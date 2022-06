ആരാണ് ആ ‘നമ്പർ വൺ’ അധികാര ദല്ലാൾ?‌ സൂചന നീളുന്നത് പൊലീസ് തലപ്പത്തേക്ക്

പാലക്കാട് ∙ സ്വർണക്കടത്തു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു മജിസ്ട്രേട്ട് കോടതിയിൽ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലം പിൻവലിക്കാൻ ചിലർ നിരന്തര സമ്മർദ്ദവും ഇടപെടലും നടത്തിയെന്നുപറഞ്ഞും മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കുടുംബത്തിനുമെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണമുന്നയിച്ചും കേസിലെ പ്രതി സ്വപ്നസുരേഷിന്റെ തുടർച്ചയായ വെളിപ്പെടുത്തലുകളും തുടർസംഭവങ്ങളും ഒരുവശത്ത് സർക്കാരിൽ സമ്മർദ്ദം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ ആ നീക്കുപോക്കുകൾക്കും രഹസ്യനീക്കങ്ങൾക്കും ചുക്കാൻപിടിച്ച ‘നമ്പർവൺ അധികാര ദല്ലാൾ’ ആരെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയും ചൂടുപിടിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വെളിപ്പെടുത്തലിനു നിൽക്കരുതെന്ന് ഇടനിലക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടതായും അവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തതായും സ്വപ് സുരേഷ് മാധ്യമങ്ങളോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പലതും പരാമർശിക്കുന്ന ശബ്ദരേഖ പുറത്തുവിട്ട അവർ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും കുടുംബത്തിനുമെതിരെ അതീവഗുരുതരമായ ആരോപണവും പിന്നീട് ഉന്നയിച്ചു.

ഇടനിലക്കാരൻ ഷാജ്‌ കിരൺ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്നൊന്നായി തൊട്ടടുത്തദിവസങ്ങളിൽ നടന്നത് ഭരണത്തിലെ നമ്പർ വണ്ണുമായുളള അടുത്ത ബന്ധമാണ് തെളിയിക്കുന്നതെന്നും സ്വപ്ന പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇത്തരം ഗൂഢനീക്കങ്ങളിൽ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറായിരുന്ന എം.ആർ.അജിത്കുമാറിനെയും ക്രമസമാധാനചുമതലയുളള എഡിജിപി വിജയ് സാഖറെയയും അവർ ഒരുപോലെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ സാഖറേ അതു ശക്തമായി നിഷേധിച്ചെങ്കിലും വിജിലൻസ് ഭ‍ാഗത്തുനിന്ന് പ്രതികരണമുണ്ടായില്ലെന്നുമാത്രമല്ല ആരോപണം ഉയർന്നതിന്റെ രണ്ടാംദിവസം അജിത്കുമാറിനെ തൽസ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കി. സ്വപ്നയുടെ ആരോപണം ശരിവയ്ക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു സർക്കാർ നടപടി. വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ 19 തവണ ഷാജ് കിരണിനെ വിളിച്ചതായി ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടും പിന്നാലെ പുറത്തുവന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ഏജന്റിനെപോലെ പ്രവർത്തിച്ചതായി സ്വപ്ന ഹൈക്കോടതിയിലും ആരോപിച്ചു.

പി.എസ്.സരിത്ത് (ഫയല്‍ ചിത്രം)

∙ വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറെ ബലിയാടാക്കിയതോ?

പുതിയ വിവാദങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിൽ, സ്വപ്നയുടെ സുഹൃത്തും സ്വർണക്കടത്തുകേസിൽ പ്രതിയുമായ പി.എസ്. സരിത്തിനെ പാലക്കാട് ചന്ദ്രാനഗറിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് ബലംപ്രയോഗിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അയാളുടെ ഫോൺപിടിച്ചെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയതിലെ ദുരൂഹത ഇനിയും മാറിയിട്ടില്ല. പരിശോധനയ്ക്കും പിടിച്ചെടുക്കാനും വിജിലൻസ് മാന്വൽ അനുസരിച്ച് അവർക്ക് അധികാരമുണ്ടെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ വിശദീകരിച്ചെങ്കിലും അതിനു നിർദ്ദേശം നൽകിയ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലെ പ്രമുഖനെക്കുറിച്ചു സേനയ്ക്കുളളിൽ ചർച്ച സജീവമാണ്. നീക്കങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ചതിൽ പ്രധാനകഥാപാത്രമായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനുൾപ്പെട്ട സംഘം വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറെ ബലിയാടാക്കിയെന്നും സേനാംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ സംസാരമുണ്ട്.

