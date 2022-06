കോഴിയും ഈച്ചയും പൂച്ചയുംവരെ 'ഭീകരജീവി'; തിരുപ്പതിയിൽ ആന പകച്ചത് പാറ്റയെ കണ്ട്...!

കോഴിയെ കണ്ട് കൊമ്പനാന പകച്ചുനിന്നത് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ പഴയന്നൂർ ക്ഷേത്രത്തിലായിരുന്നു. പൂവൻ കോഴികൾ കൂട്ടത്തോടെ എത്തിയതോടെ കൊമ്പൻ പേടിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ വാർത്ത കേട്ടു പലരും മൂക്കത്തു വിരൽവച്ചു. പക്ഷേ കോഴി മാത്രമല്ല, പാറ്റയെ കണ്ടാൽപോലും കൊലകൊമ്പന്മാർ പരിഭ്രമിക്കും. ആ സംഭവം നടന്നത് തിരുപ്പതി വെങ്കിടേശ്വര ക്ഷേത്രത്തിലാണ്. 10 ദിവസത്തെ ബ്രഹ്മോത്സവത്തിനിടെയാണ് ആന പാറ്റയെ കണ്ടു ഭയന്നുവിറച്ചത്. പൂജയുടെ ഭാഗമായി ചുറ്റമ്പലത്തിൽ പ്രദക്ഷിണം നടക്കുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് ആന നിലംകയ്യടിച്ച് (നിലത്തു തുമ്പിക്കൈകൊണ്ട് അടിക്കുന്നതിനെയാണ് ആനക്കാരുടെ ഭാഷയിൽ നിലംകയ്യടിക്കുകയെന്നു പറയുന്നത്) ഭയപ്പാടിന്റെ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചു. ആനകൾക്കിടയിലെ അപായ സൂചനയാണത്. ഒരാന ഇതു ചെയ്തതോടെ കൂട്ടാനകളെല്ലാം (ഒപ്പമുള്ള ആനകൾ) പേടിച്ച് ഈ ആനയോടു പറ്റിച്ചേർന്നു നിൽപ്പായി. കണ്ടുനിന്നവർക്ക് പെട്ടെന്നു കാര്യം പിടികിട്ടി. മുന്നിലൂടെ പോയ പാറ്റയായിരുന്നു ആനയെ വിറപ്പിച്ച ‘ഭീകരജീവി’യെന്ന് അന്ന് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ആനഡോക്ടർ പി.ബി. ഗിരിദാസ് പറയുന്നു. കുതിരയെയും കാളയെയുമൊന്നും പേടിക്കാത്ത തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രത്തിലെ ആനയാണ് വെറുമൊരു പാറ്റയ്ക്കുമുന്നിൽ പകച്ചുപോയത്. തിരുപ്പതിയിൽ കുതിരകൾക്കും കാളകൾക്കും പിന്നിലായാണ് ആനകൾ ചുറ്റമ്പലപ്രദക്ഷിണം നടത്തുക. ഈ മൃഗങ്ങളെയെല്ലാം കണ്ടുശീലിച്ചതിനാൽ ആനകൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല. എന്നാൽ പുതിയൊരു മൃഗമോ വസ്തുവോ സംഭവമോ അതിന്റെ ചുറ്റുപാടിൽ എത്തപ്പെട്ടാൽ ആന ഭയക്കുമെന്ന് ആനചികിത്സകർ പറയുന്നു, അത് തിരുപ്പതിയിലായാലും മറ്റെവിടെയായാലും. എന്തുകൊണ്ടാണത്?

∙ പേടിപ്പിക്കാൻ ഈച്ചയും മുരൾച്ചയും വരെ!

സാമൂഹിക അകലം അഥവാ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് കോവിഡ് കാലത്താണ് നമുക്കു പരിചിതമായതെങ്കിൽ ആനകളുടെ കാര്യത്തിൽ അത് നേരത്തേ തന്നെയുണ്ടെന്ന് വെറ്ററിനറി ഡോക്ടറായ ടി.പി. സേതുമാധവൻ പറയുന്നു. അപരിചിത സാഹചര്യങ്ങളിൽനിന്ന് ആനകൾക്ക് നിശ്ചിത അകലം ഉറപ്പാക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ അത്തരം സാഹചര്യങ്ങളുമായി ആനയെ നേരത്തേത്തന്നെ ഇണക്കണം. പൂരത്തിന്റെ മേളത്തിനു നടുവിൽ നിൽക്കുന്ന ആന ചിലപ്പോൾ അതിനിടെ അതുവഴിയൊരു പൂച്ചയോ പട്ടിയോ കടന്നുപോയാൽ ഭാവവ്യത്യാസം പ്രകടിപ്പിക്കാം. ഇത്രയും ശബ്ദഘോഷത്തിനു നടുവിൽനിന്നു പരിചയമുള്ള ആന പോലും ട്രെയിനിന്റെ ചൂളംവിളിയിലോ എൻജിന്റെ ശബ്ദത്തിലോ പകയ്ക്കുകയോ നിലവിട്ട് പെരുമാറുകയോ ചെയ്തേക്കാം. മുന്നിലൂടെ ഈച്ച പറന്നാൽപോലും ആന പരിഭ്രമിക്കുമെന്നു ആന ഡോക്ടർമാർ പറയുന്നു.

