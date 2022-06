ആ കരാർ പിൻവലിച്ചത് പിണറായി സർക്കാർ: ‘മെട്രോ നിയോ’ ബാധ്യതയാവും: ഇ. ശ്രീധരൻ

മെട്രോയ്ക്ക്, കൊച്ചി മെട്രോയ്ക്ക് ഇനിയെത്രയേറെ ദൂരം സഞ്ചരിക്കാനുണ്ട്? ഏതെല്ലാം പുതിയ വഴികൾ കൊച്ചി മെട്രോയ്ക്കു വളരാൻ പാകമാണ്? കൊച്ചിയിൽ ആകാശയാത്രയുടെ സാധ്യതകൾ തുറന്നിട്ടു മെട്രോ ഓടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ജൂൺ 17ന് അഞ്ചു വർഷമാകുമ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ചിന്തയും ചർച്ചയും നല്ലതല്ലേ? പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ നേരത്തേ പണിതീർത്തു മെട്രോ നാടിനു നൽകിയ മെട്രോമാൻ ഇ.ശ്രീധരൻ രാജ്യമാകെ പല നഗരങ്ങളിൽ മെട്രോ പദ്ധതികൾക്കു ചുക്കാൻ പിടിച്ചയാളാണെങ്കിലും കൊച്ചി മെട്രോ അദ്ദേഹത്തിനിപ്പോഴും സ്പെഷലാണ്. ഡിഎംആർസിയുടെ തലപ്പത്തിരിക്കെ ‘സ്വന്തം നാടായ കേരളത്തിനു വേണ്ടി വല്ലതും ചെയ്യൂ’ എന്ന അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ അഭ്യർഥനയോടു പച്ചക്കൊടി കാട്ടി ഡൽഹിയിൽനിന്നു പൊന്നാനിക്കു താമസം മാറ്റിയ ആളാണദ്ദേഹം. പ്രതീക്ഷിച്ചതു പോലെ കൊച്ചി മെട്രോയുടെ വളർച്ചാ വഴികൾ സുഗമമായിരുന്നോ? മെട്രോയ്ക്ക് ഇനിയെത്രത്തോളം വളരാനാകും? മനോരമ ഓണ്‍ലൈനിനോടു മനസ്സു തുറക്കുകയാണ് ഇ.ശ്രീധരൻ.

2011ൽ കൊച്ചി മെട്രോയുടെ നിർമാണ സമയത്ത് ഇ.ശ്രീധരൻ.

∙ വേണം ആവോളം യാത്രക്കാർ

യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം കൂട്ടാനുള്ള ആശയങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ടാവണം. കൊച്ചി മെട്രോയുടെ വളർച്ചയെ ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ കൂടുതൽ ഊർജിതപ്പെടുത്തും. സൗജന്യയാത്രയ്ക്കുള്ള ഓഫർ നല്ല സന്ദേശമല്ല. അതു ചെയ്യരുത്. ടിക്കറ്റ് ചാർജ് നിലവിൽ കൂടുതലാണ്. ബസ് ചാർജിന്റെ ഒന്നര മടങ്ങിനു മീതെ മെട്രോ നിരക്ക് വരരുത്. ആലുവയിൽനിന്നു മഹാരാജാസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്കു 40 രൂപ എന്നത് ബസ് നിരക്ക് അപേക്ഷിച്ചു കൂടുതലാണ്. ചാർജ് കുറച്ചാൽ ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടും.

ഒരു ദിവസത്തേക്കുള്ള നിരക്കു കുറവോ ചില ദിവസങ്ങളിൽ ചിലർക്കായി പ്രത്യകം കുറഞ്ഞ നിരക്കോ അല്ല വേണ്ടത്. അൽപ കാലത്തേക്ക് നിരക്കു കുറച്ച് യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം കൂട്ടുന്നതു പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. സൗജന്യ യാത്ര അനുവദിക്കരുതെന്നു പറയുമ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ ആദ്യമായി ഓടിയ മെട്രോയിൽ അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി ടിക്കറ്റ് എടുത്തു യാത്ര ചെയ്ത സംഭവം ഓർത്തു പോവുകയാണ്. ഞാനിന്നും രാജ്യത്തെ ഏതു മെട്രോയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും ടിക്കറ്റ് എടുക്കുകയെന്നത് അച്ചടക്കത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.

കൊച്ചി മെട്രോയുടെ നിർമാണ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്ന ഇ.ശ്രീധരൻ. 2011ലെ ചിത്രം.

