'പള്ളികളിലെ മതപ്രഭാഷണത്തില്‍ പ്രകോപനം പാടില്ല': വിചിത്ര സർക്കുലറുമായി പൊലീസ്

കണ്ണൂർ∙ പ്രവാചകവിരുദ്ധ പരാമര്‍ശം വിവാദമായതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ വിചിത്ര നിര്‍ദേശവുമായി പൊലീസ്. പള്ളികളിലെ മതപ്രഭാഷണം വര്‍ഗീയ വിദ്വേഷം ഉണ്ടാക്കരുതെന്ന് കണ്ണൂര്‍ മയ്യില്‍ പൊലീസ് സര്‍ക്കുലര്‍ നല്‍കി. പ്രവാചക വിരുദ്ധ പരാമര്‍ശത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സര്‍ക്കുലറെന്ന് മയ്യില്‍ പൊലീസ് എസ്എച്ച്ഒ വ്യക്തമാക്കി. സര്‍ക്കുലറില്‍ എസ്എച്ച്ഒയോട് വിശദീകരണം തേടിയെന്ന് സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണറും പറഞ്ഞു.

സംഭവത്തിൽ പ്രതികരണവുമായി മുസ്‌ലിം ലീഗ് ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വ.അബ്ദുൽ കരീം ചേലേരി രംഗത്തുവന്നു. രാജ്യത്ത് പ്രവാചകനിന്ദയുമായി ബിജെപി വക്താക്കളും സംഘപരിവാരവും രംഗത്തു വന്നിരിക്കെ, അതിനെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ട ഭരണകൂടവും പൊലീസും വാദിയെ പ്രതിയാക്കുന്ന ചെയ്തിയുമായി മുന്നോട്ടു വന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് അബ്ദുൽ കരീം ചേലേരി ആരോപിച്ചു.

മയ്യിൽ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫിസർ ഒപ്പുവച്ച നോട്ടിസാണ് പള്ളി കമ്മറ്റി സെക്രട്ടറിമാർക്കു നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇതു സംബന്ധമായി ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിയുമായും എസിപിയുമായും സംസാരിച്ചപ്പോൾ പൊലീസിന്റെ ഉന്നതതലങ്ങളിൽനിന്ന് അത്തരമൊരു നിർദേശം നൽകിയിട്ടില്ലെന്നാണ് അറിഞ്ഞത്. ഇത് അങ്ങേയറ്റം പ്രതിഷേധാർഹമാണ്. ഇതിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും സിപിഎമ്മും നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും കരീ ചേലേരി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary : Police circular circulated in mosques in Kannur get into controversy