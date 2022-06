കോഴിക്കോട്∙ തിക്കൊടിയിലെ കൊലവിളി മുദ്രാവാക്യത്തില്‍ സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. കോണ്‍ഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റിന്റെ പരാതിയിലാണു കേസെടുത്തത്. ക്രമസമാധാനം തകര്‍ക്കല്‍, കലാപആഹ്വാനം എന്നീ വകുപ്പുകള്‍ ചുമത്തി.

വിഷയത്തിൽ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം വി.പി.ദുല്‍ഖിഫില്‍ ഡിജിപിക്ക് പരാതി നൽകിയിരുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസ് ഓഫിസുകള്‍ക്കു നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങളില്‍ അടിയന്തര ഇടപെടല്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് കോണ്‍ഗ്രസ് ഉടന്‍ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കും.

യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കെതിരെ ആയിരുന്നു തിക്കോടിയില്‍ സിപിഎമ്മിന്‍റെ കൊലവിളി മുദ്രാവാക്യം. യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരെ വീട്ടില്‍ക്കയറി കൊത്തിക്കീറുമെന്നാണ് ഭീഷണി. കൊല്ലപ്പെട്ട കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരായ കൃപേഷിനേയും ശരത്‌ലാലിനെയും ഷുഹൈബിനേയും ഓർമയില്ലേ എന്നു ചോദിച്ചായിരുന്നു മുദ്രാവാക്യം വിളി.

പ്രകടനത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കിയ തിക്കോടി പഞ്ചായത്തിലെ കരാര്‍ ജീവനക്കാരനടക്കമുള്ളവര്‍ക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഡിജിപിക്ക് പരാതി നല്‍കിയത്. കോണ്‍ഗ്രസ് ഓഫിസുകള്‍ക്ക് നേരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങള്‍ തുടരുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ ഹൈക്കോടതി അടിയന്തരമായി വിഷയത്തില്‍ ഇടപെടണമെന്ന് ജില്ലാനേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പലയിടത്തും അക്രമങ്ങള്‍ അരങ്ങേറുന്നത് പൊലിസ് നോക്കി നില്‍ക്കുകയാണെന്നും ഇക്കാര്യത്തില്‍ അന്വേഷണം വേണമെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.

English Summary : Complaint to DGP against CPM in hate slogans