‘ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പാണെങ്കിൽ പവാർ മത്സരിച്ചേക്കാം; രാഷ്ട്രപതിയായാൽ അഭിമാനം’

മുംബൈ ∙ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഒത്തുചേർന്നാൽ വിജയസംഖ്യ ഉറപ്പാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ശരദ് പവാർ രാഷ്‌ട്രപതി സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കൂ എന്ന് എൻസിപി. ‘പവാർ സാഹിബ് രാഷ്ട്രപതിയായാൽ കൊള്ളാം എന്ന ചിന്ത ഓരോ മഹാരാഷ്ട്രക്കാരനുമുണ്ട്. എന്നാൽ വിജയിക്കാൻ ആവശ്യമായ അംഗബലം പ്രതിപക്ഷത്തിനുണ്ടോയ’ - എൻസിപിയുടെ മുതിർന്ന നേതാവ് ഛഗൻ ഭുജ്ബാൽ ചോദിച്ചു. ജൂലൈ 24നാണ് രാഷ്‌ട്രപതി റാംനാഥ്‌ കോവിന്ദിന്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കുക. ജൂലൈ 18നാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

ഡൽഹിയിൽ സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യച്ചൂരി, സിപിഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഡി.രാജ, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷയും ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ മമത ബാനർജി എന്നിവരുമായി പവാർ ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു.

‘രാഷ്‌ട്രപതി സ്ഥാനാർഥിയാവാൻ പവാറിന് താൽപര്യമില്ലെന്നാണ് പാർട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്’- ഛഗൻ വ്യക്തമാക്കി. രാഷ്‌ട്രപതി സ്ഥാനാർഥി നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുമായി ബുധനാഴ്ച യോഗം നടത്താൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി. ചൊവ്വാഴ്ച ശരദ് പവറുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി.

ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ, കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് സോണിയ ഗാന്ധി, മമതാ ബാനർജി എന്നിവരാണ് പവാറിന്റെ പേര് നിർദേശിച്ചത്. ‘ജീവിതത്തിലിതുവരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പവാർ തോറ്റിട്ടില്ല. വിജയിക്കാൻ ആവശ്യമായ സംഖ്യ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടാൽ പാർട്ടിയിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായി ചർച്ച ചെയ്‌ത ശേഷം തീരുമാനമെടുക്കും’- ഛഗൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.



English Summary: Sharad Pawar for President? NCP Says He'll Decide After Seeing Number