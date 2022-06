ഇ.പി. ജയരാജനെതിരായ പരാതികൾ എഡിജിപിക്കു കൈമാറി

തിരുവനന്തപുരം∙ ഇ.പി. ജയരാജനെതിരായ പരാതികൾ ക്രമസമാധാന ചുമതലയുള്ള എഡിജിപിക്കു കൈമാറി. പത്തിലേറെ പരാതികൾ ലഭിച്ചെന്നു പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. വലിയതുറ പൊലീസാണ് കേസെടുക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ പരാതികള്‍ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ‌ ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് വലിയതുറ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരത്ത് വിമാനത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ച യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ ഇ.പി. ജയരാജൻ തള്ളിതാഴെയിട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവിക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പരാതി നൽകി. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജോബിൻ ജേക്കബാണു പരാതി നല്‍കിയത്.

