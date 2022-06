രാഹുലിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനെതിരായ പ്രതിഷേധം ഇരട്ടത്താപ്പ്: കെ.സുരേന്ദ്രൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ നാഷനൽ ഹെറൾഡ് കേസിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനെതിരായ കോൺഗ്രസ് പ്രതിഷേധം ഇരട്ടത്താപ്പാണെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രൻ. കേരളത്തിൽ ഇഡി അന്വേഷണം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ ഡൽഹിയിൽ അതിനെ എതിർക്കുന്നത് വിരോധാഭാസമാണ്.

അഴിമതിയെയും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലിനെയും അനുകൂലിച്ച് പരസ്യമായി സമരം ചെയ്യുന്ന കോൺഗ്രസുകാർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ എതിർക്കാനുള്ള ധാർമിക അവകാശമില്ല. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണെന്നും നമ്മൾ സമാന ദുഃഖിതരാണെന്നും പിണറായി വിജയൻ സതീശനെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓർമിപ്പിച്ചിരുന്നു.

അഴിമതിയുടെ കാര്യത്തിൽ യുഡിഎഫും എൽഡിഎഫും പരസ്പര സഹകരണ മുന്നണികളാണ്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും സോണിയ ഗാന്ധിയുടെയും അഴിമതിക്കേസിൽ സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യച്ചൂരി മൗനത്തിലായതും ഈ അവിശുദ്ധ സഖ്യത്തിന്റെ തെളിവാണെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

