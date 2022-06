ഒളിച്ചുകളിച്ച് മഴമേഘങ്ങൾ; പരന്നുപെയ്യാതെ കാലവർഷം, മഴക്കുറവിന്റെ ജൂൺ മാസമോ?

പാലക്കാട് ∙ ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിന്റെ കിഴക്കുഭാഗത്ത് താപനിലകൂടിയതോടെ കാറ്റിന്റെ ശക്തികുറഞ്ഞതാണ് കാലവർഷക്കാലത്തിന്റെ തുടക്കം ചൂടും ഒറ്റപ്പെട്ട മഴകളുമായി മാറാൻ കാരണമെന്ന് നിഗമനം. സമുദ്രത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്ത് ചൂടുകൂടുകയും കിഴക്ക് തണുക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഈ സീസണിൽ സാധാരണ ഉണ്ടാകാറെങ്കിലും ഇത്തവണ നേരെ വിപരീതമായാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇതോടെ, മൺസൂൺകാറ്റിനെ മുന്നോട്ടുനയിക്കാനുളള സമ്മർദ്ദം ഇല്ലാതായി. കാറ്റിന്റെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചതോടെ കാലവർഷമഴ ഇല്ലാത്തസ്ഥിതിയുമായി.

കാറ്റ് ദിശമാറുന്ന സാഹചര്യമാണിപ്പോൾ. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ മഴ ശക്തിപ്പെടുന്ന സൂചനകളൊന്നും ഇല്ലെന്നാണ് ഐഎംഡി(കേന്ദ്രകാലാവസ്ഥഗവേഷണകേന്ദ്രം), പ്രമുഖ സ്വകാര്യഏജൻസികളായ സ്കൈമാറ്റ്, ഐബിഎം എന്നിവയുടെ കുറിപ്പുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പെട്ടെന്നൊരു മാറ്റത്തിനുള്ള സാഹചര്യവും അന്തരീക്ഷത്തിലില്ലെന്നാണ് സൂചന.

കഴിഞ്ഞദിവസം അറബിക്കടലിൽ വടക്കൻജില്ലകളോടു ചേർന്ന് ന്യൂനമർദ്ദപാത്തി രൂപംകൊള്ളുന്ന സൂചന ലഭിച്ചെങ്കിലും ശക്തമായ കാറ്റില്ലാത്തതിനാൽ അതു ദുർബലമായി.അതിന്റെ ഭാഗമായി വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ ശക്തമായ മഴ ലഭിച്ചിരുന്നു. ദിശമാറിയ കാറ്റ് ലക്ഷദ്വീപിന്റെ താഴെകൂടി കന്യാകുമാരി മുനമ്പ് കടന്നുപോകുന്നതിനാൽ അസം, ത്രിപുര സംസ്ഥാനമേഖലകളിൽ അടുത്തദിവസം കനത്തമഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കൊച്ചി സർവകലാശാല റഡാർ റിസർച്ച് സെന്റർ കാലാവസ്ഥ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോ.എം.ജി.മനോജിന്റെ നിരീക്ഷണം. അതിൽ അസമിലായിരിക്കും കൂടുതൽ മഴ.

ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയിൽ, ഇത്തവണ ജൂണിൽ കൂടുതൽ മഴക്കുറവിനു സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥവിദഗ്ധരും ഏജൻസികളും നൽകുന്ന സൂചന. കാലവർഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയായ പരക്കെമഴക്ക് ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങളൊന്നും അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇല്ലെന്നാണ് നിലവിൽ നിരീക്ഷണം. വരുംദിവസങ്ങളിൽ പലയിടത്തും രണ്ടുമണിക്കൂറിലധികം ഇടിയോടുകൂടി മഴപെയ്തേക്കും.

കടലിൽ കാർമേഘങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും അതു പെയ്യിക്കാനാവശ്യമായ കാറ്റില്ല. മകയിരം, തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേലകളുളള ജൂണിൽ മഴയുടെ അളവ് കൂടുതൽ കുറഞ്ഞാൽ,പൂർണമായും കാലവർഷത്തെ ആശ്രയിച്ചു നടക്കുന്ന കൃഷി താറുമാറാകും. വ്യാപകമായ കീടബാധകൾക്കൊപ്പം വിളവും കുറയുമെന്നാണ് ആശങ്ക.

കഴിഞ്ഞദിവസം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വടക്ക് ന്യൂനമർദ്ദപാത്തിയുടെ സൂചന ലഭിച്ചെങ്കിലും ഒറ്റദിവസംകൊണ്ട് അത് ദുർബലമായി. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജൂണിൽ മഴക്കുറവ് രണ്ടു പതിറ്റാണ്ട് മുൻപുമുതൽ ആരംഭിച്ചിരുന്നതായി സംസ്ഥാന ദുരന്തനിവാരണ അതോറിറ്റിയിലെ കാലാവസ്ഥവിദഗ്ധൻ രാജീവൻ എരിക്കുളം പറഞ്ഞു.

ജൂണിലെ ആദ്യആഴ്ചകളിലും ജൂൺമാസം മൊത്തത്തിലും മഴക്കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കുറവ് ഘട്ടംഘട്ടമായി വർധിക്കുന്ന സൂചനകളുമുണ്ട്.. സാധാരണ ജൂണിൽ ശരാശരി 649 മില്ലീമീറ്റർ മഴ ലഭിക്കണം. 2000–2021 കാലയളവിൽ 13 തവണ അതുണ്ടായില്ല. പെട്ടന്നുണ്ടായ മാറ്റത്തിൽ 2013 ജൂണിൽ 1042 മില്ലിമീറ്റർ മഴപെയ്തു. മഹാപ്രളയമുണ്ടായ 2018 ജൂൺമാസത്തിൽ 750 മില്ലീമീറ്റർമഴ ലഭിച്ചതായി രാജീവൻ പറഞ്ഞു.

കാലവർഷം കഴിഞ്ഞമാസം അവസാനം സംസ്ഥാനത്ത് എത്തിയതായി ഐഎംഡി പ്രവചിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അതിനാവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ പൂർണമായിരുന്നില്ലെന്ന വാദവും ഉണ്ടായി. കാർമേഘങ്ങൾ വലിയതോതിൽ ഉണ്ടായെങ്കിലും കാറ്റ് ശക്തമല്ലാത്തതിനാൽ മഴപെയ്തില്ല. വടക്കും തെക്കും ഭാഗങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴ ലഭിച്ചെങ്കിലും തുടർച്ചയായമഴ എവിടെയും ഉണ്ടായില്ല.പലയിടത്തും ആകാശം മൂടിക്കെട്ടിയ നിലയുണ്ട്. ഇപ്പോഴും കടലിൽ മഴപെയ്യുന്നുമുണ്ട്. അപ്രതീക്ഷിത മർദ്ദങ്ങളുണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ നിലവിലുളള സ്ഥിതിയിൽ മാറ്റം വരൂ എന്നാണ് സൂചന.

∙ ജൂൺ 13 വരെ കഴിഞ്ഞ നാലു വർഷം ലഭിച്ച മഴ(മില്ലിമീറ്ററിൽ)

2018–343.7

2019–175.4

2020– 230

2021– 161.1

2022– 108.7

English Summary: Monsoon rains below normal in first half of June in Kerala