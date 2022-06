അഗ്നിപഥിനെ പിന്തുണച്ച് മനീഷ് തിവാരി; കോൺഗ്രസ് നിലപാട് തള്ളി

ന്യൂഡൽഹി∙ സായുധസേനകളിലെ ഹ്രസ്വകാല നിയമനത്തിനായുള്ള അഗ്നിപഥ് പദ്ധതിയെ അനുകൂലിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസിന്‍റെ മുതിര്‍ന്ന നേതാവും എംപിയുമായ മനീഷ് തിവാരി. ശരിയായ ദിശയിലുള്ള പരിഷ്ക്കാരമാണെന്ന് മനീഷ് തിവാരി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. പുതിയ കാലഘട്ടത്തിന്‍റെ യുദ്ധരീതികള്‍ക്ക് അനുസരിച്ച് പദ്ധതി മാറ്റത്തിനു വഴിയൊരുക്കുമെന്നും മനീഷ് തിവാരി പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, യുവാക്കളുടെ ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കരുതെന്ന് രാഹുല്‍ഗാന്ധി കേന്ദ്രസർക്കാരിനോട് പറഞ്ഞു. റാങ്കില്ല, പെൻഷനില്ല, രണ്ടു വർഷത്തേക്ക് നേരിട്ട് നിയമനമില്ല, നാല് വർഷത്തിനുശേഷം സ്ഥിരതയുള്ള ഭാവിയില്ല, സൈന്യത്തിന് ബഹുമാനവും നൽകുന്നില്ലെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. തൊഴിൽരഹിതരായ യുവാക്കളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കണമെന്നും സൈന്യത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെ കരാർ നിയമനം ബാധിക്കുമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

പദ്ധതി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് പഞ്ചാബ് മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയും ബിജെപി സഖ്യകക്ഷി നേതാവുമായ അമരിന്ദര്‍ സിങ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പദ്ധതി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് ബിജെപി സഖ്യകക്ഷിയായ ജെഡിയുവിന്‍റെ നേതാവ് ഉപേന്ദ്ര ഖുശ്‍വാഹയും പറഞ്ഞു.