∙ ഫ്ലാഷും പ്രശ്നം

ആനയെ പ്രകോപിതരാക്കുന്നതിൽ പ്രധാന സ്ഥാനം ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റുകൾക്കുമുണ്ട്. കണ്ണിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വെളിച്ചം അടിച്ചുകയറുന്നത് ആനയ്ക്ക് അരോചകമാണ്. കുറുമ്പുകാട്ടാനും ആന ഇടയാനും ഇത് ഇടയാക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഉത്സവ എഴുന്നള്ളിപ്പുകൾക്കിടയിലും മറ്റും ഫ്ലാഷിട്ട് ഫോട്ടോയെടുക്കുമ്പോൾ നിശ്ചിത അകലം പാലിക്കണമെന്നു നിർദേശിക്കുന്നത്.

പത്തനംതിട്ടയിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ ആന തിരിച്ചു കയറാതായതോടെ അനുനയിപ്പിക്കുന്ന പാപ്പാന്മാർ. ചിത്രം: മനോരമ

∙ പഴയന്നൂരിൽ രണ്ടാംതവണ!

പഴയന്നൂർ ഭഗവതിക്ഷേത്രത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞദിവസം കോഴികളെ കണ്ട് ആന ഭയന്നത്. പുനരുദ്ധാരണം പൂർത്തിയായ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നവീകരണ കലശ സമാപനത്തിലെ എഴുന്നള്ളിപ്പിനിടെയായിരുന്നു കോഴികൾ ആനകളെ വട്ടംചുറ്റിച്ചത്. കൂട്ടത്തോടെ മുന്നിൽവന്ന കോഴികളെ കണ്ട് അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ആനകളും ഭയന്നു. കോഴികളെത്തുമ്പോഴൊക്കെ ആനകൾ പരിഭ്രമംമൂലം ഭയന്നു പിന്തിരിയുകയും തുമ്പിക്കൈകൊണ്ടും കൊമ്പുകൊണ്ടും അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. പ്രദക്ഷിണവഴി 3 തവണ വലംവച്ചപ്പോഴും ഈ പകപ്പ് പ്രകടമായിരുന്നു.

പാപ്പാൻമാരും ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരും ചേർന്നു കോഴികളെ പലതവണ ആട്ടിയകറ്റിയെങ്കിലും അവ തിരിച്ചുവന്നു ആനകളുടെ കാലുകൾക്കിടയിലൂടെ ഓടിനടന്നപ്പോൾ അക്ഷരാർഥത്തിൽ പകച്ചത് ജനക്കൂട്ടമായിരുന്നു. ഇതാദ്യമല്ല പഴയന്നൂർ ക്ഷേത്രത്തിലെ ആനകളും കോഴികളും വാർത്തകളിൽ നിറയുന്നത്. 2022 മാർച്ചിൽ ഉത്സവത്തിനെത്തിയ ആന കോഴികളെ കണ്ടു വല്ലാതെ പരിഭ്രമിച്ചതോടെ മറ്റൊരു ആനയെ എത്തിച്ച് ചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടിവന്നിരുന്നു.

∙ കോഴിയെ പറത്തലും കോഴിയൂട്ടും

കൊച്ചി രാജവംശത്തിന്റെ പരദേവതയായിരുന്നു പഴയന്നൂർ ഭഗവതി. പൂവൻകോഴിയായിരുന്നു രാജമുദ്ര. കൊച്ചിയിലും പഴയന്നൂർ ഭഗവതി ക്ഷേത്രമുണ്ട്. കാശി പുരാണപുരി ഭഗവതിയെ ഭജിച്ചു പുറപ്പെട്ട പെരുമ്പടപ്പു സ്വരൂപത്തിലെ ഒരു രാജാവിനൊപ്പം പൂവൻകോഴിയുടെ രൂപത്തിൽ ഭഗവതി പഴയന്നൂരിലേക്കു പുറപ്പെട്ടുവന്നെന്നാണ് ഐതിഹ്യം. പഴയന്നൂരിലെ പള്ളിപ്പുറത്തപ്പന്റെ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിയ രാജാവ് ക്ഷേത്രത്തിലെ തിടപ്പള്ളിയിൽ ഭഗവതിയെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. അമ്പലത്തിന്റെ അടുക്കള ഭാഗമായ തെക്കു കിഴക്കേ മൂലയിലെത്തിയ ദേവി, സ്ത്രീയുടെ രൂപംപൂണ്ട് തിടപ്പള്ളിയിൽച്ചെന്ന് ശാന്തിക്കാരിൽനിന്നു പടച്ചോറ് (അമ്പലത്തിലെ പ്രസാദച്ചോറ്) വാങ്ങിക്കഴിച്ചെന്നാണ് വിശ്വാസം. അതുകൊണ്ടാണ് പഴയന്നൂർ ഭഗവതിയുടെ ശ്രീകോവിൽ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ തെക്കുകിഴക്കേ മൂലയിലായിരിക്കുന്നത്.

ഭഗവതിയുടെ പ്രതിഷ്ഠയോടെ ക്ഷേത്രം ഭഗവതി ക്ഷേത്രം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടുതുടങ്ങി. ദേവി പൂവൻകോഴിയുടെ രൂപത്തിലെത്തിയെന്ന ഐതിഹ്യം കൊണ്ടാകണം ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന വഴിപാടുകൾ കോഴിയെ പറത്തലും കോഴിയൂട്ടുമാണ്. നൂറുകണക്കിനു കോഴികളുള്ള ക്ഷേത്രം കോഴിയമ്പലം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിൽ സർവ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ നടക്കുന്ന കോഴികൾക്ക് ആനകളെ കണ്ടു നല്ല പരിചയമാണ്. പുതുതായി എഴുന്നള്ളിപ്പിനെത്തുന്ന ആനകൾക്കാകട്ടെ കോഴികളെ കണ്ടു പരിചയവുമില്ല. ഇതാണ് ആനകളെ കുഴക്കുന്നത്.

