അഞ്ചിരട്ടി പണം തരും എടിഎം; 500 രൂപ ചോദിച്ചാൽ 500ന്റെ അഞ്ച് നോട്ട് തരും! ഓടിയെത്തി ജനം

നാഗ്പുർ∙ അഞ്ഞൂറ് രൂപയെടുക്കാൻ എടിഎമ്മിലെത്തുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറിന്റെ അഞ്ച് നോട്ട് കിട്ടിയാലോ? മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാഗ്പൂരിലുള്ള ഒരു എടിഎമ്മാണ് പണമെടുക്കാനെത്തുന്നവർക്ക് അഞ്ചിരട്ടി തിരിച്ചു നൽകിയത്. ഈ എടിഎമ്മില്‍ നിന്ന് 500 രൂപ പിന്‍വലിക്കാനെത്തിയ ഒരാൾക്ക് 500ന്റെ അഞ്ച് നോട്ടുകള്‍ ലഭിച്ചു‍. വീണ്ടും അയാൾ 500 രൂപ പിന്‍വലിച്ചപ്പോൾ വീണ്ടും ലഭിച്ചത് അഞ്ഞൂറിന്റെ അഞ്ച് നോട്ടുകൾ തന്നെ‍. ആയിരം രൂപയ്ക്ക് പകരം 5,000രൂപയാണ് ലഭിച്ചത്.

നാഗ്പുരിലെ കപര്‍ഖേഡ എന്ന പട്ടണത്തിലാണ് സംഭവം. വിവരം അറിഞ്ഞ് പണം പിൻവലിക്കാൻ വൻ ജനമാണ് എടിഎമ്മിലേക്ക് എത്തിയത്. ബാങ്കിലെ ഒരു കസ്റ്റമർ പൊലീസിനെ അറിയിക്കുകയും അവരെത്തി എടിഎം അടച്ചിടുകയുമായിരുന്നു. നൂറ് രൂപയുടെ നോട്ടുകള്‍ സൂക്ഷിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ നോട്ടുകള്‍ നിക്ഷേപിച്ചതാണ് അധിക പണം വരാൻ കാരണം. സംഭവത്തില്‍ ഇതുവരെ നടപടിയൊന്നും ബാങ്ക് അധികൃതർ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ് വിവരം.

English Summary: ATM In Maharashtra Dispenses 5 Times Extra Cash, Locals Rush In After News