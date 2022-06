ലക്ഷദ്വീപിൽനിന്ന് രോഗികളെ കൊച്ചിയിൽ എത്തിച്ചു; മൂന്നുപേരെ വെളിയാഴ്ച എത്തിക്കും

കൊച്ചി∙ ലക്ഷദ്വീപിൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായിരുന്ന മൂന്നു രോഗികളെ എയർ ആംബുലൻസിൽ കൊച്ചിയിലെത്തിച്ചു. മറ്റു മൂന്നു രോഗികളെ വെളിയാഴ്ച എത്തിക്കും. തലയിൽ തേങ്ങ വീണ് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ ഒന്നര വയസ്സുകാരനടക്കമാണ് എയർ ആംബുലൻസിനായി കാത്തിരുന്നത്. എമർജൻസി ഇവാക്വേഷനു ഡോക്ടർമാർ നിർദേശം നൽകിയ രോഗികളാണിവർ.

രോഗികളെ കൊച്ചിയിൽ എത്തിക്കേണ്ട എയർ ആംബുലൻസ് കേന്ദ്രമന്ത്രി അശ്വനി കുമാറിന്റെ ദ്വീപ് സന്ദർശനത്തിനായി ലക്ഷദ്വീപ് ഭരണകൂടം വിട്ടുനൽകിയതിൽ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു. കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പ് നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഹൈലികോപ്റ്ററിനു പറക്കാനാകില്ലെന്നായിരുന്നു ദീപ് ആരോഗ്യ ഡയറക്ടർ രോഗികളെ അറിയിച്ചത്. എന്നാൽ, ഇതേ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ അശിനി കുമാർ അഗത്തിയിൽനിന്ന് ബംഗാരയിലേക്ക് തിരിച്ചതാണ് പ്രതിഷേധത്തിനിടയാക്കിയത്.

English Summary: Patients were airlifted to Kochi from Lakshadweep