന്നിലെ രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചന ജനങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കണമെന്നും അഭിപ്രായം ഉയർന്നു. പ്രകടനപത്രികയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ മുൻഗണാക്രമം നിശ്ചയിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു.

മുഖ്യമന്ത്രിക്കു നേരെ ആസൂത്രിതമായ ആക്രമണമാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് യോഗത്തിനുശേഷം ഇ.പി.ജയരാജൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മൂന്നു പേരിൽ ഒരാൾ വധശ്രമക്കേസ് ഉൾപ്പെടെ 19 കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ്. കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ആക്രമണമാണെന്നും ഇ.പി.ജയരാജൻ ആരോപിച്ചു.



പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ വസതിയായ കന്റോണ്‍മെന്റ് ഹൗസിലേക്കു തളളിക്കയറിയ സംഭവത്തിൽ ഡിവൈഎഫ്ഐയെ ഇ.പി.ജയരാജൻ തള്ളി. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ വസതിയിലേക്കു തള്ളിക്കയറാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. പ്രതിഷേധമാകാം, വസതിയിലേക്കു തള്ളിക്കയറാൻ പാടില്ല. എൽഡിഎഫ് പ്രവർത്തകർ അക്രമത്തിലേക്ക് പോകരുതെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കലാപത്തിനു നേതൃത്വം നൽകുന്നയാളാണ് വി.ഡി.സതീശനെന്നും ജയരാജൻ ആരോപിച്ചു.



English Summary : LDF to conduct rallies and meeting to defend opposition