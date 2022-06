കേതകി ചിതാലെയുടെ അറസ്റ്റ്: മഹാരാഷ്ട്ര ഡിജിപിക്ക് വനിതാ കമ്മിഷന്റെ നോട്ടിസ്

മുംബൈ∙ എൻസിപി അധ്യക്ഷൻ ശരദ് പവാറിനെതിരായ സമൂഹമാധ്യമ പോസ്റ്റിന്റെ പേരിൽ മറാത്തി നടി കേതകി ചിതാലെയെ (29) അറസ്റ്റു ചെയ്തതിൽ മഹാരാഷ്ട്ര ഡിജിപി രജനീഷ് സേത്തിന് ദേശീയ വനിതാ കമ്മിഷന്റെ നോട്ടിസ്. ഏഴ് ദിവസത്തിനകം വിശദീകരണം നൽകാനും നാളെ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് നേരിട്ട് ഹാജരാകാനും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് നോട്ടിസ്. ‘താങ്കളെ നരകം കാത്തിരിക്കുന്നു, ബ്രാഹ്മണരെ താങ്കൾ വെറുക്കുന്നു’ എന്ന കുറിപ്പിന് എതിരെയുള്ള എൻസിപി പ്രവർത്തകരുടെ പരാതിയിൽ മേയ് 15നാണ് നടിയെ കൽവ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

അതിനിടെ, തന്റെ അറസ്റ്റ് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് ആരോപിച്ച് നടി ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹർജി നൽകി. അഭിഭാഷകനായ യോഗേഷ് ദേശ്പാണ്ഡെ മുഖേന സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ, അറസ്റ്റ് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതി ഉത്തരവിട്ട പൊലീസ് റിമാൻഡ് പോലും സുപ്രീം കോടതിയുടെ ലംഘനമാണെന്നും പറയുന്നു.

‘കലംബോലി പൊലീസ് ഫോൺ വിളിച്ച് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കൽവ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കലംബോലി പൊലീസ് ചില പേപ്പറുകളിൽ ഒപ്പിടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതിനു പിന്നാലെ കൽവ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരാകാൻ കൽവ പൊലീസ് നോട്ടിസ് നൽകിയിരുന്നില്ല. കൽവ പൊലീസിന്റെ വാഹനത്തിൽ കയറ്റുന്നതിനിടെ ഒരു വനിതാ എൻസിപി പ്രവർത്തകയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജനക്കൂട്ടം തന്നെ ആക്രമിച്ചു. തന്നെ ആക്രമിക്കാൻ എൻസിപി ഗുണ്ടകളെ പൊലീസ് അനുവദിച്ചു.’– ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.

കേതകിയെ തനിക്കറിയില്ലെന്നും സമൂഹമാധ്യമത്തിലെ കുറിപ്പിൽ അവരെന്താണ് പറഞ്ഞത് എന്നതിനെപ്പറ്റി ധാരണയില്ലെന്നും പവാർ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. സമൂഹമാധ്യത്തില്‍ പോസ്റ്റ് പങ്കുവച്ചതിനു മാപ്പു പറയില്ലെന്ന് കേതകി ചിതാലെയും പറഞ്ഞിരുന്നു.

