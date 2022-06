‘അനധികൃത പാർക്കിങ്ങിന്റെ ചിത്രം അയയ്ക്കുന്നവർക്ക് 500 രൂപ പാരിതോഷികം’; നിയമം ഉടൻ?

ന്യൂഡൽഹി∙ ഗതാഗതമേഖലയിൽ രാജ്യത്തു നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പുതിയ നിയമത്തെക്കുറിച്ച് സൂചന നൽകി കേന്ദ്ര ഗതാഗതമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി. അനധികൃതമായി പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ചിത്രം അധികൃതർക്ക് അയയ്ച്ചുകൊടുക്കുന്നവർക്കു പാരിതോഷികം നൽകുമെന്നാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി അറിയിച്ചത്. ‘അനധികൃത പാർക്കിങ്ങിന് 1000 രൂപയാണ് പിഴയെങ്കിൽ അതിൽ 500 രൂപ ഇതിന്റെ ചിത്രം അയച്ചുതന്നയാൾക്ക് നൽകും.’– ഡൽഹിയിൽ നടന്ന ഒരു പരിപാടിയിലെ പ്രസംഗത്തിനിടെ ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇതുസംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്രസർക്കാർ എന്തെങ്കിലും നിയമനിർമാണം ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

ഇന്ത്യയിലെ നഗരങ്ങളിൽ അനധികൃത പാർക്കിങ് ഒരു ‘വിപത്തായി’ മാറുന്നെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ശേഷമായിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ അഭിപ്രായപ്രകടനം. ‘ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും ചിലപ്പോൾ കാറുകൾ ഉണ്ടാകും. എന്നാൽ ആരും പാർക്കിങ് സ്ഥലങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നില്ല. ഡൽഹിയിൽ, വിശാലമായ റോഡുകൾ പാർക്കിങ് സ്ഥലങ്ങളായി കണക്കാക്കുന്നു.’– ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു. നാഗ്പൂരിലെ തന്റെ വീട്ടിൽ 12 കാറുകൾ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ടെന്നും റോഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊതുഗതാഗതം ഇന്ത്യയ്ക്ക് അനിവാര്യമാണെന്നും നിതിൻ ഗഡ്കരി പറഞ്ഞു. ‘ശുചിത്വ തൊഴിലാളികൾക്ക് പോലും യുഎസിൽ കാറുകളുണ്ട്. താമസിയാതെ ഇന്ത്യയിലും ആ സ്ഥിതി വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു. എല്ലാവരും കാറുകൾ വാങ്ങുകയാണ്.’– അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കോവിഡ് മൂലം കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്തിടെ ഇന്ത്യയിലെ കാർ വിൽപ്പന കുതിച്ചുയരുകയാണ്. 2021 മേയിലെ വിൽപനയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 2022 മേയിൽ ഇന്ത്യയിലെ വാഹനവിൽപന ഇരട്ടിയായി ഉയർന്നു.

English Summary: Rs.500 Reward For Picture Of Wrongly Parked Vehicle? Nitin Gadkari Speaks Of "New Law Soon"