∙ രണ്ടാം ഘട്ടം: തടസ്സം നിൽക്കുന്നതാര്?

കലൂർ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽനിന്നു കാക്കനാട്ടേക്കുള്ള രണ്ടാം ഘട്ടം അഞ്ചുവർഷത്തിനകം പൂർത്തിയാകണമായിരുന്നു. രാജ്യത്തെ ഇതര മെട്രോ പദ്ധതികളെല്ലാം അങ്ങനെയായിരുന്നു. നിർമാണം ഒരു തുടർ പ്രക്രിയയായിരുന്നു. അടുത്ത അഞ്ചുവർഷത്തിനകം രണ്ടാം ഘട്ടം പൂർത്തിയാകുമെന്നാണു കെഎംആർഎൽ എംഡി പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ തന്നെ വളരെ വൈകിയിരിക്കുന്നു. കാക്കനാട് വരെയുള്ള രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്റെ നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ എന്തെന്നു കൃത്യമായി ആർക്കും വ്യക്തമല്ല. ഇത്രയേറെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ വേണ്ടിവരുന്നത് എന്തെല്ലാമാണെന്നും വ്യക്തമല്ല. ഇക്കഴിഞ്ഞ കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ മെട്രോ റെയിലുകൾക്കു മുഖ്യപ്രാധാന്യം കൽപിച്ചത് മറക്കരുത്. എന്നിട്ടും കേന്ദ്രാനുമതി വൈകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നുള്ളത് കെഎംആർഎൽ വെളിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അംഗീകാരത്തിനു വേണ്ടി അധികൃതർ ആരെയാണു സമീപിക്കുന്നതെന്നും എവിടെയാണു തടസ്സമെന്നും വെളിപ്പെടുത്തിയാൽ നന്ന്.

∙ മൂന്നാംഘട്ടം വലിയ തോൽവിയാകും

അങ്കമാലിയിലേക്കും ഒപ്പം നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിലേക്കും മെട്രോ ലൈൻ വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന മൂന്നാംഘട്ടവും ഫലത്തിൽ ഏറെ പിന്നിലാണ്. എയർപോർട്ട് ലൈനുകൾ രാജ്യത്തു പലയിടത്തും വൻ നഷ്ടത്തിലാണ്. സാധാരണ മെട്രോ ലൈൻ തന്നെ സാമ്പത്തികമായി നേർരേഖയിലെത്താത്ത സാഹചര്യത്തിൽ എയർപോർട്ട് ലൈൻ ഉണ്ടാക്കി വലിയ ബാധ്യത വരുത്തിവയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അഭികാമ്യമല്ല എന്നാണെന്റെ പക്ഷം. മൂന്നാം ഘട്ടത്തിന്റെ ഡിപിആർ തല ചർച്ചകളും ചിന്തകളും നടക്കേണ്ട സമയമാണിത്. ഇനിയൊട്ടും വൈകരുത്. മറ്റൊന്നു കൂടിയുണ്ട്; കൊച്ചി നഗരത്തിൽനിന്ന് എയർപോർട്ടിലേക്ക് അടുത്ത പത്തുവർഷത്തികം ഒരു അതിവേഗ റെയിൽ പദ്ധതി വന്നുകൂടെന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ മെട്രോയിൽ ആരു കയറും? നിലത്തുകൂടി കൂടുതൽ ദൂരം പോകുന്നുവെന്നതാണ് കെ റെയിൽ ഇത്രയേറെ എതിർപ്പു നേരിടാൻ കാരണം. ഇതിൽ മാറ്റം വരുത്തിയാൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാവുന്നതേയുള്ളൂ.

കൊച്ചി മെട്രോ (ഫയൽ ചിത്രം)

∙ എസ്എൻ ജംക്‌ഷൻ പണ്ടേ തീരുമായിരുന്നു

പേട്ട– എസ്എൻ ജംക്‌ഷൻ റൂട്ടിൽ തൃപ്പൂണിത്തുറ ടെർമിനൽ വരെയുള്ള പാത പണ്ടേ തീരേണ്ടതായിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ പണി ഡിഎംആർസിക്കു നൽകിയതായിരുന്നു. ടെൻഡർ നടപടികൾ കഴിഞ്ഞു നിർമാണം തുടങ്ങാനിരിക്കെ ആ കരാർ പിൻവലിച്ചു ഡിഎംആർസിയെ ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു. പിണറായി വജയൻ മന്ത്രിസഭ അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം സംഭവിച്ചതായിരുന്നു ഇത്. അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ മുൻപേ ഈ റൂട്ടിലേക്കു മെട്രോ ഓടുമായിരുന്നു. ഇവിടേക്ക് മെട്രോ വ്യാപിക്കുന്നതോടെ യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടും. തൃപ്പൂണിത്തുറ– കാക്കനാട് നിർദിഷ്ട പദ്ധതിയും ആൾത്തിരക്കിനു സാധ്യതയുള്ളതാണ്.