സ്വപ്ന സുരേഷിനെ സമീപിച്ച ഷാജ് കിരണിനും സംഘത്തിനും സർക്കാരിനും ഇടയിലെ പ്രധാന അധികാര ദല്ലാൾ പൊലീസിൽതന്നെയെന്നാണ് പുതിയ ആരോപണം. സർവീസിൽ എപ്പോഴും പാർട്ടിയോടും നേതാക്കളോടും അങ്ങേയറ്റം അടുപ്പം പുലർത്തുന്ന ഈ കഥാപാത്രം വർഷങ്ങളായി ഇത്തരം പലപ്രശ്നങ്ങളിലും ഇടപെട്ടെന്ന ആരോപണം മുൻപുതന്നെ ചർച്ചയായിരുന്നു. വിവാദ സംഭവങ്ങൾക്കും രാഷ്ട്രീയപ്രശ്നങ്ങൾക്കും അധികാരം ഉപയോഗിച്ചു സഹായിക്കുകയും പിന്നീട് സ്വയം സുരക്ഷിതമായി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് രീതി. മുൻ സർക്കാരിന്റെ ആദ്യഘട്ടം മുതൽ ഇപ്പോഴും ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മുൻനിര ദല്ലാൾപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായാണ് ആക്ഷേപം. ഔദ്യോഗിക തീരുമാനമില്ലാതെ ഇദ്ദേഹം സ്വയം കൈകൊള്ളുന്ന ചില തീരുമാനങ്ങൾ സർക്കാരിനെ മൊത്തത്തിൽ പ്രതിരോധത്തിലാക്കുന്നതായും സേനയ്ക്കുള്ളിൽ സംസാരമുണ്ട്.

പിണറായി വിജയന്‍ (ഫയല്‍ ചിത്രം)

∙ പാർട്ടിക്കൊപ്പം എന്നെന്നും

സർവീസിന്റെ ആദ്യഘട്ടം മുതൽ സ്ഥാപിച്ചെടുത്ത പാർട്ടിബന്ധത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണിതെന്നാണു ചർച്ചകളിലെ സൂചന. വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ സല്യൂട്ട് ചെയ്തതും വലിയ വിവാദമായിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ, സാമുദായിക മേഖലയിലും ദേശീയതലത്തിലും പ്രമാദമായ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ പൊലീസ് ഓപ്പറേഷന്റെ ചുമതല ഇദ്ദേഹത്തിനായിരുന്നു. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക ചുമതലയുണ്ടായിരുന്നുമില്ല. വിഷയം തണുപ്പിക്കാനും മുഖം രക്ഷിക്കാനുമുളള സർക്കാർ നീക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചില എസ്പിമാരാണ് ഒടുവിൽ വിമർശനത്തിനും സ്ഥലമാറ്റത്തിനും വിധേയരായത്.

ഷാജ് കിരൺ (ഫയല്‍ ചിത്രം)

ശബരിമല ഓപ്പറേഷനിൽ അദൃശ്യനായി ആസൂത്രണം നടത്തി സർക്കാരിന്റെയും നേതാക്കൾക്കളുടെയും കൂടുതൽ പ്രിയപ്പെട്ടവനായി നിലകൊണ്ട ഈ ഓഫിസർക്ക് സരിത്തിന്റെ ഫോൺപിടിച്ചെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയതിലും നിർണായക പങ്കുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയ സ്വപ്നയുടെ നടപടി വിവാദമായ ദിവസമാണ് ഫോണിനു വേണ്ടിയുള്ള നീക്കം ആരംഭിച്ചത്.

ലൈഫ് മിഷൻ കേസിന്റെ പേരിൽ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽ നിന്നാണെന്നാണ് ആരോപണം. വിവാദത്തിനിടയിൽ ഇത്തരമൊരു നടപടിക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നു നിർദ്ദേശിച്ചത് ഈ ഓഫിസറാണ്. വിജിലൻസ് അതു നടപ്പാക്കിയെങ്കിലും ആ നടപടി പിന്നീട് സർക്കാരിനെ തിരിഞ്ഞുകുത്തി.

കോടതിയിൽ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദമാണ് പിടിച്ചെടുക്കലിന് പിന്നിലെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണം. കോടതിയിൽ സത്യവാങ് മൂലം നൽകിയതിന് പകതീർക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് സ്വപ്നയും ആരോപിച്ചു. മുൻപ് ദൃശ്യമാധ്യമപ്രവർത്തകനായിരുന്ന ഷാജ് കിരൺ മാത്രമല്ല, മറ്റൊരു മുതിർന്ന പത്രപ്രവർത്തകനും ഈ ഉന്നത ഓഫിസറുടെ സംഘത്തിലുളളതായി സൂചനയുണ്ട്.

അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സമുദായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ചില ഇടപാടുകളുടെയും സ്വപ്നക്കെതിരെയുളള നീക്കങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടവും ഇദ്ദേഹത്തിനാണെന്നാണ് വിവിധകേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ചർച്ച. ഇവർ വർഷങ്ങളായി ഓഫിസറുമായി അടുത്തബന്ധം പുലർത്തുന്നവരാണ്. ഫോൺ പിടിച്ചെടുക്കൽ ‘ഓപ്പറേഷൻ’ പാളിയതോടെ, തുടർന്നു സ്വീകരിക്കേണ്ട നീക്കങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചതും ഈ ഉന്നത ഓഫിസറാണെന്നും സൂചനകളുണ്ട്.

സ്വപ്ന സുരേഷ് (ഫയല്‍ ചിത്രം)

സ്വപ്നയുമായി ഒത്തുതീർപ്പു ചർച്ചയ്ക്ക് പോകുന്നതിനു മുൻപ് ഷാജ് കിരണുമായി കൊച്ചിയിൽ ഈ ഓഫിസർ ചർച്ച നടത്തിയെന്ന വിവരവും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. സ്വപ്നയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ തടയാനും പരിഹാരത്തിനും രണ്ടുമാസം മുൻപ് നീക്കം ആരംഭിച്ചിരുന്നതായി നേരത്തെ ലഭിച്ച ചില സൂചനകൾ ശരിവയ്ക്കുന്നതാണ് ഷാജ് കിരൺ ഒന്നരമാസം മുൻപും എച്ച്ആർഡിഎസ് ഓഫിസിൽ ഇക്കാര്യത്തിന് എത്തിയെന്ന സ്ഥാപന സ്ഥാപക ഡയറക്ടർ അജീഷ് കൃഷ്ണന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. മുൻപ് ഇടക്കാലത്ത് ബിജപി ദേശീയ നേതൃത്വവുമായി നല്ല അടുപ്പമുണ്ടെന്നായിരുന്നു ഈ ദല്ലാൾ ഓഫിസർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലത്തിലുളള പലരോടും പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് അതിൽ നിന്നുമാറി.

∙ ഡപ്യൂട്ടേഷനിൽ കേരളം വിടുമോ?

കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് മധ്യകേരളത്തിൽ ജോലിചെയ്യുമ്പോഴാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിലെ ഒരു ഉന്നതനുമായി ഈ ഓഫിസർ അടുപ്പം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്നത്. പാർട്ടിയുടെ പ്രധാന നേതാക്കളെപോലും മാറ്റിയിരുത്തി മുൻകൂട്ടി അനുവാദം വാങ്ങാതെ, ഉന്നതനുമായി നേരിട്ടു ചർച്ച നടത്താനുള്ള സ്വാധീനത്തിലേയ്ക്ക് ആ ബന്ധം വളർന്നുവെന്നാണ് പൊലീസിനുളളിലെ പ്രചരണം.

നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു സമയത്ത് രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയ്ക്ക് വലിയതേ‍ാതിൽ ഫണ്ട് ശേഖരിക്കുന്നതിനുളള വഴികളും നിർദ്ദേശങ്ങളും വരെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്നുവന്ന ആരോപണവും ഒരു വേള സേനയിലെ ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉയർന്നു. അസോസിയേഷൻ തലത്തിൽ പിരിവു നടന്നുവെന്ന പരാതിയും ചർച്ചയായി.

ഉന്നത പദവിയിരുന്ന് എല്ലാതലത്തിലും ബുദ്ധിപരമായ രീതിയിൽ മികച്ച ദല്ലാൾകൃഷി ചെയ്യുന്നയാൾ എന്ന വിശേഷണവും ഒരു വിഭാഗം ഇദ്ദേഹത്തിനു ചാർത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്വപ്നസുരേഷ് പ്രശ്നത്തിൽ സംഗതി വിചാരിച്ചിടത്തു നിൽക്കാതെ കൈവിട്ടുപോയി, വൻവിവാദമായതോടെ ദല്ലാളുടെ ഓപ്പറേഷനിൽ ചിലർ അസംതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ചുവെന്നും കേന്ദ്രത്തിലേയ്ക്ക് ഡപ്യൂട്ടേഷൻ പോകുന്നതാണ് നല്ലതെന്നു നിർദ്ദേശിച്ചുവെന്നുമാണ് അകത്തളത്തിൽ നിന്നുളള സൂചന.

