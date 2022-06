മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ പ്രതിഷേധം: എകെജി സെന്ററിൽ കനത്ത സുരക്ഷ

തിരുവനന്തപുരം∙ എൽഡിഎഫ് യോഗം നടക്കുന്ന എകെജി സെന്ററിൽ കനത്ത സുരക്ഷ. മുഖ്യമന്ത്രിക്കു നേരെയുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളും തിങ്കളാഴ്ച കെപിസിസി ഓഫിസിനു നേരെ ആക്രമം ഉണ്ടായ സാഹചര്യവും കണക്കിലെടുത്താണ് സുരക്ഷ വർധിപ്പിച്ചത്. എകെജി സെന്ററിനു മുന്നിലെ റോഡിൽ 50 മീറ്റര്‍ അകലത്തിൽ പൊലീസിനെ വിന്യസിച്ചു. പട്രോളിങും ശക്തിപ്പെടുത്തി. എകെജി സെന്ററിലേക്ക് വരാൻ കഴിയുന്ന വഴികളും പൊലീസ് നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു.

എകെജി സെന്ററിലേക്കു മുഖ്യമന്ത്രി എത്തിയത് സ്ഥിരംയാത്രാ പാത ഒഴിവാക്കിയാണ്. നന്ദൻകോടുനിന്ന് നഗരസഭയ്ക്കു മുന്നിലൂടെയുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കി വൈലോപ്പിള്ളി സംസ്കൃതി ഭവൻ വഴി പിഎംജി ജംഗ്ഷനിൽ വന്ന് നിയമസഭയുടെ മുന്നിലൂടെ വൺവേ വഴിയാണ് എകെജി സെന്ററിലേക്ക് എത്തിയത്. നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളും സമരപരിപാടികളും എൽഡിഎഫ് ചർച്ച ചെയ്യും.