∙ വരുമാനം, വേറെയും വഴികൾ വേണം

ഡൽഹിയിൽ മെട്രോയുടെ മൊത്തം വരുമാനത്തിന്റെ 25 ശതമാനം വരുന്നത് മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകളിലെയും മറ്റും വാണിജ്യസാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ്. കൊച്ചിയിൽ മൊത്തം വരുമാനത്തിന്റെ 5 ശതമാനം പോലും ഈ ഇനത്തിൽ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നാണറിവ്. കൊമേഴ്‌സ്യൽ വരുമാന സാധ്യതകൾ പരമാവധി വൈവിധ്യമാർന്ന വിധം പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്ന ആശയങ്ങൾക്കു രൂപം നൽകണം. ഡിഎംആർസിയെപ്പോലെ കെഎംആർഎൽ കൺസൽറ്റൻസി രംഗത്തും നിർമാണച്ചുമതലയിലും വലിയ ബ്രാൻഡ് ആയി വളരണം.

തിരുവനന്തപുരത്തും കോഴിക്കോട്ടും കെഎംആർഎൽ ഏറ്റെടുത്ത പദ്ധതികളുടെ സ്ഥിതി ഇപ്പോൾ എന്താണ്? വിശ്വാസ്യതയും ബ്രാൻഡ് മൂല്യവും ഉയർത്താൻ കാര്യമായ പല പദ്ധതികളും ആവിഷ്കരിക്കണം. ജലമെട്രോ ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്നതാണു വരുമാന വർധനയ്ക്കു മറ്റൊരു മികച്ച വഴി. ജല മെട്രോ വൈകുന്നതിനു നിരത്തുന്ന കാരണങ്ങളൊന്നും കൃത്യമാണെന്നു ജനത്തിനു തോന്നുന്നില്ല. ബോട്ട് കിട്ടാത്തതാണു വൈകുന്നതിന്റെ കാരണമായി കെഎംആർഎൽ എംഡി ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞത്. ആഗോള ടെൻഡർ വിളിച്ചിട്ടേയുള്ളൂ. ഒരു ട്രെയിൻ ലഭ്യമാക്കാൻ 18 മാസം മതിയെന്നിരിക്കെ ഒരു ബോട്ട് ലഭ്യമാക്കാൻ അതിലേറെ കാലതാമസം സംഭവിക്കുമോ..?

∙ നല്ലതാണോ മെട്രോ നിയോ?

ആശയം നല്ലതാണ്. കെഎംആർഎൽ കൊച്ചിയിൽ നടപ്പാക്കാനുദ്ദേശിക്കുന്ന പുതിയ പദ്ധതിയുടെ നിർദേശം അടുത്ത ബോർഡ് യോഗത്തിൽ ചർച്ചയ്ക്കു വയ്ക്കുമെന്നാണു പറയുന്നത്. പക്ഷേ, ആ പദ്ധതി കൊച്ചിക്കു യോഗ്യമായ ഒന്നല്ല. അതൊക്കെ വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത നൽകുമെന്നല്ലാതെ ജനത്തിനു കാര്യമായ വലിയ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. കൊച്ചി മെട്രോ വലിയ സാധ്യതകളുടെ ആകാശച്ചുവട്ടിലാണ് പുതിയ വഴികളിലൂടെ വളരുന്നത്. സാമ്പത്തിക നേട്ടവും അടുത്ത പത്തിരുപതു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നാട്ടുകാർക്കു ലഭിക്കുന്ന പ്രയോജനവുമെല്ലാം വിലയിരുത്തിയുള്ള കാലികമായ പുതുമകൾ നിറഞ്ഞ ആശയങ്ങൾ വരുമാന വർധനയ്ക്കു കണ്ടെത്തുന്നതിലാവണം മിടുക്ക്. കൊച്ചി മെട്രോയ്ക്ക് അതിനു കഴിയും. കെഎംആർഎലിനു അതിനുള്ള ശേഷിയും ആൾബലവുമുണ്ട്. അഞ്ചാം പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന കൊച്ചി മെട്രോയ്ക്ക് ആശംസകൾ.

English Summary: Five Years of Kochi Metro: Interview with Metroman E Sreedharan